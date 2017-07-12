Русские снова всех спасли. Как пилоты «КАМАЗ-мастер» стали героями

Ралли-марафон «Шелковый путь» лишился бы нескольких лидеров на четвертом этапе, если бы не самоотверженность российских гонщиков.

Четвертый этап ралли-марафона «Шелковый путь» стал самым длинным в многодневной гонке – более 900 километров. Спецучасток на пути пилотов оказался одним из самых сложных.

Неожиданная грязь

Изначально предполагалось, что два скоростных отрезка между казахстанскими городами Костанай и Астана окажутся быстрыми и пройдут без особых происшествий – максимум несколько проколотых колес. Но свои коррективы в гонку вновь внесла погода. Если в России проливной дождь был ожидаем, то на территории Казахстана он стал настоящей аномалией, которой удивились даже местные, встречавшие гонщиков на финише спецучастка.

В итоге трассу размыло настолько, что принялись ошибаться самые опытные. Вновь не смог довести машину в целости и сохранности до финиша 13-кратный победитель «Дакара» француз Стефан Петерансель, до этого шедший в числе лидеров зачета внедорожников. Судя по всему, француза прошлая гонка ничему не научила – он вновь влетел в глубокую яму, вновь перевернулся и вновь вынужден был ждать помощи извне. Помощь в итоге пришла – КАМАЗ Айрата Мардеева остановился и подсобил гонщику Peugeot необходимыми запчастями. Потом чем смог помог и Дмитрий Сотников. Но колеса от КАМАЗа на багги не подходят – Петеранселю пришлось еще ждать помощи от своих. В итоге он финишировал, поставил авто на ремонт и отправился в отель в надежде, что утром он все же сможет продолжить гонку, хоть и потеряв шансы на победу.

Его партнер по команде и действующий победитель «Шелкового пути» Сериль Депре, тоже не смог обойтись без происшествий. На скользкой дороге его автомобиль не удержался, заскользил и улетел в озеро. Вытаскивать незадачливого француза вновь пришлось российским грузовикам, которые то ли приезжают все время кстати, то ли оказываются самыми порядочными. Серилю помог Дмитрий Сотников.

- После того, как зарядил дождь дорога стала совсем трудной. Там, где ты мог ехать 150 километров в час, приходилось разгоняться до 60-ти – не больше. В какой-то момент нашу машину понесло на грязи – на правый край. Мы скатились в оврагах и четырьмя колесами увязли на берегу озера. Пришлось ждать грузовика. Спасибо экипажу грузовика номер 303 – они вытащили нас и мы смогли продолжить борьбу. Русские опять всех спасли.

Кстати, российским грузовикам не стоит беспокоиться из-за потерянного времени – если ты помогаешь на трассе попавшим в беду и нуждающимся в помощи участникам гонки – время на эту помощь тебе потом компенсируют – это правило ралли-рейдов.

Заруба на финише

Но даже с учетом компенсированного времени российские экипажи не смоли бы побороться за победу на этапе. В итоге быстрее всех в очередной раз оказался чех Мартин Коломы, первым приехавший на финиш во всех смыслах слова. Второе время показал многоопытный Жерар Де Рой, у которого после окончания спецучастка настроение било через край. Третий результат на родной почве достался Артуру Ардавичусу – герою местной публики. Вслед за ним расположились Эдуард Николаев и Айрат Мардеев.

Один из самых интересных моментов гонки – финиш сразу трех грузовиков: Айрата Мардеева (действующего чемпиона «Шелкового пути»), Артура Ардавичуса и Дмитрия Сотникова – автомобили пересекли финишную черту в нескольких долях секунды друг от друга, а за несколько километров до финиша развязалась борьба, которой позавидовала бы любая серия кольцевых гонок.

- На втором участке я догнал Ардавичуса, он «зацепился» за мной, ехали вдвоём очень прилично, подгоняли друг друга. Мы менялись позициями и перекрещивали траектории — получался такой сумасшедший участок. Мы в метре друг от друга ехали, было очень скользко, я представлял, что если сейчас что-то произойдет, то мы оба куда-нибудь можем «пристроиться». В итоге мы оба догнали Айрата Мардеева, он тоже видит нас — взвинчивает темп. Мы, друг друга подстегивая, начинаем меняться позициями, в итоге Айрат и Артур встали вперед. Но мы финишировали друг за другом. У нас была почти что контактная борьба, начали друг друга подрезать, но без сигнала, это всё была траекторная езда, - рассказал на финише Сотников.

Вот только такая езда, судя по всему, не понравилась Айрату Мардееву. Он не только не подошел к живо обсуждавшим последних километров Артуру и Дмитрию, но даже не захотел общаться с прессой сразу после финиша, сказав пару слов лишь на бивуаке. Хотя, все это могло только показаться и Айрат был замкнут по какой-то другой причине. В любом случае, на финише отличился и он – выхватил у одного из мойщиков брандспойт и принялся сам очищать от грязи свой грузовик – выглядело живописно.

В итоге общий зачет в классе внедорожников возглавил единственный гонщик Peugeot, проехавший этот этап без ошибок – Себастьен Леб. Первым у грузовиков пока идет Коломы. Но, если Себастьен опережает ближайшего преследователя больше, чем на час, то у грузовиков в 20-ти минутах идут сразу пять машин, которые, скорее всего, и разыграют победу в Сиане – Коломы, Де Рой, Ардавичус, Мардеев, Шибалов.

Не стоит расслабляться

Кстати, даже после финиша спецучастка могут происходить сходы. Едва не стал героем такого события Жерар Де Рой. Отбившись от общей колонны он решил доехать до лагеря в аэропорту через центр Астаны самостоятельно. Машина с журналистами, в числе которых был и обозреватель «Советского спорта», настигла грузовик голландца на сфетофоре, где тот встал, пытаясь что-то сделать то ли с бензобаком, то ли с бензонасосом – просил большую канистру с дизельным топливом. Все обошлось – Де Рой приехал на бивуак на несколько минут позже журналистов, но понервничать заставил и нас и свою команду.

Меньше повезло другому голландцу – ван ден Бринку. На этапе его грузовик загорелся – потеря почти двух с половиной часов. Опять удача была не на стороне белорусского пилота Сергея Вязовича, победителя предыдущего этапа, который почти перевернулся за 35 километров до финиша и потерял огромное количество времени – пришлось ждать помощи от своей команды, готовой всегда подстраховать.

12 июля гонщики отправятся из Астаны в Семей. Хоть этап и не станет самым протяженным, гонщиков ждет второй по длине спецучасток – 484 километра бездорожья, 400 из которых пройдут по огромным степям среди потрясающих пейзажей Казахстана, где лишь самые внимательные и аккуратные смогут обнаружить верное направление и сохранить позицию в верхней части турнирной таблицы. В общем, будет интересно!