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Роман Любимов: Долго выбирал между НХЛ и ЦСКА, но Олимпиада все перевесила

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роман Любимов: Долго выбирал между НХЛ и ЦСКА, но Олимпиада все перевесила
Фото: Gettyimages.ru

Молодой форвард объяснил почему вернулся из «Филадельфии» в родной ЦСКА.

Год назад Роман Любимов, удачно выступивший на ЧМ-2016 в Москве, уехал завоевывать НХЛ. Но нынешним летом принял решение вернуться в КХЛ…

- Я много думал, потому что получил новое предложение от «Филадельфии», - рассказал Любимов уже тренируясь в ЦСКА. – Долго взвешивал все «за» и «против»… Но в итоге выбрал вариант с возвращением домой. И не жалею об этом.

- Что все-таки оказалось решающим фактором в вашем выборе, который перевесил все остальные?
- Возможность выступить на Олимпиаде. Это главное.

- А количество игрового времени?
- И это, разумеется, тоже. Если бы я еще один сезон провел так, как прошлый… То есть не всегда попадал в состав. А, когда попадал, то проводил на льду пять-семь минут… Без игровой практики тяжело держать высокий уровень. Даже если много работаешь на тренировках.

- Жалеете, что потеряли год в НХЛ?
- Ни в коем случае! Посмотрел на лигу. Теперь знаю, какие там требования. И не исключаю возможности, что в будущем вновь туда поеду.

- Может, в этот раз вы просто не угадали с командой, как считают некоторые специалисты?
- Нет, я попал в хороший клуб. Была конкуренция, были тяжелые моменты… В конце сезона я долго не попадал в состав. Но так и не получил ответа – почему это происходит, в чем там дело…

- Говорят, что в «Филадельфии» русских игроков не любят.
- Ну Ваня-то Проворов – русский парень. А у него там все хорошо. Так что ерунда это все.

- У вас с главным тренером контакт в НХЛ не сложился?
- Я много и хорошо общался с тренером нападающих, который тренировал неиграющий состав. Вот и сейчас ему написал, что подписал контракт с ЦСКА. Договорились, что будем на связи.

- По лицу видно, что настроение у вас хорошее. Рады вернуться домой?
- Конечно, здорово. Здесь с любым человеком можно спокойно поговорить, не напрягаясь и не думая о переводе. Поэтому и на тренировках получаю массу удовольствия. От самого процесса.

- Сильно ЦСКА изменился за год?
- Пришли новые ребята… Да я и сам теперь как бы новичок! Но все нормально. Сезон будет длинным. Надеюсь, что за это время и коллектив у нас сколотится отличный.

- Ваше место в раздевалке кто-то уже успел занять?
- Я, когда зашел, сразу увидел, что на моем месте есть табличка с моей фамилией. Так что все в порядке.

- Никитин какой задачей на сезон вас встретил?
- Собрания еще не было – ждем ребят, которые выступали за сборную на чемпионате мира и пока отдыхают. Но цель на сезон и без того понятна – Кубок Гагарина. А вот каким путем мы к ней пойдем – тренеры подскажут.

- А на психологию такая высокая цель не давит? Учитывая, что ЦСКА уже в четвертый раз, кряду, будет ее штурмовать, считаясь одним из фаворитов?
- Наоборот, мы привыкли, что каждый год такая цель. И да, получается так, что нам совсем чуть-чуть каждый раз не хватает. Надо просто это чуть-чуть однажды переломить и довести дело до конца. Надеюсь, что в этом сезоне нам это удастся.

- На ваш взгляд есть у ЦСКА сейчас лидер в команде?
- Каждый должен быть лидером, готовым взять игру на себя. У кого-то сегодня неудачный день, у кого-то завтра. Но в команде всегда должны быть «моторы», которые заведут всю команду и потащат ее за собой.

- Вы таким мотором стать готовы?
- Всегда готов.

- Болельщики видели вас на матче ЦСКА – «Анжи». Интересуются – еще придете?
- Если время позволит – я всегда «за».

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