33 дня для Пхенчхана и спаренные кубковые матчи. КХЛ презентовала календарь

В офисе «Газпром-медиа» КХЛ презентовала календарь на сезон-2017/18.

Идеальных календарей не существует. Даже в НХЛ с ее столетней историей в сезонном расписании можно найти изъяны. К слову, наши составители календаря перед тем, как сверстать продукт, тщательно изучили заокеанский опыт.

Сразу оговоримся: предстоящий сезон в КХЛ – особенный: во-первых, десятый юбилейный, а во-вторых, олимпийский. Для подготовки к Ирам-2018 в Пхенчхане выделено целых 16 дней, еще 17-ть продлится сам турнир, в котором править бал будут представители КХЛ. Итого минус 33 суток – самая длинная пауза среди трех последних олимпийских сезонов. Впрочем, на кону – государственная задача – выиграть Олимпиаду. Так что лига готова отдать все для «фронта», все для победы.

Еще два окна запланированы на финский и российский этапы Евротура, где компанию квартету европейских топ-сборных составят олимпийцы Канады, а на Кубке Первого канала – еще и сборная Южной Кореи. Поэтому наш любимый декабрьский турнир (теперь с участием шести команд) возьмет старт не в четверг, а на день раньше – в среду, 13 декабря. А 11-е – полный игровой день в КХЛ, состоятся десять матчей. В том числе с участием ЦСКА. А вот базовый клуб сборной СКА получит передышку после 8 декабря.

Каждая из 27-ми команд проведет 56 игр – двухкруговой турнир плюс две встречи с принципиальными соперниками своего дивизиона. На Востоке - это «зеленое» и дальневосточное дерби, а на Западе – СКА против «Йокерита» и ЦСКА – «Локомотив».

Составителям календаря можно посочувствовать. Им предстояло увязать в одну упряжку коня и трепетную лань, обойти «бугры», «рытвины» и «канавы». Например, учесть 79-дневную загруженность «Хартвалл Арены» в Хельсинки нехоккейными мероприятиями. В сентябре она примет чемпионат Европы по баскетболу. Эти три недели «шуты» проведут на выезде.

В конце сентября на фешенебельной арене-новостройке в Астане состоится сшибка… супертеннисистов Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Пришлось КХЛ пойти навстречу казахстанским болельщикам.

2 декабря в Хельсинки «Йокерит» отпразднует свое 60-летие матчем со СКА на открытом воздухе. То же самое удовольствие хотят получить рижские и минские динамовцы, только в январе и по другой причине – в честь совместной заявки на проведение ЧМ-2025. В сентябре сочинским «леопардам» придется ненадолго переехать из «Большого» в ледовый дворец «Шайба», тоже олимпийскую арену.

А с 19 апреля будут заняты дворцы Челябинска и Магнитогорска – там сразятся юниоры на чемпионате мира для игроков не старше 18-ти лет. И если кто-то из южноуральцев доберется до финала плей-офф, то… Последний матч Кубка Гагарина запланирован на 26 апреля. До страта чемпионата мира в Копенгагене останется ровно неделя.

Впрочем, не будем загадывать далеко вперед. Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский обещал болельщикам большие хоккейные понедельники на ТВ. Да и матчи, которые состоятся в «день тяжелый», куда интереснее, чем в прошлом сезоне. Чего стоят два армейских дерби.

Регулярка финиширует 1 марта, при этом после Олимпиады команды проведут по два матча. Можно было б закончить и в январе, до Пхенчхана. Но что тогда делать 11-ти неудачникам, не попавшим в плей-офф?

Увы, розыгрыш Кубка Гагарина пришлось трансформировать. Нехватка времени вынудила вернуться к спаренным матчам в первых двух раундах плей-офф. Особенно будет тяжко в дни, когда пересекутся матчи Западной и Восточной конференций. Запасной вариант – проводить стартовые серии не до четырех, а до трех побед - клубы решительно отвергли. Финалы конференций и главная серия за трофей пройдут в прежнем формате – матчи через день.

Наконец, лига заинтересована, чтобы клубы играли на современных аренах. Поэтому об архаичной Малой спортивной арене в Лужниках надо забыть. А вот старый ЛДС ЦСКА пока остается на карте КХЛ. Впрочем, Кобылянский заявил, что у лиги есть рычаги вынудить московских армейцев переехать на плей-офф в более вместительный зал – например, в «Мегаспорт».