«Зенит» хочет купить звезду серии А, а «Динамо» может потерять стадион (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Первый день Дриусси

Вчера аргентинский нападающий прибыл в лагерь «Зенита».





Провел первую тренировку.





И дал первое интервью.





Манчини потерпит фиаско. Михаил Борзыкин – о новом «Зените»

Роберто Манчини рассказал о готовности команды и задачах на сезон. Трансферы еще будут, цель номер один – центральный защитник. Кокорин и Дзюба – уже не мальчики, должны забить на двоих минимум 35 мячей за сезон. Это сколько должен забить Дзюба? 32? 33? Задача невыполнимая с учетом того, что оба нападающих не будут играть от звонка до звонка – теперь есть Дриусси и Полоз.

Новый трансферный слух – капитан «Интера» Икарди. За него питерцы якобы готовы выложить 60 миллионов евро. А вместе с Икарди может перейти Мурильо. Это новая мода такая – брать сразу двоих. Сначала Ерохин и Полоз. Затем Паредес и Манолас; переход последнего, правда, сорвался. А теперь Икарди и Мурильо.

Кокорина Манчини уже списал, Дзюбу пока нет. Колонка Сергея Микулика

Еще один новичок «Зенита» – Массимо Баттара, тренер, который теперь будет помогать Манчини. Вот и у «Зенита» есть свой Массимо.

Новый клуб. Новая команда. Новое почти все. Сколько времени пройдет, прежде чем все заработает? И заработает ли вообще?

За два дня до Суперкубка

«Спартак» наконец-то показал, как вручались золотые медали. Растягивают удовольствие. Да и других новостей нет.





– Всегда приятно получить медаль. Особенно, когда она заслужена и выстрадана в течение года, – поделился впечатлениями Ещенко. – Но эмоции для меня закончились, головой я уже в предстоящем сезоне. Праздник был великолепный. Но надо понимать, что до начала чемпионата осталось всего ничего, и мы активно готовимся к новым вызовам.

Кроме того, защитник «Спартака» рассказал, что остается в нынешней команде еще на один сезон.

Андрей Ещенко: Еще год в «Спартаке» я отыграю. А потом поговорим с руководством





«Локомотив» сегодня проведет открытую тренировку и брифинг. Других новостей по-прежнему нет.

Сводки межсезонья

Завтра игрокам ЦСКА вручат серебряные медали. На стадионе. В присутствии болельщиков. А вчера армейцы занимались на своей базе в Ватутнках.

Тем временем спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрел апелляцию Еременко на двухлетнюю дисквалификацию. Пока только состоялось заседание. Решение будет вынесено через неделю.

«Динамо» свою встречу с болельщиками провело во вторник. Гендиректор клуба Евгений Муравьев отвечал на вопросы. Главное в его словах – долгов у клуба больше нет. Уррааа! Рассказал Муравьев и о задачах клуба на ближайший сезон.

– Конечно, принципиальная задача – быть выше «Спартака». А дальше будем стараться вместе с вами. Что касается цели 8-12 место, то его ставило руководство. Есть такое выражение: если очень широко шагать, штаны могут порваться. Мы ставим задачи соизмеримо нашим возможностям. Долги? В этом году все выплачивалось вовремя. Что касается финансовой ситуации, то, продав офис в Петровском парке и заключив договор с одним из кредиторов, мы остались без долговых обязательств. Финансовых проблем с УЕФА у «Динамо» тоже больше нет. Если команда выйдет в еврокубки, будем играть.

Если выйдет. Вероятность этого не выше, чем у Кокорина стать лучшим бомбардиром премьер-лиги. Хотя…

«Быть выше «Спартака». Огненная встреча динамовцев с болельщиками





Однако не все ответы Муравьева могли обрадовать собравшуюся аудиторию. Бардак, царящий в российском футболе, никуда не исчез.

– Ситуация со стадионом сложная. Очень сложная. Компания, которая строит стадион и делает громкие заявления о том, кого она хочет позвать на матч-открытия, думает только о себе. Не советуется с нами совершенно. Переговоры идут непросто. Поэтому хочу сказать, если так будет продолжаться, есть вероятность, что мы не будем играть на новом стадионе. Есть «Лужники» в конце концов.

Правда, первый заместитель председателя правления банка ВТБ и член совета директоров «Динамо» Василий Титов успокоил болельщиков.

– Я не видел этого заявления и не знаю, с чем оно связано. Безусловно, сам клуб решает, где ему играть. Мы всегда исходили из того, что «ВТБ Арена парк» – это домашний стадион «Динамо», никакого другого понимания у нас никогда не было. Полагаю, что произошедшее является недоразумением.



Фото: «Динамо»

А «Амкар» арендовал у «Зенита» Рязанцева. Вот где покоритель «Барселоны», оказывается, был. А, ну да, что-то такое вспоминается…