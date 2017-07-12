Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Да я его в четвертом раунде уложу!» – что сказали Мэйвезер и Макгрегор

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Да я его в четвертом раунде уложу!» – что сказали Мэйвезер и Макгрегор
Фото: Gettyimages.ru

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор провели пресс-конференцию, посвященную их бою 26 августа.

Мэйвезер и Макгрегор сошлись лицом к лицу в Лос-Анджелесе. Разговор достиг такой точки кипения, что ирландскому бойцу пришлось отключать микрофон.

Впрочем, боксера сказанные Конором слова мало затронули. Мэйвезер еще до начала пресс-конференции расставил все точки на i. Флойд совершенно спокойно объяснил, что лучше всех понимает спортивную ценность этого поединка, но его совершенно не заботит мнение общественности на этот счет. Почему?

- Хочешь, я тебе покажу кое-что интересное, - сказал Флойд, когда его в самолете снимала камера. Далее боксер вынул из своей сумки вкладыш и продолжил. - Об этой штуке сейчас многие говорят. Это чек. Хочешь узнать, все ли цифры на месте. Смотри.

И демонстрирует чек на 100 миллионов долларов. Эти деньги Флойд уже заработал. Даже не выйдя на ринг. Даже еще не посетив первую пресс-конференцию. Поэтому он спокойно молчал, когда Конор высмеивал его костюм.

Кстати, о костюмах. Макгрегор для этой встречи надел особенный смокинг. Он был исписан неприличными словами. И предназначались они, скорее всего, его оппоненту. Но для тех кто не понял Магрегор добавил еще:

- У него маленькие ноги, маленький корпус, маленькая голова. Я вырублю его в течение четырех раундов. Запомните мои слова. Он дрался с людьми, которые прятались от него. Я не боюсь его. Меня не пугает этот ограниченный свод правил, который превращает бой в половину боя, даже в четверть от настоящего боя. Это не настоящий бой. Если бы это был настоящий бой, то он бы не продлился и одного раунда.

И еще Конор добавил, что планирует выпустить собственную линию костюмов. И за всем этим шоу наблюдало 20 тысяч человек только из зала, а сколько людей еще посмотрело в прямом эфире. Бой уже начинает себя окупать.

Оба спортсмена развлекают публику как могут. И это нормальная ситуация для США. Там даже реслинг считается видом спорта. И словесные перепалки боксеров только приветствуются. В России нечто похожее можно было бы организовать только если бы в ринге встретились Федор Емельяненко и Александр Поветкин. Да еще устроили шоу взаимной ненависти. Что совершенно нереально.

