Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

По зову «Папы Карло». Как «Бавария» и Хамес нашли друг друга

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
По зову «Папы Карло». Как «Бавария» и Хамес нашли друг друга
Фото: Gettyimages.ru

11 июля герой чемпионата мира-2014 Хамес Родригес на правах аренды перешел из «Реала» в «Баварию».

- Мы подписываем молодых игроков от 20 до 22 лет, но все равно находятся критики трансферной политики «Баварии». Нельзя строить команду, покупая 29-летних футболистов за 100 миллионов евро. Это не наш путь.

Либо мы идем вперед с нашими молодыми парнями, либо не идем вообще. Я полностью поддерживаю предыдущие покупки «Баварии», мы приобрели футболистов с огромным потенциалом. Если в ближайшие годы, пока идет перестройка, мы будем побеждать только в бундеслиге – я буду доволен, - с таким заявлением выступил президент мюнхенского гранда Ули Хенесс в начале июля.

Напомним, в летнее трансферное окно состав команды пополнили 21-летний центральный защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле, 21-летний вингер Серж Гнабри, отыгравший прошедший сезон за бременский «Вердер» и 22-летний центральный хавбек Корентен Толиссо из «Лиона». Компанию им составил еще один стержневой футболист «Хоффенхайма» - полузащитник Себастьян Руди, доставшийся «Баварии» бесплатно.

Деревенская ярмарка. Зачем «Баварии» понадобились звезды «Хоффенхайма»?

У каждого из этих переходов – своя предыстория. Руководство самого титулованного клуба бундеслиги всегда крайне щепетильно относилось к наличию в составе определенного количества немецких «сборников». Их регулярно приглашали в команду независимо от весомости шансов того или иного игрока на попадание в стартовый состав.

На одной чаше весов – покупка Мануэля Нойера или Марио Гетце (при всей космической разнице в их продуктивности), на другой – мюнхенские контракты Андреаса Герлитца, Тобиаса Рау, Марселя Янсена, Яна Шлаудраффа и ряда других футболистов, для которых попадание в «Баварию», а точнее на ее скамейку запасных, означало фактическое завершение карьеры и крах всех амбиций.

Юрген Клопп предчувствовал неладное, отпуская Марио Гетце в «Баварию» Гвардиолы

Подобная участь вполне может ожидать и 27-летнего Руди, которому придется столкнуться с жесточайшей конкуренцией. И два десятка матчей, сыгранных Себастьяном за «бундесманншафт», едва ли станут для него подспорьем в заведомо неравной борьбе.

Иное дело – Толиссо. Ради того, чтобы заполучить мотор и сердце «Лиона», баварцы раскошелились на 41,5 миллиона евро. Вполне заурядная сумма для современной примеры и тем более для АПЛ, но для «красных» - это клубный рекорд.

Данное обстоятельство само по себе подразумевает изначальный кредит доверия. По информации немецких СМИ, в услугах Корентена был заинтересован лично Карло Анчелотти, но можно предположить, что к данному трансферу приложил руку и новый ассистент итальянца.

Вилли Саньоль восемь лет превосходно играл за «Баварию» на позиции правого защитника, а кроме того – активными уговорами помог мюнхенцам заполучить Франка Рибери в 2007 году. Сейчас уроженец Сент-Этьена вернулся в клуб на должность помощника (и возможного преемника?) Анчелотти. Параллельно с этим традиционно прижимистое руководство «красных» тратит большие деньги на покупку Толиссо, ранее игравшего под руководством Саньоля в молодежной сборной Франции (U-21). Совпадение? Едва ли...

Главный аргумент критиков трансферной политики «Баварии» прост и логичен. Инвестиции в молодежь – это хорошо, но откат с завоеванных в последние годы позиций при таком подходе фактически неизбежен. В ситуации, когда время Рибери и Арьена Роббена на исходе, а Филипп Лам уже завершил карьеру – нужны и точечные усиления, новые игроки мирового класса.

Позиции скептиков делает еще более прочными тот факт, что Анчелотти, в отличие от Луи ван Гала и Хосепа Гвардиолы, по своему обыкновению делает ставку на проверенные кадры и высоко ценит опыт. Так, в прошедшем сезоне он крайне редко выпускал на поле Кингсли Комана и Ренату Саншеша, а Джошуа Киммих, несмотря на осенние бомбардирские подвиги, также прописался в резерве после зимнего перерыва.

