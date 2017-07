«Да я его в четвертом раунде уложу!» – что сказали Мэйвезер и Макгрегор

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор провели пресс-конференцию, посвященную их бою 26 августа.

Мэйвезер и Макгрегор сошлись лицом к лицу в Лос-Анджелесе. Разговор достиг такой точки кипения, что ирландскому бойцу пришлось отключать микрофон.

Впрочем, боксера сказанные Конором слова мало затронули. Мэйвезер еще до начала пресс-конференции расставил все точки на i. Флойд совершенно спокойно объяснил, что лучше всех понимает спортивную ценность этого поединка, но его совершенно не заботит мнение общественности на этот счет. Почему?

- Хочешь, я тебе покажу кое-что интересное, - сказал Флойд, когда его в самолете снимала камера. Далее боксер вынул из своей сумки вкладыш и продолжил. - Об этой штуке сейчас многие говорят. Это чек. Хочешь узнать, все ли цифры на месте. Смотри.

И демонстрирует чек на 100 миллионов долларов. Эти деньги Флойд уже заработал. Даже не выйдя на ринг. Даже еще не посетив первую пресс-конференцию. Поэтому он спокойно молчал, когда Конор высмеивал его костюм.

