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Андрей Червиченко: Смолову надо оставаться в «Краснодаре»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Червиченко: Смолову надо оставаться в «Краснодаре»
Фото: «Советский спорт»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о трансферной политике «Зенита» и ситуации вокруг Федора Смолова.

«ДЗЮБА В «СПАРТАКЕ»? ЭТО НЕВОЗМОЖНО!»

- Главная новость сегодняшнего дня: «Спартак» отказался от предложения «Зенита» купить Артема Дзюбу. Многие считают эту новость фейковой.
- Не думаю, что это вообще возможно. Есть очень небольшая вероятность, что Дзюба может перейти в другой клуб, но только не в «Спартак», после всего, что было между ним и клубом. Нельзя также забывать, что Федун очень обидчивый человек. Думаю, это всего лишь утка, которую запустили журналисты, чтобы поддержать рейтинг своего издания.

- Может за этой информацией стоит все-таки хоть частичка правды? Возможно, и правда «Зенит» хочет продать Дзюбу в связи с тем, что в команду пришло много новичков.
- Среди новичков много игроков с российскими паспортами, видимо, под лимит, который будет в следующем сезоне. А на счет Дзюбы, считаю его одним из самых сильных форвардов в России.

- Кокорину доверили повязку в одном из контрольных матчей. Это было как раз после всех этих «месседжей» в соцсетях после Кубка Конфедераций. Чтобы это значило?
- Думаю, это ничего не значит. Там собрались веселые ребята.

- Есть версия, что в клубе решили поддержать Кокорина в трудный момент.
- Поддерживать нужно того, у кого горе, а не того, у кого пожизненное расстройство.

- Как вам приобретения «Зенита» - я пока про аргентинцев?
- Покупать можно кого угодно, главное – как они впишутся в команду и в наш чемпионат. Ведь даже Халк ни сразу заиграл. Сколько времени у них уйдет на адаптацию, трудно сказать.

«ВОЗМОЖНО, ПОЛОЗА И ЕРОХИНА КУПИЛИ, ЧТОБ ДРУГИМ НЕ ДОСТАЛИСЬ»

- Теперь про наших. Как вы думаете, когда приобретали Ерохина и Полоза, с Манчини советовались?
- Ну, во-первых, возможно, одна из задач покупки этих игроков, чтобы они другим не достались. Полоз и Ерохин – сейчас лучшее, что есть в России в атакующем плане. Вторая причина – длинная скамейка при хорошем финансовом положении еще никому не мешала. И третье – очень хорошая группа в атаке получается - Дзюба, Полоз, Ерохин. А может, одного из бывших ростовчан будут пробовать в основе, а второго отправят в аренду. Возможностей для маневра много.

- Высказывалось сомнения - как бы они не повторили судьбу Новосельцева.
- По Новосельцеву разные мнения. Кто-то считает, что он хороший защитник, кто-то – что не очень. А кто-то считает, что Кутепов привозит себе голы, а мне Кутепов нравится. Ему просто надо больше доверять.

- О ситуации вокруг Смолова хотелось бы поговорить. Его агент в соцсетях некие претензии «Краснодару» выдвигает.
- Смолов может совершить еще одну ошибку в своей жизни, уже вторую. Она может стать последней. Он уже падал в яму, потом долго из нее выходил – через «Урал». Ему надо оставаться в «Краснодаре», быть там лидером и постоянно показывать свой уровень. А все эти переходы... Либо уже жди окончания контракта и дурака не валяй.

- Но Смолов считает, что он перерос уровень «Краснодара», что команда не борется за высокие места, а он хочет играть в Лиге чемпионов и т.д.
- Ну, сыграет «Спартак» шесть матчей в Лиге чемпионов и что? А в следующем году его там не будет.

- В «Спартаке» еще ему конкуренцию надо выдержать в линии нападения.
- Ну, под новый лимит он вполне подошел бы.

- В контракте у Смолова значится 30 млн отступных и Галицкий не хочет идти на уступки «Спартаку».
- И правильно! В контракте написано 30 млн не для того, чтобы потом снижать сумму. Кто хочет купить игрока за эти деньги, тот покупает. Кто не хочет – ждет окончания контракта. Думаю, Смолову дуют в уши его агенты. Надо их поменьше слушать.

- А в разговоры про интерес к Смолову «Боруссии» верите?
- Ну, это бред – какая «Боруссия»?! «Боруссия» на эти деньги купит аргентинцев, которые в два раза лучше, и зарплату им будет платить в три раза меньше.

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