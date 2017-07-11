«Джикия – потенциальный лидер сборной». Рейтинг Ловчева

В конце недели – старт нового сезона РФПЛ. «Советский спорт» представляет рубрику «Рейтинг Ловчева», в которой наш обозреватель выделяет в каждой линии несколько футболистов. За ними он будет следить в первую очередь. Сегодня, во второй серии, – обзор защитников.

1. ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ

Клуб: «Спартак»

Возраст: 23 года

Статистика РФПЛ-2016/17: 16 матчей (1 забитый мяч) – за «Амкар», 8 (0) – за «Спартак».

Довольно быстрый, мощный защитник. Весной на глазах совершенствовался. Кутепов, кстати, тоже быстро прогрессировал, но Джикия более мускулистый, крепкий. А то, что он через «Спартак» за такое короткое время попал в сборную, говорит о сильном характере. На Кубке конфедераций не стушевался, смотрелся достойно. Есть, конечно, и минусы. Над выбором позиции надо поработать. Ошибка в игре с «Зенитом», когда его развернул Дзюба, прямо скажем, детская.

Радует, что он успел поработать с Гаджиевым в «Амкаре». Это очень мудрый и тренер, и человек, у которого молодые российские ребята растут. И он любит работать с нашими футболистами. Помню, когда Гаджиев тренировал нижегородскую «Волгу», в основе вышло сразу 11 россиян. Теперь Джикия работает с Каррерой. Тот, во-первых, сам был заметным защитником, а, во-вторых, итальянец. А они в этом понимают толк. Должен быть еще прогресс.

У сборной сменилась практически вся линия обороны. Команде нужен новый лидер в защите. Потенциально им может стать Джикия. Кудряшов? Он уже сложившийся игрок. Да, прошел сильную школу у Бердыева, но особенного прогресса от него ждать не стоит. Васин? Он все-таки медленоват. А у Джикии все есть. Интересно посмотреть, как он выдержит такую нагрузку.

2. СЕРГЕЙ ПАРШИВЛЮК

Клуб: «Ростов»

Возраст: 28 лет

Статистика РФПЛ-2016/17: 19 (0)

Это футболист с большими задатками. Потенциально – игрок сборной. Будучи молодым защитником, удостаивался капитанской повязки в «Спартаке». Но потом получил несколько серьезных травм. И очень сильно сдал. Очень.

Хотя примерно в то же время рвал «кресты» и Данни. Но португалец каждый раз возвращался, если не на стопроцентный уровень, то все равно на достаточно высокий. И мне будет интересно посмотреть, как Паршивлюк покажет себя в «Ростове». Ему 28 лет, время вернуться на свой уровень еще есть.

3. КРИСТИАН РАМИРЕС

Клуб: «Краснодар»

Возраст: 22 года

Статистика РФПЛ-2016/17: 11 (0)

В первый сезон легионеры обычно притираются к новой команде, чемпионату. Но по Рамиресу сразу было видно, игрок – толковый. С техникой, скоростью, не боится обыгрывать. Легко выиграл конкуренцию у Петроваи Торбинского.

И вот теперь – второй сезон. По идее, все должно быть еще лучше. Но многое будет зависеть и от команды. Потому что весной, когда «Краснодар» немного потерялся, появились сложности и у Рамиреса. Все-таки на позиции крайнего защитника он не может сильно влиять на игру команды. Но потенциал у парня есть.

4. СОЛОМОН КВИРКВЕЛИЯ

Клуб: «Локомотив»

Возраст: 25 лет

Статистика РФПЛ-2016/17: 12 (0)

Грасия в «Рубине» не доверял Квирквелии. И зря. Этот защитник прибавлял и с Бердыевым и без, что, кстати, показательно. Выступает за сборную Грузии – а это международный опыт. В общем, вижу в нем хорошего центрального защитника. Их пара с Чорлукой видится мне очень перспективной.

5. ВЕДРАН ЧОРЛУКА

Клуб: «Локомотив»

Возраст: 31 год

Статистика РФПЛ-2016/17: 19 (0)

Много раз говорил, что для РФПЛ Чорлука – большая удача. У него можно многому научиться. И нужно учиться. Есть такое выражение в футболе: «Открыл книжку и читает». Так и Чорлука, не обладая сумасшедшей скоростью, обычно оказывается в нужном месте раньше всех. И у чужих, и у своих ворот. И, конечно, не забываем о первом пасе хорвата – это очень важный момент при выходе из обороны.

Защита «Локомотива» во многом зависит от него. Поэтому плохо, что до зимы Чорлука, скорее всего, не сыграет. Но, надеюсь, вернувшись после травмы, он поможет Семину в борьбе за серьезные места. Все-таки в этом сезоне ожиданий от команды больше.

ВНЕ КОНКУРСА. ИЛЬЯ КУТЕПОВ

Клуб: «Спартак»

Возраст: 23 года

Статистика РФПЛ-2016/17: 24 (0)

К сожалению, весной с ним что-то случилось. Возможно, не хватило доверия. Или психологической устойчивости. Плюс Кутепов все-таки медленоват, поэтому выбор позиции должен быть безошибочным. Но в этом компоненте тоже не все всегда хорошо.

Возникает вопрос: почему осенью-то и со скоростью и с выбором позиции было все хорошо? Возможно, это уровень российский футболистов, что им, то хватает, то не хватает чего-то. Стабильности нет. Простая вещь: Муса и Думбия у нас были топ-уровнем. Но вот они уехали в Европу – и ничего, сели в запас. Это тоже показатель. Тем не менее, потенциал у Кутепова есть. Надеюсь, прибавит в новом сезоне.