Коман и Саншеш сошлись лицом к лицу в финале Евро-2016, но так и не убедили Карло Анчелотти в своей состоятельности

Казалось бы, если главный тренер принципиально не доверяет даже известным всему миру молодым футболистам, зачем их покупать?

Но расчет Хенесса и Карла-Хайнца Румменигге – стратегический и сугубо прагматичный. «Папа Карло» едва ли останется в Мюнхене после 2019 года, а костяк «Баварии» нового поколения необходимо закладывать уже сейчас. Притом, что в обозримом будущем клуб не намерен соперничать в финансовой гонке вооружений с английскими и испанскими грандами, как не сможет и гарантировать одному игроку годовую зарплату в размере 25 миллионов евро и выше. Именно последний аспект сорвал ожидавшийся многими переезд в Мюнхен Алексиса Санчеса.

И вот, вместо невысокого, юркого, но при этом атлетичного чилийца, клуб заполучил несомненно талантливого, но не самого работящего и порой нестабильного колумбийского левшу, блеснувшего на чемпионате мира-2014.

«Бавария» заплатит за двухлетнюю аренду Хамеса 10 миллионов евро, а затем при желании сможет выкупить игрока за 35 миллионов. Примечательно, что примерно на тех же условиях мюнхенцы в данный момент «толкают» в «Ювентус» бразильского вингера Дугласа Косту, намереваясь отдать его место в ростере новичку клуба Гнабри. Официальное подтверждение этого перехода ожидается со дня на день.

«Родригес – разносторонне развитый футболист. Он много забивает сам, создает голевые моменты партнерам, а также отлично исполняет стандартные положения. Несомненно, этот трансфер повысит уровень нашей команды», - так прокомментировал аренду Хамеса Румменигге.

Но цель данной сделки – не только футбольная, но и имиджевая. С одной стороны – это уже явный реверанс клубных боссов в сторону Анчелотти, который, в отличие от Зинедина Зидана, покровительствовал колумбийцу в «Реале». С другой – журналисты и болельщики клуба убедились в том, что «Бавария» все еще способна переманить к себе звездного футболиста в расцвете сил из европейского топ-клуба.

«Я очень и очень счастлив, «Реал» выиграл Лигу чемпионов... Большего и желать нельзя. Я праздновал победу с колумбийским флагом на плечах? Спасибо моему народу за поддержку, она мне очень помогает« Хамес Родригес, 3 июня

Как Родригес приживется в бундеслиге – остается только гадать, но у ряда мюнхенских звезд появился серьезный повод для беспокойства. Тиаго Алькантара, казалось бы, стал незаменимой фигурой в центре полузащиты «Баварии», но теперь перед тренерами встает актуальный вопрос – как одновременно уместить на поле его, Толиссо, Артуро Видаля и Хамеса?

Естественная ротация состава может решить проблему лишь частично. А что ожидает Томаса Мюллера, провалившего сезон-2016/17 и потерявшего место в стартовом составе на решающие матчи еще до появления в коллективе лидера сборной Колумбии? Его излюбленная позиция оттянутого форварда просто отсутствует в системе тактических координат Анчелотти.

Такая проблема едва ли встанет перед Хамесом: требования итальянского специалиста ему хорошо знакомы, а переезд в Германию определенно является для Родригеса лучшим вариантом, нежели чемпионат Китая, где, по слухам, он вполне мог оказаться нынешним летом. Дальнейшее зависит только от него самого.

И все же нет сомнений в том, что 11 июля «Бавария» сделала широкий шаг на пути к тому, чтобы остаться в числе главных претендентов на победу в предстоящей Лиге чемпионов.

«Мечтаю о том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в четвертый раз. На этот раз турнир по целому ряду причин будет еще более сложным, чем когда бы то ни было. Английские гранды возвращаются в гонку  - «Челси», «Манчестер Юнайтед»...

«Барселона» и «Бавария» хотят вернуться на прежний уровень. «Ювентус» желает наконец-то взять трофей после стольких упущенных шансов в финалах. А «Реал» захочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд.

