Как избавиться от головной боли без таблеток

Массаж, холод, спорт и вода. Если речь не идет о серьезном заболевании, приступ головной боли можно снять быстро и без таблеток. Как именно – разбирался «Советский спорт».

Пейте больше

Головные боли могут возникать из-за целого ряда причин: аллергических реакций и простуды, нехватки воздуха, недостатка сна. Но иногда причиной боли может стать обыкновенная нехватка воды – через головную боль организм сигнализирует вам о недостатке жидкости.

Выпейте 2-3 стакана прохладной воды, без газов – это поможет устранить головную боль без таблеток. Чтобы избежать рецидивов, следите за тем что и сколько вы пьете в течение дня. Ограничьте потребление кофе: оно выводит жидкость из организма. Избегайте сладких газированных лимонадов: оно резко меняют уровень сахара в крови и косвенно тоже могут быть причиной головных болей. Каждый час выпивайте 1-2 стакана обычной воды.

Разомнитесь

Хороший способ быстро избавиться от головной боли без таблеток – сделать небольшую разминку. Она улучшит кровоток, расширит кровеносные сосуды. Если причиной боли был спазм – разминка снимет головную боль.

Разогрейте тело, сделав несколько махов руками и ногами, наклонов, прыжков и легких приседаний. Повертите головой в разные стороны (делайте это плавно во избежание травм). Начните разминку с отжиманий: 2-4 подхода – до возникновения легкой усталости. Затем вновь приседания: 2-4 подхода – по 30-40 повторов. Если под рукой есть турник, сделайте две-три серии подтягиваний. Завершите разминку одним подходом скручиваний на пресс.

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Приложите холодное

Смоченное холодной водой полотенце или прохладный компресс помогут вылечить головную боль без таблеток. Приложите полотенце к вискам или ко лбу – подержите 1-2 минуты. Протрите мокрым полотенцем лицо и шею или умойтесь прохладной водой.

Спите больше

Очень часто причиной головной боли становится хроническая усталость вашего организма, стрессы и недостаток отдыха. Попробуйте спать больше в течение рабочей недели: ложитесь раньше, не засиживайтесь допоздна у компьютера – распланируйте сутки так, чтобы иметь не менее восьми часов сна.

Если есть возможность, спите хотя бы по 15-20 минут в течение дня (можно потратить на сон часть обеденного времени). Даже этот небольшой перерыв на отдых хорошо избавляет от головной боли.

Идите на воздух

Сидение у компьютера в душном офисе приводит к напряжению глазных мышц и гипоксии (пониженному содержания кислорода в организме). И то, и другое способно вызывать головную боль.

Снять недомогание быстро и без таблеток сможет небольшая прогулка. Выходите из офиса на улицу. Если рядом есть парк, идите туда. Гуляйте 15-30 минут, глубоко дышите, меняйте темп ходьбы с быстрого на медленный. Если гулять не позволяют дела, проветривайте комнату, где вы работаете хотя бы раз в час. Лучше, если окна будут открыты все время. По возможности, расположите свое рабочее место рядом с окном или форточкой. Свежий воздух поможет избавиться от головной боли без таблеток.

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Делайте массаж

Массаж имеет примерно тот же эффект, что и легкая разминка. Он улучшает ход крови в сосудах и снимает напряжение и спазмы. Помассируйте голову: движения должны быть легкими, похожими на те, которые вы совершаете, когда моете волосы шампунем. Легко помассируйте круговыми движениями виски и лоб – не нужно давить пальцами на кожу, прикосновения легкие. Слегка оттягивайте и сжимайте мочки ушей. Сделайте несколько круговых движений головы по часовой стрелке и против. Помните руками шею. После массажа умойтесь прохладной водой. С большой долей вероятности, головная боль уйдет.

Пейте травяные чаи

Народные средства предлагают лечить головные боли травяными настоями. Заваривайте мяту, ромашку, мелиссу и пейте их вместо чая. Эти растения оказывают положительный расслабляющий эффект на организм. Если причиной головной боли был стресс, перенапряжение или спазм сосудов – травяные настои могут помочь.