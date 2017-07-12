«Многостаночник» Кристиан Вьери. Футбольный путь макаронного монстра

44 года исполняется сегодня выдающемуся форварду итальянской Серии А Кристиану Вьери. «Советский спорт» вспоминает яркую карьеру футболиста.

Шутка ли, но Кристиан Вьери поиграл почти во всех именитых клубах Италии. Пожалуй, только в «Роме» нашему нападающему не удалось отметиться. Но быть этого не могло по одной простой причине: Кристиан (пусть даже и недолго) играл за «Лацио». А переход из «Ромы» в «Лацио» и наоборот считается признаком дурного тона. Причем даже в наши дни.

До прихода в свой первый серьезный клуб Кристиан забивал за «Торино», «Пизу», «Аталанту». Но, как говорил Остап Бендер, «продавая папочку» Александру Ивановичу Корейко: «Впрочем, детство опустим…».

«Ювентус»

Первым по-настоящему серьезным клубом для мэтра стал «Ювентус». Удивительный факт: несмотря на то, что Вьери провел за туринцев всего один сезон, именно он оказался самым значимым в карьере футболиста. Хотя бы потому, что «скудетто» (чемпионат Италии) он выиграл именно с этим клубом. А чуть ранее стал обладателем Суперкубка УЕФА и межконтинентального кубка. Справедливости ради стоит отметить, что подобные трофеи на тот момент ценились довольно высоко. Это сейчас они считаются «говночашками». А тогда это был показатель.

«Лацио»

В составе самой любимой команды Бенито Муссолини Вьери также провел один сезон. И тоже умудрился что-то выиграть. А именно стал обладателем Суперкубка Италии, а также владельцем Кубка Кубков. Тоже, кстати, не последнее достижение для того времени.

«Интер»

Парадокс. Кристиан Вьери был куплен миланским клубом за 45 миллионов долларов. Это самая дорогая покупка в истории «нерадзурри». Но самая ли удачная? Едва ли. Несмотря на то, что в этом клубе он провел большую часть своей карьеры, здесь он сумел выиграть лишь Кубок Италии, да и то под занавес своей карьеры. Грубо говоря, в «Интере», с которым Вьери, собственно, и ассоциируют, он не выиграл ничего. Зато с миланцами он имел личные достижения: в 1999 году стал футболистом года, а в 2003 - лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

«Милан»

Ну и наконец, самый что ни на есть великий и могучий «Милан». С этим клубом Кристиан Вьери не выиграл ничего. Его хватило на полгода. Все-таки «черно-синее» интеровское сердце дало о себе знать. Конфликт с Сильвио Берлускони, известным своими похотливыми приключениями, поставил крест на карьере Вьери в большом футболе. После этого Кристиан помыкался по средним клубам и решил, что пора вешать бутсы на гвоздь.

Любопытные факты

Факт 1.

Свой первый, а затем последний матч за сборную Кристиан Вьери провел против сборной Молдавии. Первый матч прошел в городе Триесте в 1997 году, а последний - в Лечче в 2005-м. Таким образом, сборная Молдавии открыла и закрыла двери для Кристиана в «Скуадра-адзурре».

Факт 2.

Кристиана Вьери называют не иначе как «королем воздуха» или «королем второго этажа». Все потому, что он является рекордсменом серии А: более 50-ти забитых головой мячей.

Факт 3.

Еще в период своей футбольной карьеры Кристиан Вьери дружил с, казалось бы, заклятым неприятелем из вражеского стана Паоло Мальдини. Многие болельщики недоумевали, как это возможно. Более того, они вместе сумели организовать бизнес – линию одежды Sweet Years. А способ рекламы нашли простой и экономичный. Под футболкой они носили майку с лейблом своей фирмы. И как только Кристиан забивал гол, он приподнимал футболку, демонстрируя символ фирмы в виде стилизованного сердца.

Факт 4.

Вьери настолько увлекся предпринимательством, что решил попробовать себя в ресторанном бизнесе. Его ресторан называется «Поцелуй и объятия». А держит он его с не менее известным футболистом и тезкой Кристианом Брокки.