Живот Мхитаряна, покупки «Зенита»… Над чем смеются в интернете?

Социальные сети и блоги людей, интересующихся футболом – прекрасное пространство, где каждый может дать ход своему остроумию, троллингу. Сегодня – небольшая подборка «из свеженького».

Блоги и социальные сети злословят по поводу фотографии Генриха Мхитаряна, животик которого заметным образом превышает представления об идеальном облике футболиста.





Гипнотизер Вазген в блоге «Мемом единым» предлагает варианты обхъяснений, какие из блюд армянской кухни предпочитает футболист: кололак – круглые фрикадельки в бульоне, хаш – суп из бараньей грудинки с различными овощами, тжвжик – ассорти из ливера и овощей, борани – жареный цыпленок с баклажанами и мацуном (кисломолочная закуска), ики-бир – шашлык из говядины и курдючного сала. Рядом с каждым блюдом указывается его калорийность (прямо-таки находка для нашего худеющего главреда в проекте «Метаморфозы» и рядом – указание, сколько игр сыграть, сколько бабушек через дорогу перевести, чтобы потратить избыточные калории.

Постоянная тема последних дней - покупки «Зенита». Одна из главных идей: так много покупают в «Зените» игроков, что впору под них менять правила игры.

Зенит накупил уже столько народу, что пора пробивать, в виде исключения, возможность одновременно выпускать на поле хотя бы 13-14 игроков. — UncleStas (@StasUncle) 29 июня 2017 г.

Некоторые трансферы Зенита напоминают импульсные покупки, когда долго стоишь на кассе и с дури берешь жвачку, сникерс, антисептический гель. — _FieldNotes (@_FieldNotes) 4 июня 2017 г.

Ну и повеселимся, глядя на иные презентации. Игрока попросили пожонглировать мячом, но что-то пошло не так:



