Побеждал «Зенит», будет тащить «Халл». Первый новичок команды Слуцкого

«Советский спорт» – о защитнике «Челси» Ола Айна, который стал первым приобретением Леонида Слуцкого в новой команде.

На первой пресс-конференции Леонид Слуцкий рассказал, что «дорогостоящих» новичков из чемпионата России не будет, а несколько футболистов придут в команду на правах аренды.

Первым стал 20-летний защитник «Челси» Ола Айна, 11 июля «Халл» официально объявил об его годичной аренде.

С детства за «Челси»

Айна стал игроком «Челси» в 11 лет и выступал за все молодежные и юношеские команды. В 2014-м году в 17-летнем возрасте дебютировал за основную команду в товарищеской встрече против «Уимблдона».

Мог перейти в «Арсенал»

Айна не впечатлил Моуриньо, поэтому защитник решил не продлевать контракт с «Челси» и начал искать новую команду. Интерес к игроку проявлял лондонский «Арсенал», который даже вышел с предложением на защитника. Но потом Моуриньо ушел из «Челси», а Ола подписал новое четырехлетнее соглашение с командой Антонио Конте.

Итальянцу Айна понравился, и в сезоне 2016/17 Ола сыграл первый официальный матч за «Челси»: сначала в Кубке Англии, а потом и в чемпионате. Всего у защитника шесть игр в основе.

Играл против «Зенита»

В 2015-м году Айна в составе молодежки «Челси» стал победителем Юношеской Лиги чемпионов. В четвертьфинале англичане обыграли «Зенит»-м со счетом 3:1, а Ола провел на поле 90 минут. Чуть позже «Челси» в финале обыграл украинский «Шахтер».

Поменял Англию на Нигерию

Защитник родился в Англии и играл за английскую сборную с 16 до 20 лет, но в 2017-м году принял решение сменить футбольное гражданство. За свою историческую родину Айна еще не играл, но уже ездил на сборы нигерийцев.

Активно ведет свой инстаграм

Айна не только часто выкладывает новые фотографии, но и регулярно ведет прямые эфиры. Во время одного из них в комментарии пришли игроки основного состава Тибо Куртуа и Сесар Аспиликуэта.

– Ола, чувак, заканчивай это дерьмо, – написал вратарь.

– Ложись спать, завтра тренировка, Ола, – добавил испанец.

Кроме активного отдыха с друзьями, в аккаунте нигерийца можно увидеть и такие видео.

Park vibes the other day ☀️☀️😬😬 Публикация от Ola Aina (@olaaina2) Сен 1 2016 в 4:45 PDT

Видимо, защитник репетирует, как будет праздновать голы за «Халл». Правда, в профессиональном взрослом футболе Айна еще не забивал.