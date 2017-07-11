Виктория Гамеева: На медобследование «Спартака» надеваю красный халатик

В гостиной «Советского спорта» побывала самый известный врач-кардиолог в российском футболе. Виктория Гамеева в откровенном интервью рассказала о своем отношении к прозвищу «медсестричка Спартака», взятках, карьерном пути, ипотечном вопросе, сексуальной рекламе букмекеров, а также о том, кто самый «прокаченный» футболист РФПЛ.

«Я УЖЕ ДАВНО ВЫРОСЛА ИЗ «МЕДСЕСТРИЧКИ»

- Николай Яременко (НЯ): Виктория, вам чаще всего приходится общаться со спортсменами, которые проходят диспансеризацию, получают допуск к сезону или обычными людьми со своими проблемами?

- По поводу углубленных осмотров ко мне чаще всего обращаются именно спортсмены, проходящие плановую диспансеризацию, или те, кто пришел выявить какую-то патологию. Есть определенные случаи, когда спортсменам требуется кардиологическая помощь, и тогда они обследуются, проходят курс лечения. Но это, как правило, 5-10% от общего числа.

- НЯ: Многие знают вас как девушку, которая часто попадает на обложки глянцевых изданий, иронично называют «медсестричкой Спартака». Это обижает или вы не обращаете на это внимание?

- Здесь нет однозначного ответа. Медсестра - это средний медицинский персонал, а я – доктор с двумя высшими образованиями и сейчас учусь в аспирантуре. То, что меня преуменьшают в должности не оскорбительно, но неприятно. Я всю свою жизнь самосовершенствовалась, пытаясь изучить что-то новое, и уже давно выросла из «медсестрички». Я врач и никто другой.

- НЯ: Но все-таки сексуальные фантазии мужчин больше связаны не с врачами, а как раз с «медсестричками» и, глядя на привлекательную девушку, как вы, не стремятся обидеть, называя таким образом.

- Я и не думаю, что когда люди так говорят, пытаются обидеть меня или задеть мои чувства. Да, наверное, это просто их фантазии. У многих людей есть определенные ассоциации и понятия, как должен выглядеть врач.

- Сергей Подгорнов (СП): кто, в таком случае, определяет длину халата? Каждый врач сам для себя или есть ГОСТы?

- Я всегда хожу в хирургическом костюме, он мне очень нравится – по мне, это более профессионально, эстетично и удобно. В виду специфики работы мне приходится много двигаться - часто садиться, вставать и т.д. Халат в таких случаях может за что-то цепляться, а в случае с костюмом все максимально лаконично и удобно. Соответственно, расцветка по настроению: красный, белый, синий. Если «Спартак» приходит на обследование, выбираю красный.

- НЯ: известно, что врачи под хирургическим костюмом, летом особенно, мало что носят.

- На самом деле я очень «мерзлявая», поэтому если бы у меня была возможность под костюм надеть другой костюм с начесом, я бы это сделала.

«В РЕСТОРАНЫ С ФУТБОЛИСТАМИ НЕ ХОЖУ»

- Алексей Андронов (АА): есть ли разница в том, как в медицинском учреждении ведут себя обеспеченные спортсмены и начинающие?

- Определенная разница чувствуется, если мы говорим о тех же футболистах, которые играют во втором-третьем дивизионах. Они более приветливые, общительные. Если говорить о звездах РФПЛ, то они все-таки стараются держать определенную дистанцию. Могу сказать, что взрослые ребята, играющие в нашей премьер-лиге, более обходительные, чем молодые, которые только пробились в основу больших клубов. В общении с ними уже чувствуются понты и ощущение, что они такие крутые.

- АА: футболисты часто зовут в рестораны?

- Бывает, но я стараюсь такие вещи пресекать. Мир спорта достаточно узкий, и если начинать какие-то отношения, то об этом сразу же узнают все. Поэтому я стараюсь работу и личную жизнь не совмещать.

