Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Джикия – потенциальный лидер сборной». Рейтинг Ловчева

Артем Терентьев, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Джикия – потенциальный лидер сборной». Рейтинг Ловчева
Фото: ФК «Спартак»

В конце недели – старт нового сезона РФПЛ. «Советский спорт» представляет рубрику «Рейтинг Ловчева», в которой наш обозреватель выделяет в каждой линии несколько футболистов. За ними он будет следить в первую очередь. Сегодня, во второй серии, – обзор защитников.

1. ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ

Клуб: «Спартак»
Возраст: 23 года
Статистика РФПЛ-2016/17: 16 матчей (1 забитый мяч) – за «Амкар», 8 (0) – за «Спартак».

Довольно быстрый, мощный защитник. Весной на глазах совершенствовался. Кутепов, кстати, тоже быстро прогрессировал, но Джикия более мускулистый, крепкий. А то, что он через «Спартак» за такое короткое время попал в сборную, говорит о сильном характере. На Кубке конфедераций не стушевался, смотрелся достойно. Есть, конечно, и минусы. Над выбором позиции надо поработать. Ошибка в игре с «Зенитом», когда его развернул Дзюба, прямо скажем, детская.

Радует, что он успел поработать с Гаджиевым в «Амкаре». Это очень мудрый и тренер, и человек, у которого молодые российские ребята растут. И он любит работать с нашими футболистами. Помню, когда Гаджиев тренировал нижегородскую «Волгу», в основе вышло сразу 11 россиян. Теперь Джикия работает с Каррерой. Тот, во-первых, сам был заметным защитником, а, во-вторых, итальянец. А они в этом понимают толк. Должен быть еще прогресс.

У сборной сменилась практически вся линия обороны. Команде нужен новый лидер в защите. Потенциально им может стать Джикия. Кудряшов? Он уже сложившийся игрок. Да, прошел сильную школу у Бердыева, но особенного прогресса от него ждать не стоит. Васин? Он все-таки медленоват. А у Джикии все есть. Интересно посмотреть, как он выдержит такую нагрузку.

2. СЕРГЕЙ ПАРШИВЛЮК

Клуб: «Ростов»
Возраст: 28 лет
Статистика РФПЛ-2016/17: 19 (0)

Это футболист с большими задатками. Потенциально – игрок сборной. Будучи молодым защитником, удостаивался капитанской повязки в «Спартаке». Но потом получил несколько серьезных травм. И очень сильно сдал. Очень.

Хотя примерно в то же время рвал «кресты» и Данни. Но португалец каждый раз возвращался, если не на стопроцентный уровень, то все равно на достаточно высокий. И мне будет интересно посмотреть, как Паршивлюк покажет себя в «Ростове». Ему 28 лет, время вернуться на свой уровень еще есть.

3. КРИСТИАН РАМИРЕС

Клуб: «Краснодар»
Возраст: 22 года
Статистика РФПЛ-2016/17: 11 (0)

В первый сезон легионеры обычно притираются к новой команде, чемпионату. Но по Рамиресу сразу было видно, игрок – толковый. С техникой, скоростью, не боится обыгрывать. Легко выиграл конкуренцию у Петроваи Торбинского.

И вот теперь – второй сезон. По идее, все должно быть еще лучше. Но многое будет зависеть и от команды. Потому что весной, когда «Краснодар» немного потерялся, появились сложности и у Рамиреса. Все-таки на позиции крайнего защитника он не может сильно влиять на игру команды. Но потенциал у парня есть.

4. СОЛОМОН КВИРКВЕЛИЯ

Клуб: «Локомотив»
Возраст: 25 лет
Статистика РФПЛ-2016/17: 12 (0)

Грасия в «Рубине» не доверял Квирквелии. И зря. Этот защитник прибавлял и с Бердыевым и без, что, кстати, показательно. Выступает за сборную Грузии – а это международный опыт. В общем, вижу в нем хорошего центрального защитника. Их пара с Чорлукой видится мне очень перспективной.

5. ВЕДРАН ЧОРЛУКА

Клуб: «Локомотив»
Возраст: 31 год
Статистика РФПЛ-2016/17: 19 (0)

Много раз говорил, что для РФПЛ Чорлука – большая удача. У него можно многому научиться. И нужно учиться. Есть такое выражение в футболе: «Открыл книжку и читает». Так и Чорлука, не обладая сумасшедшей скоростью, обычно оказывается в нужном месте раньше всех. И у чужих, и у своих ворот. И, конечно, не забываем о первом пасе хорвата – это очень важный момент при выходе из обороны.

Защита «Локомотива» во многом зависит от него. Поэтому плохо, что до зимы Чорлука, скорее всего, не сыграет. Но, надеюсь, вернувшись после травмы, он поможет Семину в борьбе за серьезные места. Все-таки в этом сезоне ожиданий от команды больше.

ВНЕ КОНКУРСА. ИЛЬЯ КУТЕПОВ

Клуб: «Спартак»
Возраст: 23 года
Статистика РФПЛ-2016/17: 24 (0)

К сожалению, весной с ним что-то случилось. Возможно, не хватило доверия. Или психологической устойчивости. Плюс Кутепов все-таки медленоват, поэтому выбор позиции должен быть безошибочным. Но в этом компоненте тоже не все всегда хорошо.

