Бухгалтерия «Динамо». Колонка Сергея Микулика

Многие успешные команды практикуют ежегодные встречи с болельщиками. Московское «Динамо» делает это несколько реже - последний раз рандеву в таком формате проходило четыре года назад. Когда ни сотрудники клуба, ни болельщики даже в самых страшных снах не могли поверить, что через четыре года «Динамо» выиграет свой первый в нынешнем веке титул - станет чемпионом ФНЛ. Зато теперь - заживем!

Ведь клуб, оказывается, входит в сезон без долгов. Совсем. И если такую информацию генеральный директор выдает где-нибудь в динамовской бухгалтерии на новогоднем корпоративе, то тут, конечно, начинаются восторги, объятия и поцелуи: дебет с кредитом - наш результат! Но болельщику, ему глубоко по барабану, кому и сколько вы там должны - когда «Динамо» вылетало, ни единой зарплатной задержки за весь сезон не было, игроки разве что на премиальные сами себя наказывали.

Вот если бы фраза была продолжена: теперь у нас появились свободные средства, мы выплатили компенсацию Погребняку за расторжение контракта, и заканчиваем переговоры с форвардом, способным забить больше, чем один мяч за два сезона - тогда денежная тема имела бы спортивный смысл. Но Погребняк - вот он, никуда не делся, и грозит еще на манер яркого булгаковского персонажа: я тут на шестнадцати аршинах сидел и сидеть буду! Год еще мне своей фамилией ведомость вашу зарплатную украшать.

Затем была еще раз озвучена амбициозная задача на сезон - не порвать штаны, с ходу широко шагнув выше восьмого места - и объяснение расширения продажной билетной квоты «Спартаку» на первый домашний матч - иначе стадион-то не заполнится. а хочется уже аудиторию побольше, чем на матчах ФНЛ собирать. И самое важное заявление: компания, строящая стадион, оказывается, очень много говорит о себе, но в процессе строительства уже забыла, зачем и для кого она за это взялась. И совсем не исключен вариант, что «Динамо» не будет играть на «Динамо» - есть «Лужники» на крайний случай.

Все это сказал не кто-нибудь, а кандидат высших экономических наук - так Евгений Муравьев в концовке мероприятия скромно отрекомендовался болельщикам. Видимо, это и есть высшая экономика: если в «Химках» с помощью «Спартака» еще можно наскрести больше десяти тысяч, то потом для домашних матчей с командами из Хабаровска и Ленинградской области надо, безусловно, арендовать самый крупный в стране стадион - назло забывшей про вас «одной компании».

А с чего бы ей, кстати, о вас помнить? В кредиторах память о должниках живет ровно до тех пор, пока они не расплатятся. А «Динамо» теперь ведь больше никому ничего не должно...