1,5 миллиона евро за просто так. Что случилось с Владимиром Дядюном?

«Советский спорт» - о Владимире Дядюне, накануне покинувшем «Рубин» и перешедшем в «Ростов».



ЛЮБИТЕЛЬ СУПЕРКУБКОВ

Владимир Дядюн – один из самых загадочных российских футболистов. Его карьера во многом связана с Курбаном Бердыевым, удивительным вызовом в сборную России и огромными деньгами, которые футболист получал последние годы.

На всякий случай напомню, Дядюну 29 лет, впервые мы увидели его в «Рубине» Курбана Бердыева. В середине нулевых Владимир играл за дубль казанцев, привлекался в первую команду, но убедить руководителей в своей необходимости не смог. Подвела результативность: 76 игр за вторую команду и всего 7 голов. Показатель Серхио Рамоса, наверное.

Дядюна трижды отдавали в аренду («Ростов», «Томь», «Спартак» Нч) и нигде, кроме Нальчика россиянин ничего интересного не показал: 10 голов в 28 встречах. Как окажется позднее, лучший это бомбардирский сезон в карьере будущего валютного миллионера.

Забив за «Рубин» в матче за Суперкубок России-2012 против «Зенита» (2:0) Дядюн поделился эмоциями: «Нет ничего лучше, чем начать сезон с трофея. Мне вообще нравятся такие турниры: выигрываешь один матч - и сразу кубок дают. Чаще бы так! Вот и в Википедию теперь строчку в графу «достижения» добавят!». Добавили.

140 МИЛЛИОНОВ ОТ «ДИНАМО».

Дядюна, как фигуру российского футбольного рынка, и ни в коем случае не как футболиста, сделали агенты. Самый громкий эпизод в карьере Владимира – не победный гол в важном матче, не качественный сезон с последующим вызовом в сборную, а контракт с «Динамо» на сумму в 140 миллионов рублей. Годовой оклад Дядюна в Москве можно смело сопоставить с зарплатами многих европейских футболистов не только того (2013-14), но и этого времени.

В 2014 году Дядюн написал знаменитое письмо президенту РФС Николаю Толстых, где пожаловался на своего агента Владимира Дайнеку, который из 140 миллионов рублей, положенных Дядюну по контракту, присвоил себе 54 миллиона, а затем заимел и почти 59 миллионов подъемных.

Владимир тогда написал Толстых о коррупции в нашем футболе, о хитросплетениях в московском «Динамо», пакостных агентах и своей непорочной совести. Дядюн сообщил главе нашего футбола, что, по словам Дайнеки, взятые деньги пойдут на «благие цели» - заносы разным людям, повлиявшим на трансфер футболиста. Речь не только об агентах, но и клубных руководителях. И только после дележки «общака» карьера Дядюна в «Динамо» могла сложиться успешно.

В современном обществе принято считать чужие деньги. Особенно если делаешь ты для их получения несказанно мало. 140 миллионов рублей для Дядюна – это 19 матчей в сезоне-2013/14 и ни одного забитого мяча. Извините, 140 миллионов не только для Дядюна.

СНОВА «РУБИН», СНОВА БОЛЬШОЙ КОНТРАКТ

Летом 2014-го Дядюн триумфально вернулся в «Рубин» вновь на хорошую европейскую зарплату – более 1,5 миллиона долларов в год. Владимир даже забил один мяч, ему для этого потребовалось 13 раз выйти на поле. Сезон-2015/16 стал для Дядюна-футболиста последним, когда он надевал форму «Рубина» в преддверии официального матча. В среднем форвард проводил на поле 29 минут, и этого оказалось недостаточно, чтобы забить гол. Хотя бы один.

В прошлом сезоне в «Рубин» приехали тренер-энтузиаст Хави Грасия, а также десяток новых футболистов. Казалось бы, вот он шанс показаться новому тренеру, проявить себя на предсезонке, заслужить место в заявки, а если уж совсем повезет – выйти на поле. Как оказалось, не про Дядюна это, ну вообще никак. В прошлом сезоне он ни разу не вышел на поле. Но в прошлом сезоне он получил немалые деньги за свою работу. Каждый месяц на карточку игрока падали 8 миллионов рублей.

Теперь, когда клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию, можно искать новое место работы. Хотя что его искать, оно само тебя найдет. Накануне Дядюн подписал двухлетний контракт с «Ростовом». Игроков из команды Курбана Бердыева в это межсезонье ушло много, да и сам тренер вернулся в Казань, а комплектовать состав как-то надо.

Вопроса у меня три:

1. Сколько раз Владимир Дядюн появится на поле в этом сезоне?

2. Сколько голов Владимир Дядюн забьет за «Ростов»?

3. Сколько за два года контракта Владимир Дядюн заработает в новом клубе?