- СП: вам когда-нибудь предлагали деньги, чтобы вы закрыли глаза на какие-то повреждения или патологии и написали в карточке все «как надо»?

- Предлагали разными способами изменить данные, но это недопустимо.

- НЯ: у вас наверняка есть представление об идеальных отношениях, семье, муже и т.д. Основываясь на опыте общения с людьми из мира спорта, скажите: шансов стать вашим избранником больше у спортсмена или у обычного человека?

- Я думаю, что это все-таки будет человек не из мира спорта.

- АА: Как вообще получилось так, что вы решили стать врачом и теперь работаете в клинике спортивной медицины?

- Я родилась в Магадане. Моя мама из Красноярска, а в советские времена было очень престижно уезжать на север. Вот она выбила себе какую-то путевку, и ее отправили туда по работе. Там она встретила моего отца, они поженились и, соответственно, родилась я. Когда Советский союз распался, они подумали, что пора перебираться в более людное, теплое место. Так мы приехали в Москву. У меня, кстати, есть старшая сестра, которая всегда была для меня примером. Она окончила школу с золотой медалью, а я следом за ней - с серебряной. С самого детства я планировала стать дизайнером одежды, ходила в художественную школу, на дизайнерские курсы. В своих мечтах я представляла, как рисую платья для миланского показа мод. А дальше жизнь сложилась так, что в 11 классе попала в больницу с переломом ноги, и меня безумно воодушевил доктор, который лечил меня, – он настолько трепетно относился к пациентам, что я захотела также. За полгода до окончания школы решила поступать в медицинский институт.

- СП: поступить и учиться было сложно?

- Учитывая, что школу я окончила с медалью, никаких проблем с поступлением не было. Я сдавала всего один экзамен, у меня был высший проходной балл. Помню, вначале было очень тяжело. На первом-втором курсах я плакала, жаловалась маме, что больше так не могу, собиралась забрать документы и уйти в другой ВУЗ. Но все это быстро прошло, я втянулась, учиться стало очень интересно, особенно когда пошли клинические базы и мы начали работать с пациентами. В итоге институт я тоже закончила с отличием.

- СП: как выбирали специализацию? Почему решили стать именно кардиологом?

- После окончания института передо мной стоял вопрос: куда поступать? Институт - это просто 6 лет обучения, а дальше - либо год интернатуры, либо два ординатуры. Когда я училась в институте, подрабатывала медсестрой и рассчитывала, что стану хирургом. Потом мне предложили обучение в ординатуре по кардиологии. Это был интересный вариант, хотя на тот момент, открывая эти непонятные линии и закорючки, я думала, что никогда в жизни не стану кардиологом. Но я согласилась, решила, что если не понравится, всегда смогу переучиться. Однако довольно быстро я начала разбираться в ЭКГ, мне понравилась эта специфика. Ну а закончив ординатуру, я устроилась на работу в поликлинику Управления делами Президента.

- НЯ: как вы попали туда?

- Моя подруга работала там гинекологом, она сказала, что им нужен терапевт-кардиолог и предложила подработку. В тот момент я начала получать второе высшее образование и подумала, что представившейся возможностью надо пользоваться. Потом я взяла вторую ставку, третью и практически создала свою монополию в клинике. Сначала я была терапевтом-кардиологом, потом перешла полностью на ставку кардиолога, следом обучилась функциональной диагностике и сейчас стала заведующей функциональным отделением клиники спортивной медицины. Я безумно люблю свою работу!

«ОТКАЗАЛАСЬ РЕКЛАМИРОВАТЬ БУКМЕКЕРОВ»

- СП: вас устраивает ваша зарплата?

- Нет.

- СП: сколько лет вам нужно копить, чтобы, например, купить новый BMW 3-ей серии?

- Я думаю, лет пять. На самом деле, я деньги не откладываю, если мне что-то нравится, то руководствуюсь мыслью, что один раз живу, могу себе это позволить. Тем более, я люблю путешествовать, заниматься спортом. Если я хочу поехать куда-то, и у меня есть такая возможность, то я скорее поеду, чем буду откладывать деньги на карточку или куда-то еще.

