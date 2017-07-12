По зову «Папы Карло». Как «Бавария» и Хамес нашли друг друга

11 июля герой чемпионата мира-2014 Хамес Родригес на правах аренды перешел из «Реала» в «Баварию».

- Мы подписываем молодых игроков от 20 до 22 лет, но все равно находятся критики трансферной политики «Баварии». Нельзя строить команду, покупая 29-летних футболистов за 100 миллионов евро. Это не наш путь.

Либо мы идем вперед с нашими молодыми парнями, либо не идем вообще. Я полностью поддерживаю предыдущие покупки «Баварии», мы приобрели футболистов с огромным потенциалом. Если в ближайшие годы, пока идет перестройка, мы будем побеждать только в бундеслиге – я буду доволен, - с таким заявлением выступил президент мюнхенского гранда Ули Хенесс в начале июля.

Напомним, в летнее трансферное окно состав команды пополнили 21-летний центральный защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле, 21-летний вингер Серж Гнабри, отыгравший прошедший сезон за бременский «Вердер» и 22-летний центральный хавбек Корентен Толиссо из «Лиона». Компанию им составил еще один стержневой футболист «Хоффенхайма» - полузащитник Себастьян Руди, доставшийся «Баварии» бесплатно.

У каждого из этих переходов – своя предыстория. Руководство самого титулованного клуба бундеслиги всегда крайне щепетильно относилось к наличию в составе определенного количества немецких «сборников». Их регулярно приглашали в команду независимо от весомости шансов того или иного игрока на попадание в стартовый состав.

На одной чаше весов – покупка Мануэля Нойера или Марио Гетце (при всей космической разнице в их продуктивности), на другой – мюнхенские контракты Андреаса Герлитца, Тобиаса Рау, Марселя Янсена, Яна Шлаудраффа и ряда других футболистов, для которых попадание в «Баварию», а точнее на ее скамейку запасных, означало фактическое завершение карьеры и крах всех амбиций.

Юрген Клопп предчувствовал неладное, отпуская Марио Гетце в «Баварию» Гвардиолы



Подобная участь вполне может ожидать и 27-летнего Руди, которому придется столкнуться с жесточайшей конкуренцией. И два десятка матчей, сыгранных Себастьяном за «бундесманншафт», едва ли станут для него подспорьем в заведомо неравной борьбе.

Иное дело – Толиссо. Ради того, чтобы заполучить мотор и сердце «Лиона», баварцы раскошелились на 41,5 миллиона евро. Вполне заурядная сумма для современной примеры и тем более для АПЛ, но для «красных» - это клубный рекорд.

Данное обстоятельство само по себе подразумевает изначальный кредит доверия. По информации немецких СМИ, в услугах Корентена был заинтересован лично Карло Анчелотти, но можно предположить, что к данному трансферу приложил руку и новый ассистент итальянца.

Вилли Саньоль восемь лет превосходно играл за «Баварию» на позиции правого защитника, а кроме того – активными уговорами помог мюнхенцам заполучить Франка Рибери в 2007 году. Сейчас уроженец Сент-Этьена вернулся в клуб на должность помощника (и возможного преемника?) Анчелотти. Параллельно с этим традиционно прижимистое руководство «красных» тратит большие деньги на покупку Толиссо, ранее игравшего под руководством Саньоля в молодежной сборной Франции (U-21). Совпадение? Едва ли...

Главный аргумент критиков трансферной политики «Баварии» прост и логичен. Инвестиции в молодежь – это хорошо, но откат с завоеванных в последние годы позиций при таком подходе фактически неизбежен. В ситуации, когда время Рибери и Арьена Роббена на исходе, а Филипп Лам уже завершил карьеру – нужны и точечные усиления, новые игроки мирового класса.

Позиции скептиков делает еще более прочными тот факт, что Анчелотти, в отличие от Луи ван Гала и Хосепа Гвардиолы, по своему обыкновению делает ставку на проверенные кадры и высоко ценит опыт. Так, в прошедшем сезоне он крайне редко выпускал на поле Кингсли Комана и Ренату Саншеша, а Джошуа Киммих, несмотря на осенние бомбардирские подвиги, также прописался в резерве после зимнего перерыва.

