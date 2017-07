Побеждал «Зенит», будет тащить «Халл». Первый новичок команды Слуцкого

«Советский спорт» – о защитнике «Челси» Ола Айна, который стал первым приобретением Леонида Слуцкого в новой команде.

На первой пресс-конференции Леонид Слуцкий рассказал, что «дорогостоящих» новичков из чемпионата России не будет, а несколько футболистов придут в команду на правах аренды.

Первым стал 20-летний защитник «Челси» Ола Айна, 11 июля «Халл» официально объявил об его годичной аренде.

📑 | We are delighted to confirm the singing of Ola Aina on a season-long loan from #PL Champions @ChelseaFC #WelcomeOla pic.twitter.com/4Lnr2QRWmz