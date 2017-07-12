Каролина Первая! Все – о новой первой ракетке мира

С понедельника Каролина Плишкова станет новой первой ракеткой планеты. «Советский спорт» собрал интересные факты о предстоящем лидере рейтинга WTA.

О РЕЙТИНГЕ

Плишкова будет 23-й первой ракеткой мира в истории. И первой представительницей Чехии на вершине. Да, мы помним про Мартину Навратилову, но когда она возглавила рейтинг (10 июля 1978 года), то уже представляла США.

Всего на вершине рейтинга WTA побывали теннисистки из 12 стран. Две из них представляли Россию – Мария Шарапова и Динара Сафина. Остальные выступали за США (Крис Эверт, Мартина Навратилова, Трэйси Остин, Моника Селеш, Серена и Венус Уильямс, Линдсей Дэвенпорт, Дженнифер Каприати), Австралию (Ивонн Гулагонг-Эйви), Югославию/Сербию (Моника Селеш, Ана Иванович, Елена Янкович), Швейцарию (Мартина Хингис), Францию (Амели Моресмо), Бельгию (Ким Клийстерс, Жюстин Энин), Белоруссию (Виктория Азаренка), Данию (Каролина Возняцки), Германию (Штеффи Граф, Анджелика Кербер) и Испанию (Аранта Санчес-Викарио).

Каролина станет первой ракеткой мира, не имея в своем активе ни одной победы на турнире «Большого шлема». Ранее такое удавалось пятерым спортсменкам – Клийстерс, Моресмо, Янкович, Сафиной и Возняцки. Правда, Клийстерс и Моресмо впоследствии свои мейджоры выиграли, вот остальным это не удалось. Сафина уже закончила карьеру, Янкович давно выпала из элиты и тоже планирует вскоре покинуть Тут, так что только Возняцки пока всерьез надеется все-таки победить на «Большом шлеме».

Лучшим достижением Плишковой на ТБШ был выход в финал US Open-2016. Любопытно, что до того турнира она ни разу не проходила на мейджорах дальше третьего круга, хотя в Нью-Йорк приехала уже игроком топ-10. Зато потом были четвертьфинал Australian Open и полуфинал «Ролан Гарроса» в текущем году. Хотя, скажем, на проходящем в эти дни Уимблдоне Каролина проиграла уже во втором круге нынешней полуфиналистке Магдалене Рыбариковой.

В финале US Open-2016 Плишкова уступила Анджелике Кербер – именно ее она теперь и сменит на вершине рейтинга WTA.

О НЕЙ ЛИЧНО

Каролина родилась 21 марта 1992 года в Лоуни (тогда – Чехословакия, ныне – Чехия). Ее рост – 186 см. Дебют в женском туре состоялся в сезоне-2009.

У Плишковой есть сестра-близнец Катерина, которая также является теннисисткой, но выступает чуть менее успешно (сейчас занимает 44-е место в рейтинге).

При этом формально Каролина – младшая, она родилась на 2 минуты позже. Зато при этом – на 2 см выше Катерины. И имеет в активе куда больше побед. Еще девушки отличаются тем, что Каролина – правша, а ее сестра играет левой рукой.

Отец спортсменок – Радек Плишек – в 2012 году был осужден на 5 лет заключения за организацию и сбыт поддельных сигарет. Девушки никогда не говорят о родителе в своих интервью, просят не задавать о нем вопросов. Впрочем, вскоре он должен освободиться из тюрьмы.

Каролина, как и ее сестра, сделала себе татуировку в виде узора маори (даже две – на руке и на ноге), хотя признавалась - понятия не имеет, что означает этот рисунок.

Ее любимый автор – Паоло Коэльо, в числе хобби Плишкова называет музыку и рыбалку.

О РЕЗУЛЬТАТАХ

Первый успех пришел к Каролине на юниорском Australian Open в 2010 году, где в финале она обыграла Лору Робсон. В том же сезоне Катерина Плишкова выиграла юниорский Уимблдон.

В 2013 году Каролина взяла свой первый титул на турнире WTA – в Куала-Лумпуре. Сейчас в ее послужном списке 9 побед в одиночном разряде, три из которых случились в этом сезоне (в Брисбене, Дохе и Истборне).

В том же 2013-м Каролина взяла первый парный титул WTA, победив вместе с сестрой в Линце. Родные сестры раньше такими успехами отмечались (помимо Уильямс можно вспомнить семейство Эверт, Малеевых, Радванских, Бондаренко и других). Но вот среди близняшек выиграть совместный титул до Плишковых не удавалось никому. Позже Каролина и Кристина взяли еще два турнира (в Бад-Гаштейне и в Гонконге в 2014-м).

Кстати, Каролина хоть и превосходит Кристину по количеству трофеев и месту в рейтинге, зато в очном споре у них пока – паритет. Сестры 8 раз играли друг с другом на турнирах WTA, и каждая одержала по 4 победы. Правда, последняя такая встреча состоялась аж в 2013 году (тогда в четвертьфинале в Истборне сильнее оказалась Кристина).

За карьеру Каролина заработала 9 006 037 долларов призовых (без учета выплат за Уимблдон-2017). Для сравнения, Кристина – всего 1 470 066 долларов.