Возникает вопрос: почему осенью-то и со скоростью и с выбором позиции было все хорошо? Возможно, это уровень российский футболистов, что им, то хватает, то не хватает чего-то. Стабильности нет. Простая вещь: Муса и Думбия у нас были топ-уровнем. Но вот они уехали в Европу – и ничего, сели в запас. Это тоже показатель. Тем не менее, потенциал у Кутепова есть. Надеюсь, прибавит в новом сезоне.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Муравьев: Если так будет продолжаться, то есть вероятность, что «Динамо» не будет играть на новом стадионеГенеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев - о стадионе «Динамо».Виктория Гамеева: Ещенко и Акинфеев самые «прокаченные» в РПФЛВрач-кардиолог Виктория Гамеева рассказала «Советскому спорту» о физическом состоянии игроков РФПЛ.«Арсенал» объявил о подписании контракта с сербским полузащитником «Осасуны»Сербский опорный полузащитник Горан Чаушич подписал двухлетний контракт с тульским «Арсеналом». Об этом информирует официальный сайт команды.Юрий Красножан: Желательно, чтобы там, где находился я, Смородской рядом не былоЮрий Красножан: Желательно, чтобы там, где находился я, Смородской рядом не былоБывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан рассказал о том, чем он занимается, о ситуации вокруг Смолова и Дзюбы.Морозову из «Динамо» сделана операция, но к матчу против «Спартака» игрок будет готовЗащитник «Динамо» Григорий Морозов получил травму в последнем товарищеском матче.Матч «Динамо» – «Спартак» в 1-м туре РФПЛ обслужит КарасевСтали известны судьи и инспекторы, которые обслужат матчи первого тура чемпионата России по футболу среди команд клубов РФПЛ.«Зенит» предлагает за капитана «Интера» 60 млн евро«Зенит» проявляет интерес к двум игрокам миланского «Интера» – защитнику Джейсону Мурильо, а также форварду Мауро Икарди.Юрист: Суд вынесет решение по делу Романа Еременко через неделюСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа Еременко на двухлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщил юрист игрока Михаил Прокопец.Андрей Червиченко: Смолову надо оставаться в «Краснодаре»Андрей Червиченко: Смолову надо оставаться в «Краснодаре»Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о трансферной политике «Зенита» и ситуации вокруг Федора Смолова.Андрей Червиченко: Смолову дуют в уши агентыЭкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о ситуации с Федором Смоловым.Агент: Переговоры Йовановича с «Зенитом» о переходе в «Бордо» находятся в завершающей стадииРаде Чалдович, агент защитника «Зенита» Вукашина Йовановича, рассказал, что футболист в ближайшее время может стать игроком французского «Бордо».«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде Рязанцева«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде полузащитника Александра Рязанцева до конца сезона-2017/18. Об этом сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.Никита Симонян: Мне абсолютно все равно, куда уйдет ДзюбаПервый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».Юрий Красножан: В России Смолов прогрессировать не будетЭкс- главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан, поделился своим мнением о ситуации вокруг Федора Смолова.Григорий Иванов: Надо сделать как в Англии – сыграл 15 матчей за сборную, получил рабочую визуПрезидент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение изменить формат лимита на легионеров в РФПЛ с сезона-2018/19.«Урал» готов отдать в аренду футболистов Заболотного и СтавпецаПрезидент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб готов отдать в аренду Николая Заболотного и форварда Александра Ставпеца.Андрей Червиченко: Возможно, Полоза и Ерохина купили, чтоб другим не досталисьЭкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о трансферной кампании «Зенита».Арана круче Марио Фернандеса? Кого хотят продать в ЦСКААрана круче Марио Фернандеса? Кого хотят продать в ЦСКА«Советский спорт» рассказывает о 20-летнем защитнике «Коринтианса» Гилерме Арана, который может продолжить карьеру в ЦСКА.Андрей Червиченко: Не удивляет, что «Спартак» никого не купилЭкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал низкую активность красно-белых на трансферном рынке.Агент Гарсии: Как минимум следующий сезон Хави намерен провести в «Зените»Агент полузащитника «Зенита» Хави Гарсии Мануэл Гарсия Квилон прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из петербургского клуба.
Футбол
«Зенит» предлагает за капитана «Интера» 60 млн евро
Футбол
Юрист: Суд вынесет решение по делу Романа Еременко через неделю
Бобслей
Федерация бобслея России дисквалифицировала двух спортсменов за допинг
Футбол
Андрей Червиченко: Смолову дуют в уши агенты
все новости
Сергей Паршивлюк
Сергей Паршивлюквсе новости
Соломон Кверквелия
Соломон Кверквелиявсе новости
Кристиан Рамирес
Кристиан Рамиресвсе новости
Георгий Джикия
Георгий Джикиявсе новости
Ведран Чорлука
Ведран Чорлукавсе новости
Илья Кутепов
Илья Кутеповвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости