«Цепляться за судей и погоду – это алиби неудачника». Как мотивирует Каррера

Мирное течение пресс-конференции «Спартака» перед матчем за Суперкубок России против «Локомотива» нарушил вдохновляющий монолог главного тренера красно-белых Массимо Карреры. После чего стало понять, почему «Спартак» - чемпион.

ЧТО ТАКОЕ БЫТЬ В РАЗДЕВАЛКЕ «СПАРТАКА»?

Истории о том, как итальянец выжигает искру из людей, стали классикой. Уже все знают о тактическом макете, который ощутил на себе силу хука справа от Карреры. И о том, как тренер, знакомясь с игроками, взял переводчика за горло. И, конечно, все видели, как весной эта красно-белая банда сносила все на своем пути.

На открытой тренировке «Спартака» перед матчем за Суперкубок по-хорошему звериная страсть Карреры проявилась вновь. Ее не удалось скрыть ни официозом пресс-конференции, ни талантом пресс-аташе клуба Леонида Трахтенберга перефокусировать внимание зала ювелирной шуткой. На пять минут журналисты почувствовали, что такое быть в раздевалке «Спартака» и слушать мощный голос итальянца.

Признаюсь, вдохновляет. Чувствовать такой ток, тем более, от иностранца, говорящего через переводчика, раньше не приходилось. Даже общие фразы звучали, как призыв к действию, к чему-то особенному. Не знаю, как это будет выглядеть бумаге или мониторе, но в тот момент, в конференц-зале, казалось, даже я, выдели мне Каррера пять-десять минут, не подвел бы его. Сдох бы, но не подвел. Именно Карреру – не «Спартак». Просто за фразу «вы – моя семья», произнесенную искренне.

«НОВЫЙ ЛИМИТ? ЭТО ХОРОШО ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ»

Но начиналось все с банальных вопрос и соответствующих ответов.

- Все хорошо себя чувствуют. По составу есть сомнения, но в четверг уже приму решение, - говорил Каррера. – Ари? Знаю, что он регулярно забивал «Спартаку». Конечно, это квалифицированный и опасный нападающий. Несмотря на не высокий рост, он очень хорош на втором этаже. Мы должны быть осторожны.

- Как собираетесь заменять травмированного Зобнина?

- Безусловно, это серьезная потеря. Он мог закрыть две-три позиции на поле. Но наша игра в отсутствии Зобнина не изменится. Изменятся исполнители.

- Как влился в команду новичок Петкович?

- Хорошо. Он молод, перспективен. Пока не до конца готов физически, но, думаю, он поможет нам.

- Когда ждать других новичков?

- Сейчас все мысли о Суперкубке, а дальше будет видно. Мы не можем позволить себе промахнуться с трансфером. Нужно сделать точечный выбор.

- Чем вам памятны матчи за Суперкубок?

- Есть только один матч – и нужно показать свой максимум здесь и сейчас. Мой самый памятный Суперкубок? Я выигрывал его и в качестве футболиста, и в роли второго тренера «Ювентуса». Так как я болею за этот клуб, то для меня самой памятной победой в Суперкубке был именно тот успех – с «Ювентусом».

- Со следующего сезона примут новый лимит на легионеров: будет ограничиваться заявка на сезон. Подстраиваете команду под новые правила?

- Это все-таки проблема сборной России. У российских футболистов должно быть больше практики, чтобы они развивались. Для этого надо ограничивать иностранцев – так делали и в других странах. Безусловно, лимит поможет российским ребятам расти. Легионеров станет меньше, в командах будет, наверное, семь-восемь иностранцев, но более качественных.

- В товарищеских матчах перед сезоном вы давали шансы молодым игрокам: Бакаеву, например, Щербакову. Довольны их прогрессом?

- Рад тому, как они себя проявляют. Поэтому они и продолжают работу с основой. Но важно, чтобы ребята не сгорели на старте, нужно грамотного их подвести. А они в свою очередь должны впитывать максимум информации, следить за опытными игроками – заГлушаковым, Ребровым. Тогда, думаю, их ждет длинный футбольный путь.

- По просьбе телевидения матч за Суперкубок начинается довольно поздно – в 21:30. Для вас это нормально?

- Конечно, немного непривычно. Если бы выбор стоял за мной, то я бы играл не позже восьми, полдевятого. Но футбол зависит от телевидения.

«НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА СОМНЕВАТЬСЯ В МОИХ ИГРОКАХ!»

И потом был задан, казалось, обычный вопрос: «Этот «Спартак», ставший чемпионом и сбросивший груз предыдущих поражений, сильнее, чем прежде?». Может, Каррере не совсем верно перевели, но он, немного заведясь, выдал самый вдохновляющий монолог, который я слышал за последний год.

- Это тот же «Спартак», - начал Каррера. Спокойно, но стальным голосом. - Безусловно, прошлогодняя победа предала игрокам уверенности. Многие говорили, что мои футболисты – не уровень «Спартака», что они не в состоянии сыграть максимуме более одного матча. Игроки сделали все, чтобы опровергнуть это. И я горжусь ими! Сидеть на стадионе, писать статьи, разговаривать – очень легко. Игроки полностью отдаются на поле и заслуживают уважения. Никто не имеет права ставить под сомнения профессионализм этих футболистов!

Моя ребята, моя семья, - продолжал итальянец. Журналисты удивленно смотрели на эмоции тренера, - они заставили всех тех, кто их не любил, немного опустить голову и аплодировать. Прежде, чем критиковать команду, нужно знать, как все происходит. Игроки «Спартака» всегда выкладываются на максимуме – это самое важное. Если окажется, что наш максимум второе место, и есть та команда, которая может дать результат лучше, но игроки выложатся, сделают все возможное, им все равно надо похлопать. Но для этого, повторюсь, надо каждый день выжимать из себя максимум. Не хочу после игры или сезона слышать от игроков, что если бы мы не проиграли какой-то матч, то все было бы лучше. Это называется алиби неудачника. Того, кто цепляется за судью, за погоду, газон. Это не наш путь.

Каррера замолчал. А всем стало понятно, что в пятницу будут сеча. Глядя на то, как итальянец на банальном брифинге выдал столь обескураживающую энергетику, задумываешься: как же мощно звучат его слова за пять минут до выхода на поле – на фоне гудящего стадиона и стука шипов бутс о пол.