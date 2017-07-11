«Кто-то забыл, для чего строит стадион!». Огненная встреча динамовцев

Во вторник состоялась встреча болельщиков и руководства «Динамо», на которой прозвучало неожиданно много важных новостей.

ПЕРВАЯ НОВОСТЬ: У «ДИНАМО» БОЛЬШЕ НЕТ ДОЛГОВ

Эти пять слов, составленные в одно предложение, могли бы шокировать любого еще месяц семь-восемь назад. Тогда миллиардный долг «Динамо» еле-еле удалось сократить до 806 млн рублей, о чем официально заявляло руководство в лице председателя общества «Динамо» Владимира Стржалковского. И вот в июле гендиректор клуба Евгений Муравьев произнес фразу «у «Динамо» не осталось долговых обязательств». Запомните этот момент.

Сначала был банальный вопрос болельщика: «Что за задача такая – 8-12 место? – удивлялся он. – Нам нужно только одно: быть выше «Спартака»!».

- Конечно, принципиальная задача – быть выше «Спартака». А дальше будем стараться вместе с вами, - отвечал Муравьев. – Что касается цели 8-12 место, то его ставило руководство. Есть такое выражение: если очень широко шагать, штаны могут порваться. Мы ставим задачи соизмеримо нашим возможностям. Считаю, игроки «Динамо» - профессионалы, и многие из них достойны бороться за еврокубки. Поэтому все зависит от команды. Долги? В этом году все выплачивалось вовремя. Что касается финансовой ситуации, то, продав офис в Петровском парке и заключив договор с одним из кредиторов, мы остались без долговых обязательств. Финансовых проблем с УЕФА у «Динамо» тоже больше нет. Если команда выйдет в еврокубки, будем играть.

- Есть ли задолженности по зарплате в команде?

- Вы знаете, какая непростая ситуация была еще год назад. Но в этом году задержек по зарплате не было. О последующем финансировании говорить бы пока не хотел. Будем работать.

ВТОРАЯ НОВОСТЬ: «КРАСНОДАРУ» НРАВИТСЯ НОЯБРЬСКАЯ МОСКВА?

- Зачем вы пошли навстречу «Спартаку» и поменяли очные матчи кругами? – спросил один принципиальный мужичок.

- Что именно вам не нравится в том, что мы начинаем чемпионат домашним матчем? Мы понимаем, что начало сезона будет непростым. Нужно как можно больше набрать очков, чтобы весной чувствовать себя спокойно. Важнее другое: 29-го июля мы играем с «Ахматом» в Грозном, 9-го августа – с «Ростовом» в гостях, 12-го – планировалось, что в гостях с «Анжи», а 27-го августа – с «Краснодаром» в Краснодаре. То есть в те дни, когда там температура будет под 35 градусов. А потом с этими же командами будем играть в Москве в ноябре-декабре и марте. Это неправильно! Мы направили письма всем четырем клубам с просьбой поменяться кругами. «Краснодар» ответил отказом, видимо, ему принципиально хочется играть как в календаре, с «Анжи» договорились о переносе, а остальные команды ничего не ответили.

- Вопрос Погребняку. Паш, что для тебя «Динамо»? Ты чего-то хочешь добиться здесь или просто на контракте? Ответь честно.

- Когда приходил в клуб, уже говорил о том, что для меня значит «Динамо». Тогда меня, правда, более бурно встречали, чем сейчас, - сказал Погребняк. – Будем работать – у меня еще год контракта. И если кто-то думает, что меня устраивает нынешнее мое положение, он глубоко ошибается. Я всю карьеру привык доказывать. И здесь буду это делать. А когда выйду на поле – этот вопрос надо переадресовать тренеру.

Юрий Калитвинцев на переадресованный вопрос отреагировал спокойно: «На 80 процентов мы знаем состав, что выйдет против «Спартака». Сыграет ли Погребняк? Приходите на стадион – увидите сами».

- Обычная квота для гостевой команды десять процентов от вместимости стадиона. Зачем вы выделили «Спартаку» больше?

- Спрос на билеты не тот, что мы хотим видеть. И тогда нас ожидал бы полупустой стадион. Поймите, это и от вас зависит. Заполните стадион, тогда не придется делать дополнительных квот никому. Очень хочу, чтобы в выходные мы количественно и качественно переболели «Спартак».

- Может, мелочь, но все же: когда вернется знаменитая полоска на шортах?

- Давайте дождемся субботы, - намекнул Муравьев на презентацию новой формы «Динамо».

- Вопрос Ионову. Как сходил в аренду в ЦСКА? Говорят, ты сам ушел.

- Это было трудное решение, - сказал полузащитник. – Но в плане профессионального роста не мог отказаться от возможности сыграть в ЛЧ.

- Спасибо за честный ответ, - зал отреагировал аплодисментами.

ТРЕТЬЯ НОВОСТЬ: У ВТБ И «ДИНАМО» - ВОЙНА?

- Есть ли возможность, что следующий сезон «Динамо» начнет на новом стадионе в Петровском парке? – очередной вопрос болельщика не предвещал бури. Но, видно, судьба такая у Москвы этим летом – попадать под сильнейшие катаклизмы.

- Сложный вопрос. Наверное, самый сложный из всех, - начал Муравьев. – Не буду обманывать – ситуация непростая. Компания (ВТБ. –Прим. Ред.), строящая стадион и делающая громкие заявление о том, кого она планирует пригласить на матч-открытие, не спрашивает нас, не советуется, а очень много говорит о себе. И, кажется, они забыли, для кого и чего вообще строится стадион. Поверьте, для меня это непростые слова, но если так будет продолжаться, то прошу меня простить, если мы будем играть на другом стадионе… Есть «Лужники», в конце концов.

- Мы что, переедем? – удивленно затянули болельщики.

- Безусловно, никто не собирается уходить со своего стадиона. Это слова больше адресуются тем, кто сидит и думает, что мы придем к ним на поклон и будем просить пустить на наш стадион!

- Это наша земля, - крикнул кто-то из болельщиков. Раздались аплодисменты.

«То, что продается в динамовском магазине, годится только в гараж – на тряпки. Для болельщиков самое сложно сейчас – это достать достойную форму. Ведущие клубы зарабатывают на этом, а мы – позоримся. И второе: надоело уходить на 35-й минуте, чтобы успеть купить сосиску в тесте до начала второго тайма. Почему только две точки продажи? Получается, денег нет, со стадионом проблемы, землю в парке продаете, а зарабатывать вы хотите? Есть у вас кто-то из знакомых с экономическим образованием?» - задавали болельщики последний вопрос.

- У меня высшее экономическое образование, я кандидат высших экономических наук, доктор – биологических, - начал Муравьев. – И да, видимо, я не способен заработать на сосисках, но смог вместе с обществом «Динамо» погасить 13 млрд долг. Но соглашусь, что клубный маркетинг мог бы работать и лучше. Готов остаться с вами обсудить дизайн маек. Только жду результата. А насчет точек продаж – справедливое замечание, разберемся.