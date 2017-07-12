Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бухгалтерия «Динамо». Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бухгалтерия «Динамо». Колонка Сергея Микулика
Фото: ФК «Динамо» (Москва)

Многие успешные команды практикуют ежегодные встречи с болельщиками. Московское «Динамо» делает это несколько реже - последний раз рандеву в таком формате проходило четыре года назад. Когда ни сотрудники клуба, ни болельщики даже в самых страшных снах не могли поверить, что через четыре года «Динамо» выиграет свой первый в нынешнем веке титул - станет чемпионом ФНЛ. Зато теперь - заживем!

Ведь клуб, оказывается, входит в сезон без долгов. Совсем. И если такую информацию генеральный директор выдает где-нибудь в динамовской бухгалтерии на новогоднем корпоративе, то тут, конечно, начинаются восторги, объятия и поцелуи: дебет с кредитом - наш результат! Но болельщику, ему глубоко по барабану, кому и сколько вы там должны - когда «Динамо» вылетало, ни единой зарплатной задержки за весь сезон не было, игроки разве что на премиальные сами себя наказывали.

Вот если бы фраза была продолжена: теперь у нас появились свободные средства, мы выплатили компенсацию Погребняку за расторжение контракта, и заканчиваем переговоры с форвардом, способным забить больше, чем один мяч за два сезона - тогда денежная тема имела бы спортивный смысл. Но Погребняк - вот он, никуда не делся, и грозит еще на манер яркого булгаковского персонажа: я тут на шестнадцати аршинах сидел и сидеть буду! Год еще мне своей фамилией ведомость вашу зарплатную украшать.

Затем была еще раз озвучена амбициозная задача на сезон - не порвать штаны, с ходу широко шагнув выше восьмого места - и объяснение расширения продажной билетной квоты «Спартаку» на первый домашний матч - иначе стадион-то не заполнится. а хочется уже аудиторию побольше, чем на матчах ФНЛ собирать. И самое важное заявление: компания, строящая стадион, оказывается, очень много говорит о себе, но в процессе строительства уже забыла, зачем и для кого она за это  взялась. И совсем  не исключен вариант, что «Динамо» не будет играть на «Динамо» - есть «Лужники» на крайний случай.

Все это сказал не кто-нибудь, а кандидат высших экономических наук - так Евгений Муравьев в концовке мероприятия скромно отрекомендовался болельщикам. Видимо, это и есть высшая экономика: если в «Химках» с помощью «Спартака» еще  можно наскрести больше десяти тысяч, то потом для домашних матчей с командами из Хабаровска и Ленинградской области надо, безусловно, арендовать самый крупный в стране стадион - назло забывшей про вас «одной компании».

А с чего бы ей, кстати, о вас помнить? В кредиторах память о должниках живет ровно до тех пор, пока они не расплатятся. А «Динамо» теперь ведь больше никому ничего не должно...

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент «Ростова»: В претендентах на пост главного тренера были иностранные специалистыПрезидент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал решение назначить главным тренером команды Леонида Кучука.Массимо Каррера: Новый лимит поможет сборной РоссииГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера - о новом лимите на легионеров.Нападающий ЦСКА Витиньо будет играть под новым номеромНападающий ЦСКА Витиньо выбрал себе новый номер игровой футболки.Массимо Каррера: Мы не можем позволить себе промахнуться с трансферомГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем за Суперкубок против «Локомотива» - о замене Зобнина и трансферах.Алексей Чернов: Перед подписанием контракта не мог уснутьГолкипер «Уфы» Алексей Чернов, перешедший в уфимский клуб из «Калуги», поделился своими впечатлениями от трансфера.«Зенит» представил форму на сезон-2017/18 (фото)«Зенит» на своем официальном сайте показал, как будет выглядеть домашняя форма клуба на новый сезон.«Зенит» продлил контракт с Зыряновым«Зенит» продлил контракт с 39-летним полузащитником Константином Зыряновым, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Дядюн уходит из «Рубина»Казанский «Рубин» и нападающий Владимир Дядюн расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.«Зенит» хочет купить звезду серии А, а «Динамо» может потерять стадион (видео)«Зенит» хочет купить звезду серии А, а «Динамо» может потерять стадион (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.СМИ: «Зенит» отказался продать Нету «Валенсии» за пять миллионов евроФутбольный клуб «Зенит» отклонил предложение «Валенсии» о покупке защитника Луиша Нету, сообщает португальское издание O Jogo.«Амкар» переиграл «Браво» на сборе в СловенииФутболисты «Амкара» в товарищеском матче на сборе в Словении обыграли команду «Браво» со счетом 3:1.ЦСКА провел тренировку в ВатутинкахФутболисты московского ЦСКА собрались на базе в Ватутинках, где провели тренировку, сообщает официальный сайт армейцев.Футболисты «Тосно» забили четыре безответных мяча в ворота «Анкарана»В товарищеском матче на сборе в Словении футболисты «Тосно» обыграли местный «Анкаран» со счетом 4:0.«Быть выше «Спартака». Огненная встреча динамовцев с болельщиками«Быть выше «Спартака». Огненная встреча динамовцев с болельщикамиВо вторник состоялась встреча болельщиков и руководства «Динамо», на которой прозвучало неожиданно много важных новостей.«Ростов» начал подготовку к матчу с «Уралом»Сегодня «Ростов» собрался на своей базе после двух дней выходных и начал подготовку к матчу первого тура РФПЛ с «Уралом».Манчини потерпит фиаско. Михаил Борзыкин – о новом «Зените»Манчини потерпит фиаско. Михаил Борзыкин – о новом «Зените»«Советский спорт» продолжает сериал, рассказывающий о готовности топ-клубов к новому сезону.Павел Погребняк: Если вы думаете, что мое положение в «Динамо» меня устраивает, то вы заблуждаетесьНападающий московского «Динамо» Павел Погребняк заявил на встрече с болельщиками клуба, что его не устраивает нынешнее положение в команде.Виктория Гамеева: На медобследование «Спартака» надеваю красный халатикВиктория Гамеева: На медобследование «Спартака» надеваю красный халатикВ гостиной «Советского спорта» побывала самый известный врач-кардиолог в российском футболе.Алексей Ионов: Не мог отказаться от аренды в ЦСКА из-за Лиги чемпионовПолузащитник московского «Динамо» Алексей Ионов на встрече с болельщиками клуба рассказал о том, почему перешел в прошлом году в ЦСКА на правах аренды.Евгений Муравьев: У «Динамо» не осталось долгов. С УЕФА тоже проблем нетГенеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев - о финансовой ситуации в клубе.
Баскетбол
Тимофей Мозгов: Моим кумиром был Кевин Гарнетт
Футбол
Анзор Кавазашвили: Ошибки Акинфеева на Кубке конфедераций - только в его зоне ответственности
Бокс
ФБР будет управлять российским профессиональным боксом
В народном голосовании «Харламов Трофи» лидирует Сергей Бобровский
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости