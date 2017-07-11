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«С такой игрой она может взять титул». Кузнецова уступила Мугурусе

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«С такой игрой она может взять титул». Кузнецова уступила Мугурусе
Фото: Gettyimages.ru

Светлана Кузнецова не сумела справиться с Гарбиной Мугурусой в четвертьфинале Уимблдона, уступив сопернице в двух сетах – 3:6 4:6. Но сразу отдала должное уровню игры испанки.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Уимблдон-2003, четвертый круг, две россиянки играют друг с другом. Обе – впервые попали здесь в основную сетку. Светлане Кузнецовой – 17 лет, Марии Шараповой – 16. Света – 34-я в мире, Маша – 91-я. Три упорных сета, и со счетом 7:5 в последней партии петербурженка вырывает победу. Есть первый четвертьфинал в карьере!

На следующий год обе спортсменки выиграют по титулу «Большого шлема» - Шарапова тот же Уимблдон, Кузнецова – US Open.

Потом Светлана еще дважды доберется до восьмерки лучших в Лондоне. В 2005-м уступит первой ракетке мира Линдсей Дэвенпорт, в 2007-м – Венус Уильямс. Затем – как отрежет. Хард, грунт регулярно приносят успехи. Трава становится нелюбимым покрытием. Отказавшись от поездки на Уимблдон-2013 (помешали небольшие травмы), Кузнецова облегченно вздохнула:

- Хоть впервые за долгое время нормально отмечу день рождения – дома, с друзьями!

Потом, правда, призналась:

- Конечно, это была шутка. Может, трава – не самое подходящее для меня покрытие, а Уимблдон – не самый успешный турнир. Но это, все же, «Большой шлем». И выступать на нем всегда важно и почетно.

На этот раз именины Кузнецовой (27 июня) пришлись на первый круг и совпали с лишним поводом порадовать себя кусочком тортика – чемпионат Светлана начала с победы над Онс Жабер из Туниса. Затем против россиянки не устояли Екатерина Макарова и Полона Герцог. Наконец, в четвертом раунде уступила Агнешка Радванска. Кто не помнит – финалистка Уимблдона-2012.

И это был по-настоящему приятный сюрприз. Не сенсация, нет. Но все-таки! Кузнецова впервые за 10 лет вышла в четвертьфинал в Лондоне. И впервые же с Ролан Гарроса-2014 вошла в восьмерку лучших на «Большом шлеме».

Без Серены Уильямс, без Шараповой, без вылетевших на ранних стадиях Петры Квитовой и Виктории Азаренки, с Магдаленой Рыбариковой и Коко Вандевеге в своей, верхней части сетки – как тут не задуматься о большем?

АКТИВНАЯ ГАРБИНА

- Это отличное чувство – снова оказаться здесь в четвертьфинале. У меня был хороший турнир на Уимблдоне и в прошлом году. Но теперь я стала играть еще лучше. Начало сезона выдалось непростым, за пять недель надо было провести пять турниров на трех континентах – это сложный график. Поэтому я решила сняться с Дубая и Дохи. Да, рисковала, но мне необходим был перерыв. Зато, начиная с Индиан-Уэлса, я сумела прибавить, стала чувствовать себя более уверенно, - признавалась Кузнецова на пресс-конференции после победы над Радванской.

- Чего ждете от матча с Мугурусой?
- Упорной борьбы. Мы пару раз тренировались с ней на траве, но я не могу сказать, кому из нас это покрытие подходит лучше. Знаю только, что точно будет напряженный матч.

Испанка-то на Уимблдоне уже добиралась до финала – в 2015 году. Собственно, тогда ее и стали окончательно считать игроком элиты. Правда, еще трижды на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба Гарбина не проходила дальше второго раунда… На траве с Кузнецовой они раньше не встречались, на других покрытиях пересекались четырежды. И если самый первый раз, в Мадриде в 2015-м, Светлана победила (в трех тяжелых партиях), то затем неизменно сопернице проигрывала. Включая четвертьфинал в Брисбене в нынешнем году.

- Мугуруса предпочитает агрессивный теннис. Она хорошо подает, стремится сокращать розыгрыши, играет в три удара и постоянно атакует. Таких соперниц на этом Уимблдоне Светлане еще не попадалось! – отмечала накануне наш эксперт, экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. – Но, надеюсь, Кузнецовой удастся быстро приспособиться.

- Когда играешь с физически сильной и стабильной соперницей, нужно стараться выигрывать очки попроще. Не затягивать розыгрыши. Я не из тех теннисисток, которые предпочитают ждать по 20 ударов, прежде чем провести атаку. Я начинаю ее сразу. И это часто помогает, - признавалась сама Мугуруса.

Понятно, что менять свой стиль в матче с Кузнецовой испанка даже не думала.

ДВА КЛЮЧЕВЫХ БРЕЙКА

И эти атаки – с мощными, разводящими по краям ударами от задней линии, кроссами, прострелами вдоль боковой – с первых минут сыплются на Светлану, словно из рога изобилия. Россиянки умело отвечает. Находит контраргументы – где-то подрезает, где-то играет укороченными или использует скорость удара соперницы. В начале сета – равная борьба. Только видно – подача у Гарбины стабильнее. А в четвертом гейме она сама делает брейк…

Брейк – под ноль. Двойная ошибка, пара неточных ударов, выстрел в коридор – и Мугуруса ведет 4:1. Отыграться до конца партии не удается. Светлана пытается – принимает активнее, добавляет вращения, ловит соперницу на противоходах. Но ни разу не получается заработать хотя бы брейк-пойнт. Итог – 6:3. И Гарбина – в одном сете от полуфинала.

Вторая партия – повторение первой. Вновь равная перестрелка от задней линии в начале. Вновь брейк Мугурусы в середине – 3:2. Опять упорные попытки Кузнецовой исправить положение дел. Много ярких розыгрышей. Много восхищенного гула толпы – девушки радуют трибуны красивым теннисом! Только по-настоящему интрига не вернется – реальных шансов взять подачу соперницы у Светланы не будет. Спустя 1 час и 15 минут все кончено – Кузнецова покидает этот Уимблдон. По крайней мере – в одиночном разряде.

- У меня были возможности сделать брейк в начале первой партии. Геймы у Гарбины подвисали 0:30, 15:40… Но я той ситуацией так и не воспользовалась. А потом сама глупо потеряла подачу, - вздыхала россиянка после матчи. – Во втором сете шла более упорная борьба, но опять все решил один брейк. Гарбина хорошо отыгрывалась. И классно защищалась. В своем полуфинале она будет фаворитом. И, если продолжит играть как сегодня, то вполне может выиграть титул.

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