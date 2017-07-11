Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Побеждал «Зенит», будет тащить «Халл». Первый новичок команды Слуцкого

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Побеждал «Зенит», будет тащить «Халл». Первый новичок команды Слуцкого
Фото: ФК «Халл Сити»

«Советский спорт» – о защитнике «Челси» Ола Айна, который стал первым приобретением Леонида Слуцкого в новой команде.

На первой пресс-конференции Леонид Слуцкий рассказал, что «дорогостоящих» новичков из чемпионата России не будет, а несколько футболистов придут в команду на правах аренды.

Первым стал 20-летний защитник «Челси» Ола Айна, 11 июля «Халл» официально объявил об его годичной аренде.

С детства за «Челси»

Айна стал игроком «Челси» в 11 лет и выступал за все молодежные и юношеские команды. В 2014-м году в 17-летнем возрасте дебютировал за основную команду в товарищеской встрече против «Уимблдона».

Мог перейти в «Арсенал»

Айна не впечатлил Моуриньо, поэтому защитник решил не продлевать контракт с «Челси» и начал искать новую команду. Интерес к игроку проявлял лондонский «Арсенал», который даже вышел с предложением на защитника. Но потом Моуриньо ушел из «Челси», а Ола подписал новое четырехлетнее соглашение с командой Антонио Конте.

Итальянцу Айна понравился, и в сезоне 2016/17 Ола сыграл первый официальный матч за «Челси»: сначала в Кубке Англии, а потом и в чемпионате. Всего у защитника шесть игр в основе.

Играл против «Зенита»

В 2015-м году Айна в составе молодежки «Челси» стал победителем Юношеской Лиги чемпионов. В четвертьфинале англичане обыграли «Зенит»-м со счетом 3:1, а Ола провел на поле 90 минут. Чуть позже «Челси» в финале обыграл украинский «Шахтер».

Поменял Англию на Нигерию

Защитник родился в Англии и играл за английскую сборную с 16 до 20 лет, но в 2017-м году принял решение сменить футбольное гражданство. За свою историческую родину Айна еще не играл, но уже ездил на сборы нигерийцев.

Активно ведет свой инстаграм

Айна не только часто выкладывает новые фотографии, но и регулярно ведет прямые эфиры. Во время одного из них в комментарии пришли игроки основного состава Тибо Куртуа и Сесар Аспиликуэта.

– Ола, чувак, заканчивай это дерьмо, – написал вратарь.

– Ложись спать, завтра тренировка, Ола, – добавил испанец. 

Кроме активного отдыха с друзьями, в аккаунте нигерийца можно увидеть и такие видео.

Park vibes the other day ☀️☀️😬😬

Публикация от Ola Aina (@olaaina2)

Видимо, защитник репетирует, как будет праздновать голы за «Халл». Правда, в профессиональном взрослом футболе Айна еще не забивал.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
На радость Зидану. Почему Хамес так и не смог раскрыться в «Реале»На радость Зидану. Почему Хамес так и не смог раскрыться в «Реале»Трансферная сага с уходом Хамеса Родригеса подошла к концу. Игрок сборной Колумбии отправился покорять многотысячные стадионы бундеслиги.Поль Погба: Просил Моуринью пригласить Лукаку в «Манчестер Юнайтед»Поль Погба: Просил Моуринью пригласить Лукаку в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и новичок «красных дьяволов» Ромелу Лукаку ответили на несколько вопросов.Джейми Реднапп: Руни ждет самый тяжелый отрезок в карьереДжейми Реднапп: Руни ждет самый тяжелый отрезок в карьереБывший полузащитник «Ливерпуля», эксперт телеканала Sky Sports Джейми Реднапп высказался о дальнейшей карьере Уэйна Руни.«Эвертон» собирается заменить Лукаку форвардом «Арсенала»Руководство «Эвертона» приступило к поискам замены Ромелу Лукаку, который накануне подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед».Ола Эйна перешел в «Халл Сити»Защитник лондонского «Челси» Ола Эйна стал игроком «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.Дайер стал главной целью «Манчестер Юнайтед»Как сообщает Daily Mirror, полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может перебраться в «Манчестер Юнайтед».Ромелу Лукаку: Благодарю Бога, что буду играть в «МЮ»Нападающий Ромелу Лукаку, перешедший из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», поблагодарил Бога за возможность играть за манкунианцев.Джейми Реднапп: У Косты есть проблемы с дисциплинойБывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп прокомментировал возможный уход из «Челси» нападающего Диего Косты.Хуан Мата: У Лукаку самые большие бутсы в миреПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поздравил нападающего Ромелу Лукаку с переходом в стан «красных дьяволов».Ромелу Лукаку: Я не мог отказать «МЮ», это шанс всей моей жизниФорвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, ставший игроком «Манчестер Юнайтед», дал комментарий после подписания пятилетнего контракта.«МЮ» объявил о подписании контракта с ЛукакуКак сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», сегодня форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку подписал контракт с английским клубом.«Арсенал» включился в борьбу за защитника «Саутгемптона» ван Дейка«Арсенал» пополнил список ведущих английских клубов, которые хотят видеть в своих рядах защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, сообщает The Sun.«Тоттенхэм» готов приобрести полузащитника «Реала»Тренерский штаб мадридского «Реала» не рассчитывает на хавбека сборной Хорватии Матео Ковачича. Об этом сообщает Evening Standard.«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля»Хавбек сборной Германии Эмре Джан может сменить клубную прописку этим летом.«Челси» лидирует в борьбе за ОбамеянгаФорвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает авторитетное издание MARCA.Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» стал католическим священникомЭкс-футболист сборной Северной Ирландии Филипп Малрайн стал священником католической церкви, сообщает BBC Sport.«Рома» может арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль в ближайшее время может стать игроком «Ромы».Ромелу Лукаку: Хочу сказать спасибо всем людям, имеющим отношение к «Эвертону»Форвард сборной Бельгии перед официальным оформлением своего перехода в «Манчестер Юнайтед» обратился к болельщикам, игрокам и персоналу «Эвертона».Руни определился с игровым номером в «Эвертоне»Форвард «Эвертона» Уэйн Руни будет выступать за команду под 10-м номером, который в прошлом сезоне принадлежал Ромелу Лукаку. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Уэйн Руни: Хочу сказать огромное спасибо всем в «Манчестер Юнайтед»Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни на своей странице в «Инстаграме» опубликовал сообщение, в котором поблагодарил «Манчестер Юнайтед».
Теннис
Джокович разыграет с Бердыхом путевку в полуфинал Уимблдона
Футбол
Агент: Переговоры Йовановича с «Зенитом» о переходе в «Бордо» находятся в завершающей стадии
Футбол
«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде Рязанцева
Футбол
«Бавария» может выкупить Хамеса у «Реала» за 32 млн евро
все новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости