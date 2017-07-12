Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» хочет купить звезду серии А, а «Динамо» может потерять стадион (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Зенит» хочет купить звезду серии А, а «Динамо» может потерять стадион (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Первый день Дриусси

Вчера аргентинский нападающий прибыл в лагерь «Зенита».


Провел первую тренировку.


И дал первое интервью.


Манчини потерпит фиаско. Михаил Борзыкин – о новом «Зените»

Роберто Манчини рассказал о готовности команды и задачах на сезон. Трансферы еще будут, цель номер один – центральный защитник. Кокорин и Дзюба – уже не мальчики, должны забить на двоих минимум 35 мячей за сезон. Это сколько должен забить Дзюба? 32? 33? Задача невыполнимая с учетом того, что оба нападающих не будут играть от звонка до звонка – теперь есть Дриусси и Полоз.

Новый трансферный слух – капитан «Интера» Икарди. За него питерцы якобы готовы выложить 60 миллионов евро. А вместе с Икарди может перейти Мурильо. Это новая мода такая – брать сразу двоих. Сначала Ерохин и Полоз. Затем Паредес и Манолас; переход последнего, правда, сорвался. А теперь Икарди и Мурильо.

Кокорина Манчини уже списал, Дзюбу пока нет. Колонка Сергея Микулика

Еще один новичок «Зенита» – Массимо Баттара, тренер, который теперь будет помогать Манчини. Вот и у «Зенита» есть свой Массимо.

Новый клуб. Новая команда. Новое почти все. Сколько времени пройдет, прежде чем все заработает? И заработает ли вообще?

За два дня до Суперкубка

«Спартак» наконец-то показал, как вручались золотые медали. Растягивают удовольствие. Да и других новостей нет.


– Всегда приятно получить медаль. Особенно, когда она заслужена и выстрадана в течение года, – поделился впечатлениями Ещенко. – Но эмоции для меня закончились, головой я уже в предстоящем сезоне. Праздник был великолепный. Но надо понимать, что до начала чемпионата осталось всего ничего, и мы активно готовимся к новым вызовам.

Кроме того, защитник «Спартака» рассказал, что остается в нынешней команде еще на один сезон.

Андрей Ещенко: Еще год в «Спартаке» я отыграю. А потом поговорим с руководством


«Локомотив» сегодня проведет открытую тренировку и брифинг. Других новостей по-прежнему нет.

Сводки межсезонья

Завтра игрокам ЦСКА вручат серебряные медали. На стадионе. В присутствии болельщиков. А вчера армейцы занимались на своей базе в Ватутнках.

Тем временем спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрел апелляцию Еременко на двухлетнюю дисквалификацию. Пока только состоялось заседание. Решение будет вынесено через неделю.

«Динамо» свою встречу с болельщиками провело во вторник. Гендиректор клуба Евгений Муравьев отвечал на вопросы. Главное в его словах – долгов у клуба больше нет. Уррааа! Рассказал Муравьев и о задачах клуба на ближайший сезон.

– Конечно, принципиальная задача – быть выше «Спартака». А дальше будем стараться вместе с вами. Что касается цели 8-12 место, то его ставило руководство. Есть такое выражение: если очень широко шагать, штаны могут порваться. Мы ставим задачи соизмеримо нашим возможностям. Долги? В этом году все выплачивалось вовремя. Что касается финансовой ситуации, то, продав офис в Петровском парке и заключив договор с одним из кредиторов, мы остались без долговых обязательств. Финансовых проблем с УЕФА у «Динамо» тоже больше нет. Если команда выйдет в еврокубки, будем играть.

Если выйдет. Вероятность этого не выше, чем у Кокорина стать лучшим бомбардиром премьер-лиги. Хотя…

«Быть выше «Спартака». Огненная встреча динамовцев с болельщиками


Однако не все ответы Муравьева могли обрадовать собравшуюся аудиторию. Бардак, царящий в российском футболе, никуда не исчез.

– Ситуация со стадионом сложная. Очень сложная. Компания, которая строит стадион и делает громкие заявления о том, кого она хочет позвать на матч-открытия, думает только о себе. Не советуется с нами совершенно. Переговоры идут непросто. Поэтому хочу сказать, если так будет продолжаться, есть вероятность, что мы не будем играть на новом стадионе. Есть «Лужники» в конце концов.

Правда, первый заместитель председателя правления банка ВТБ и член совета директоров «Динамо» Василий Титов успокоил болельщиков.

– Я не видел этого заявления и не знаю, с чем оно связано. Безусловно, сам клуб решает, где ему играть. Мы всегда исходили из того, что «ВТБ Арена парк» – это домашний стадион «Динамо», никакого другого понимания у нас никогда не было. Полагаю, что произошедшее является недоразумением.


Фото: «Динамо»

А «Амкар» арендовал у «Зенита» Рязанцева. Вот где покоритель «Барселоны», оказывается, был. А, ну да, что-то такое вспоминается…

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
СМИ: «Зенит» отказался продать Нету «Валенсии» за пять миллионов евроФутбольный клуб «Зенит» отклонил предложение «Валенсии» о покупке защитника Луиша Нету, сообщает португальское издание O Jogo.«Быть выше «Спартака». Огненная встреча динамовцев с болельщиками«Быть выше «Спартака». Огненная встреча динамовцев с болельщикамиВо вторник состоялась встреча болельщиков и руководства «Динамо», на которой прозвучало неожиданно много важных новостей.Манчини потерпит фиаско. Михаил Борзыкин – о новом «Зените»Манчини потерпит фиаско. Михаил Борзыкин – о новом «Зените»«Советский спорт» продолжает сериал, рассказывающий о готовности топ-клубов к новому сезону.Павел Погребняк: Если вы думаете, что мое положение в «Динамо» меня устраивает, то вы заблуждаетесьНападающий московского «Динамо» Павел Погребняк заявил на встрече с болельщиками клуба, что его не устраивает нынешнее положение в команде.Алексей Ионов: Не мог отказаться от аренды в ЦСКА из-за Лиги чемпионовПолузащитник московского «Динамо» Алексей Ионов на встрече с болельщиками клуба рассказал о том, почему перешел в прошлом году в ЦСКА на правах аренды.Евгений Муравьев: У «Динамо» не осталось долгов. С УЕФА тоже проблем нетГенеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев - о финансовой ситуации в клубе.«Динамо» может отказаться играть на новом стадионе в Петровском паркеГенеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев - о стадионе «Динамо».Морозову из «Динамо» сделана операция, но к матчу против «Спартака» игрок будет готовЗащитник «Динамо» Григорий Морозов получил травму в последнем товарищеском матче.Матч «Динамо» – «Спартак» в 1-м туре РФПЛ обслужит КарасевСтали известны судьи и инспекторы, которые обслужат матчи первого тура чемпионата России по футболу среди команд клубов РФПЛ.Побеждал «Зенит», будет тащить «Халл». Первый новичок команды СлуцкогоПобеждал «Зенит», будет тащить «Халл». Первый новичок команды Слуцкого«Советский спорт» – о защитнике «Челси» Ола Айна, который стал первым приобретением Леонида Слуцкого в новой команде.«Зенит» предлагает за капитана «Интера» 60 млн евро«Зенит» проявляет интерес к двум игрокам миланского «Интера» – защитнику Джейсону Мурильо, а также форварду Мауро Икарди.Андрей Червиченко: Смолову надо оставаться в «Краснодаре»Андрей Червиченко: Смолову надо оставаться в «Краснодаре»Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о трансферной политике «Зенита» и ситуации вокруг Федора Смолова.Агент: Переговоры Йовановича с «Зенитом» о переходе в «Бордо» находятся в завершающей стадииРаде Чалдович, агент защитника «Зенита» Вукашина Йовановича, рассказал, что футболист в ближайшее время может стать игроком французского «Бордо».«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде Рязанцева«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде полузащитника Александра Рязанцева до конца сезона-2017/18. Об этом сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.Никита Симонян: Мне абсолютно все равно, куда уйдет ДзюбаПервый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».«Урал» готов отдать в аренду футболистов Заболотного и СтавпецаПрезидент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб готов отдать в аренду Николая Заболотного и форварда Александра Ставпеца.Андрей Червиченко: Возможно, Полоза и Ерохина купили, чтоб другим не досталисьЭкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о трансферной кампании «Зенита».Арана круче Марио Фернандеса? Кого хотят продать в ЦСКААрана круче Марио Фернандеса? Кого хотят продать в ЦСКА«Советский спорт» рассказывает о 20-летнем защитнике «Коринтианса» Гилерме Арана, который может продолжить карьеру в ЦСКА.Агент Гарсии: Как минимум следующий сезон Хави намерен провести в «Зените»Агент полузащитника «Зенита» Хави Гарсии Мануэл Гарсия Квилон прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из петербургского клуба.Дмитрий Селюк: Желаю Манчини приятной дороги в ХабаровскФутбольный агент Дмитрий Селюк пожелал главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини счастливой дороги на пути в Хабаровск.
Хоккей
Вячеслав Быков: Я никогда не мог упрекнуть Ковальчука в безволии
Бокс
ВИДЕО ДНЯ: Флойд Мэйвезер продемонстрировал чек на 100 миллионов долларов
Футбол
СМИ: «Зенит» отказался продать Нету «Валенсии» за пять миллионов евро
Бокс
Конор Макгрегор: Я нокаутирую Мэйвезра за четыре раунда
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Возможные трансферы
Возможные трансферы