При этом результат боя Мэйвезер-Магрегор заведомо известен. Флойд Мэйвезер-старший уверен: «Даже я побью Конора».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Флойда Мэйвезера обвиняют в неуплате налоговНалоговое управление США (IRS) обвинило американского боксера Флойда Мейвезера-младшего в том, что он не заплатил налоги на сумму 22,2 миллиона $ в 2015 году.ВИДЕО ДНЯ: Флойд Мэйвезер продемонстрировал чек на 100 миллионов долларовКонор Макгрегор: Я нокаутирую Мэйвезра за четыре раундаИрландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего боя с американским боксером Флойдом Мэйвезером.Флойд Мэйвезер: Бой с Макгрегором станет последним в моей карьереБоксер Флойд Мэйвезер заявил, что поединок с ирландцем Конором Макгрегором станет последним для американца независимо от исхода боя.Гога Шаматава: Магрегор обязательно «уронит» МэйвезераРоссийский боец легчайшей весовой категории, победитель международного турнира Prime Selection-2015, обладатель чемпионского пояса в легчайшей весовой категории сделал прогноз на развитие событий в уникальном боксерском поединке американца Флойда Мейвезера и американца ирландского происхождения Конора Макгрегора.Абель Санчес: Что болван-Макгрегор сможет сделать Мэйвезеру?Известный тренер Абель Санчес выразил негативное отношение к поединку Флойда Мэйвезера с борцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.Джефф Хорн: Я точно победил Пакьяо. Хочу бой с МэйвезеромДжефф Хорн: Я точно победил Пакьяо. Хочу бой с МэйвезеромАвстралийский боксер первого полусреднего веса Джефф Хорн заявил, что уверен в справедливости своей победы над филиппинцем Мэнни Пакьяо.Виталий Минаков: Нурмагомедов и Макгрегор интересны даже в АфрикеРоссийский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков заявил, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Коннором Макгрегором вызовет интерес в любой точке земного шара.Тренер Гленн Раштон: Хорн может побить МэйвезераТренер нового чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO Джеффа Хорна Гленн Раштон прокомментировал победу своего подопечного над Мэнни Пакьяо.Филиппинская сказка с ужасным концом. Как Пакьяо проиграл ХорнуФилиппинская сказка с ужасным концом. Как Пакьяо проиграл ХорнуЛегендарный филиппинец Мэнни Пакьяо потерпел сенсационное поражение в австралийском Брисбене.Андре Уорд: Бой с Ковалевым прошел именно так, как я планировалАндре Уорд: Бой с Ковалевым прошел именно так, как я планировалЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Андре Уорд стал гостем передачи First Take на телеканале ESPNДрама «Крашера» и презентация фарса. Итоги боксерского июняДрама «Крашера» и презентация фарса. Итоги боксерского июня«Советский спорт» рассказывает о главных событиях прошедшего месяца на профессиональном ринге.Сауль Альварес: Головкин не увидит 12 раунд. Будет нокаутМексиканский средневес Сауль «Канело» Альварес назвал исход своего поединка с казахом Геннадием Головкиным.Глава UFC: Макгрегор хочет подраться с Хабибом в РоссииПрезидент UFC Дэйна Уайт рассказал о планах ирландского бойца Конора Макгрегора, который в августе этого года проведет поединок с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером.Жан Майер: Макгрегор мой кумир и я не против, что нас сравниваютЖан Майер: Макгрегор мой кумир и я не против, что нас сравниваютНовичок «Ростова», полузащитник Жан Майер прокомментировал свою схожую внешность с бойцом UFC Конором Макгрегором.Даниэль Кормье: Не могу понять, как Конор сумел заинтересовать МэйвезераЧемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье объяснил, почему непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер согласился провести поединок по правилам бокса с бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.Фредди Роуч: Пакьяо стремится к реваншу с Мэйвезером. Для этого нужно эффектно нокаутировать ХорнаЗнаменитый тренер Фредди Роуч рассказал о дальнейших планах своего самого известного подопечного Мэнни Пакьяо.Тайсон Фьюри: Макгрегор отправит Флойда в нокаут за 35 секундЭкс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри уверен в том, что чемпион UFC Конор Макгрегор одержит победу над 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.Роберто Дюран: Макгрегор – клоун. Мэйвезер легко побьет егоЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях панамец Роберто Дюран поделился ожиданиями от поединка Флойд Мэйвезер-младший - Конор Макгрегор.Бернард Хопкинс: Выходя против Макгрегора, Мэйвезер показывает, что он нисколько не уважает боксЭкс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс скептически оценивает предстоящий поединок между Флойдом Мэйвезером и звездой ММА Конором Макгрегором.
Футбол
Игорь Денисов станет капитаном «Локо» в отсутствие Чорлуки
Футбол
Хамес Родригес: За место в стартовом составе «Баварии» придется побороться, но я могу играть на трех позициях
Бокс
Умар Кремлев: Требования к российским промоутерам будут жесткими, каждый должен будет проходить аттестацию
Футбол
Сергей Прядкин: Галицкий заявил, что готов купить систему видеоповторов на свои деньги
все новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Флойд Мэйвезер
Флойд Мэйвезервсе новости