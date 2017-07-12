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Как в прошлом веке. «Зенит» показал форму, в которой должен вернуть чемпионство

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Как в прошлом веке. «Зенит» показал форму, в которой должен вернуть чемпионство
Фото: ФК «Зенит»

Обновленный «Зенит» обратился к традициям и посвятил форму матчу 1950 года.

Новую форму представили за 4 дня до первого матча – правда начинать сезон «Зенит» будет не дома, а в Хабаровске. Но экипировка сезона-17/18 посвящена одному из важных домашних матчей в истории «Зенита».

Футболка ледяного синего цвета с темной окантовкой на горле – отсыл к первому матчу на стадионе имени Кирова, который прошел 67 лет назад. 30 июля 1950 года в дерби с ленинградским «Динамо» «Зенит» сыграл вничью, но матч петербургский клуб называет «легендарным». Вероятно, из-за достижения, которое повторить в ближайшее время точно не удастся: тогда на стадионе собралось 100 тысяч зрителей.

Зенитовцы перед началом игры 1950 года. Слева направо: Анатолий Коротков, Юрий Пономарев, Николай Смирнов, Лазарь Кравец, Валентин Тылло, Алексей Пшеничный, Александр Иванов, Василий Фалин, Иван Комаров, Леонид Иванов, Фридрих Марютин, Константин Лемешев (главный тренер). Фото: ФК «Зенит»
Зенитовцы перед началом игры 1950 года. Слева направо: Анатолий Коротков, Юрий Пономарев, Николай Смирнов, Лазарь Кравец, Валентин Тылло, Алексей Пшеничный, Александр Иванов, Василий Фалин, Иван Комаров, Леонид Иванов, Фридрих Марютин, Константин Лемешев (главный тренер). Фото: ФК «Зенит»

На презентацию в 2017-м позвали всего 50 болельщиков – это те, кто в числе первых сделал предзаказ новой формы, еще не догадываясь, как она выглядит. Мероприятие проходило на стадионе, но не на фоне поля, а в подтрибунном помещении, бизнес-клубе. Так что антуража и атмосферы арены почувствовать не удалось. В новой экипировке к гостям вышли Олег Шатов, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Бранислав Иванович и Александр Ерохин. 

Длинный рукав формы образца 1950-го решили не копировать – это было бы слишком смело. В качестве главной фишки – увеличенный логотип. С линейкой возможности померить не было, но выглядит он действительно больше, чем обычно. 

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Третий комплект – крайне необычный. В Европе клубы резервной формой обычно сводят с ума болельщиков. «Зенит» решил не отставать: Ерохин и Кокорин показались в фиолетовых футболках с золотыми узорами на плечах. Совершенно не традиционно, но символично. Золото – символ победы, фиолетовый – цвет легендарных яиц Фаберже. 

На внутреннем воротнике всех вариантов любимая фраза фанатов – «Один город. Одна команда». Хотя теперь это не совсем правда: в Петербурге с этого сезона есть еще один клуб из РФПЛ. «Тосно» будет играть на исторической арене «Зенита», стадионе «Петровский». И именно «Тосно» откроет сезон РФПЛ в Петербурге. 

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