Задачи всех этих команд, а также амбициозного «ПСЖ» - как минимум выход в полуфинал. Все они хотят быть в четверке лучших. Такой конкуренции в Лиге чемпионов еще никогда не было« Карло Анчелотти

Ориентировочный состав «Баварии» в сезоне 2017/18


На радость Зидану. Почему Хамес так и не смог раскрыться в «Реале»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Бавария» может выкупить Хамеса у «Реала» за 32 млн евроКак сообщает Sport Bild, аренда Хамеса Родригеса обойдется «Баварии» в 10 млн евро.На радость Зидану. Почему Хамес так и не смог раскрыться в «Реале»На радость Зидану. Почему Хамес так и не смог раскрыться в «Реале»Трансферная сага с уходом Хамеса Родригеса подошла к концу. Игрок сборной Колумбии отправился покорять многотысячные стадионы бундеслиги.Карл-Хайнц Румменигге: Анчелотти очень хотел видеть Хамеса в «Баварии»Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал трансфер полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.«Бавария» объявила о переходе Хамеса РодригесаПолузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к смене клубной прописки. Об этом сообщает авторитетное издание MARCA.Толиссо пришел на презентацию в «Баварии» в шортах NikeПолузащитник Корентин Толиссо, перешедший в «Баварию» из «Лиона», был замечен на своей презентации в шортах фирмы Nike.Бывший защитник «Реала» перейдет в «Атлетико»Как сообщает AS, мадридский «Атлетико» договорился с «Монако» о трансфере защитника сборной Бразилии Фабиньо.«Тоттенхэм» готов приобрести полузащитника «Реала»Тренерский штаб мадридского «Реала» не рассчитывает на хавбека сборной Хорватии Матео Ковачича. Об этом сообщает Evening Standard.Звездная Коломбиана. Куда податься Хамесу Родригесу?Звездная Коломбиана. Куда податься Хамесу Родригесу?Полузащитник «Реала» Хамес Родригес намерен покинуть Мадрид. «Советский спорт» - о вариантах продолжения карьеры звездного колумбийца.«Ювентус» арендует Дугласа Косту у «Баварии»По информации французских СМИ, вингер сборной Бразилии Дуглас Коста продолжит карьеру в туринском «Ювентусе».Карло Анчелотти: Конкуренция в Лиге чемпионов-2017/18 будет беспрецедентной. Такого не было никогдаГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов-2017/18.Себальос станет игроком «Реала» за 18 млн евроЛучший игрок молодежного чемпионата Европы Даниэль Себальос дал согласие на переход в мадридский «Реал».«Интер», «Юве», «МЮ», «Сити» и «ПСЖ» уже отказались покупать Хамеса за 75 млн евро, «Ливерпуль» еще думаетПолузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес покинет мадридский «Реал» этим летом.Серхио Рамос: Мбаппе станет одним из лучших в миреЗащитник «Реала» Серхио Рамос высказал мнение относительно нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.Лука Модрич: Никогда не устану от победПолузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич заявил, что побеждать для него является приятной частью работы футболиста.Кейлор Навас: «Реалу» нужно забыть прошлый сезонВратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас призвал партнеров забыть о прошлых успехах.Томас Мюллер: В Германии огромное количество талантливых игроковНападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал выступление сборной Германии на Кубке конфедераций.«Реал» установил ценник на Гарета БэйлаКак сообщает Diario Gol, мадридский «Реал» принял решение расстаться с полузащитником сборной Уэльса Гаретом Бэйлом.Марк-Андре Тер Штеген: «Реал» заслуженно выиграл чемпионат ИспанииГолкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал победу мадридского «Реала» в чемпионате Испании, а также рассказал о планах каталонского клуба на следующий сезон.Альваро Арбелоа: Всегда буду защищать МоуриньюБывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа выступил в поддержку бывшего главного тренера «сливочных» Жозе Моуринью.Джошуа Киммих: В «Баварии» главное не дать себя в обидуПолузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих заявил, что игрокам его команды важно иметь сильный характер.
Теннис
Рыбарикова впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона
Футбол
«Милан» объявил о продлении контракта с вратарем Доннаруммой до 2021 года
Футбол
Евгений Муравьев: У «Динамо» не осталось долгов. С УЕФА тоже проблем нет
Ралли
Коломы – победитель 4-го этапа «Шелкового пути», Шибалов – 4-й
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Корентен Толиссо
Корентен Толиссовсе новости
Вилли Саньоль
Вилли Саньольвсе новости
Карл-Хайнц Румменигге
Карл-Хайнц Руммениггевсе новости
Карло Анчелотти
Карло Анчелоттивсе новости
Тиаго Алькантара
Тиаго Алькантаравсе новости
Хамес Родригес
Хамес Родригесвсе новости
Томас Мюллер
Томас Мюллервсе новости