- СП: как с таким подходом вы обошли ипотечный вопрос?

- Я живу в своей квартире, с ее покупкой мне помогли родители.

- АА: Тина Канделаки недавно сказала, что наш народ привык ко всему бесплатному: медицине, образованию, спортивным трансляциям и т.д. Как вы считаете, медицина в нашей стране должна быть платной или бесплатной?

- Здесь тоже нет однозначного ответа. За границей медицина платная, но у них абсолютно другой уровень зарплат, интеллекта и образования. Если мы сейчас сделаем прием у терапевта платным, то у нас останутся незащищенные слои населения, которые не смогут получить даже минимальную медицинскую помощь. Поэтому, если перестраивать систему, то нужно начинать с основ.

- СП: как вы относитесь к своей популярности? Вам это льстит?

- Как любой девушке мне, конечно, приятно внимание, хоть оно и не всегда радует. Но, опять-таки, это не то, ради чего я работаю. Хотелось бы, чтобы ко мне проявляли внимание как к врачу, а не как к красивой девушке.

- СП: эту популярность вам удается каким-то образом монетизировать?

- Мне предлагали рекламные контракты и работу в букмекерской конторе.

- АА: почему отказались?

- Условия контракта были неприемлемыми и никак не соответствовали моральному облику врача.

- АА: что именно нужно было делать?

- По задумке букмекеров я должна была сняться в рекламе в нижнем белье и сексуальным голосом предлагать людям делать ставки.

«НРАВИТСЯ ТЕЛО НЕЙМАРА»

- АА: вы сейчас пишете книгу. О чем она?

- Книга по функциональной диагностике и кардиологии. В сентябре я сдаю ее в издательство, и в конце этого года она должна пойти в печать. Книга будет непосредственно о том, какие программы я использую для профессиональных спортсменов, какие результаты мы визуализируем, и как интерпретировать эти результаты. Эта книга поможет доносить простые истины, который должен знать любой человек из мира спорта.

- СП: кто из футболистов РФПЛ находится в наилучшем физическом состоянии?

- Честно говоря, в этом году я не отслеживала. Не все команды РФПЛ проходили медобследование в нашей клинике. Если говорить о «Спартаке», то в прошлом сезоне сами футболисты между собой устраивали соревнование, кто лучше всех, кто дольше всех пробежит и т.д. И врачи, и они сами себя настраивали на достижение какого-то определенного результата. В этом же году наши «сборники» прошли обследование в другом месте, либо у себя, либо в других диспансерах.

- СП: есть ли среди футболистов нашей лиги «прокаченные» ребята, вроде Криштиану Роналду?

- Есть, конечно! Тот же самый Квинси Промес всегда в очень хорошей физической форме. Из русских могу назвать Андрея Ещенко. Игорь Акинфеев тоже отлично «прокачен». А вот из иностранцев, мне очень нравится Неймар.

- АА: вам когда-нибудь приходилось по результатам вашего обследования говорить спортсмену, что ему надо заканчивать?

- Было, такие случаи периодически встречаются. Изначально мы снимаем ЭКГ покоя, затем ЭКГ с физической нагрузкой, а дальше, если выявляются какие-то изменения, то дообследуем спортсмена. В любом случае, решение о допуске спортсменов принимает не один врач, а консилиум, соответственно, вердикт выношу не одна я.

- АА: 30-35% людей, занимающихся автоспортом, предпочитают, чтобы место штурмана занимала женщина. Как это можно обосновать с научной точки зрения?

- Проводилось довольно много научных исследований: кто быстрее реагирует на опасность – перед мужчиной и женщиной ставили специальные кнопки и проверяли – кто быстрее нажмет. В 90% случаев быстрее нажимала женщина, поскольку у них стрессовые механизмы развиты лучше, и они всегда быстрее реагируют на такие моменты.