Коман и Саншеш сошлись лицом к лицу в финале Евро-2016, но так и не убедили Карло Анчелотти в своей состоятельности



Казалось бы, если главный тренер принципиально не доверяет даже известным всему миру молодым футболистам, зачем их покупать?

Но расчет Хенесса и Карла-Хайнца Румменигге – стратегический и сугубо прагматичный. «Папа Карло» едва ли останется в Мюнхене после 2019 года, а костяк «Баварии» нового поколения необходимо закладывать уже сейчас. Притом, что в обозримом будущем клуб не намерен соперничать в финансовой гонке вооружений с английскими и испанскими грандами, как не сможет и гарантировать одному игроку годовую зарплату в размере 25 миллионов евро и выше. Именно последний аспект сорвал ожидавшийся многими переезд в Мюнхен Алексиса Санчеса.

И вот, вместо невысокого, юркого, но при этом атлетичного чилийца, клуб заполучил несомненно талантливого, но не самого работящего и порой нестабильного колумбийского левшу, блеснувшего на чемпионате мира-2014.

«Бавария» заплатит за двухлетнюю аренду Хамеса 10 миллионов евро, а затем при желании сможет выкупить игрока за 35 миллионов. Примечательно, что примерно на тех же условиях мюнхенцы в данный момент «толкают» в «Ювентус» бразильского вингера Дугласа Косту, намереваясь отдать его место в ростере новичку клуба Гнабри. Официальное подтверждение этого перехода ожидается со дня на день.



«Родригес – разносторонне развитый футболист. Он много забивает сам, создает голевые моменты партнерам, а также отлично исполняет стандартные положения. Несомненно, этот трансфер повысит уровень нашей команды», - так прокомментировал аренду Хамеса Румменигге.

Но цель данной сделки – не только футбольная, но и имиджевая. С одной стороны – это уже явный реверанс клубных боссов в сторону Анчелотти, который, в отличие от Зинедина Зидана, покровительствовал колумбийцу в «Реале». С другой – журналисты и болельщики клуба убедились в том, что «Бавария» все еще способна переманить к себе звездного футболиста в расцвете сил из европейского топ-клуба.

«Я очень и очень счастлив, «Реал» выиграл Лигу чемпионов... Большего и желать нельзя. Я праздновал победу с колумбийским флагом на плечах? Спасибо моему народу за поддержку, она мне очень помогает« Хамес Родригес, 3 июня

Как Родригес приживется в бундеслиге – остается только гадать, но у ряда мюнхенских звезд появился серьезный повод для беспокойства. Тиаго Алькантара, казалось бы, стал незаменимой фигурой в центре полузащиты «Баварии», но теперь перед тренерами встает актуальный вопрос – как одновременно уместить на поле его, Толиссо, Артуро Видаля и Хамеса?

Естественная ротация состава может решить проблему лишь частично. А что ожидает Томаса Мюллера, провалившего сезон-2016/17 и потерявшего место в стартовом составе на решающие матчи еще до появления в коллективе лидера сборной Колумбии? Его излюбленная позиция оттянутого форварда просто отсутствует в системе тактических координат Анчелотти.

Такая проблема едва ли встанет перед Хамесом: требования итальянского специалиста ему хорошо знакомы, а переезд в Германию определенно является для Родригеса лучшим вариантом, нежели чемпионат Китая, где, по слухам, он вполне мог оказаться нынешним летом. Дальнейшее зависит только от него самого.



И все же нет сомнений в том, что 11 июля «Бавария» сделала широкий шаг на пути к тому, чтобы остаться в числе главных претендентов на победу в предстоящей Лиге чемпионов.

«Мечтаю о том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в четвертый раз. На этот раз турнир по целому ряду причин будет еще более сложным, чем когда бы то ни было. Английские гранды возвращаются в гонку - «Челси», «Манчестер Юнайтед»... «Барселона» и «Бавария» хотят вернуться на прежний уровень. «Ювентус» желает наконец-то взять трофей после стольких упущенных шансов в финалах. А «Реал» захочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд.



Задачи всех этих команд, а также амбициозного «ПСЖ» - как минимум выход в полуфинал. Все они хотят быть в четверке лучших. Такой конкуренции в Лиге чемпионов еще никогда не было« Карло Анчелотти

Ориентировочный состав «Баварии» в сезоне 2017/18



