«Да я его в четвертом раунде уложу!» – что сказали Мэйвезер и Макгрегор

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор провели пресс-конференцию, посвященную их бою 26 августа.

Мэйвезер и Макгрегор сошлись лицом к лицу в Лос-Анджелесе. Разговор достиг такой точки кипения, что ирландскому бойцу пришлось отключать микрофон.

Впрочем, боксера сказанные Конором слова мало затронули. Мэйвезер еще до начала пресс-конференции расставил все точки на i. Флойд совершенно спокойно объяснил, что лучше всех понимает спортивную ценность этого поединка, но его совершенно не заботит мнение общественности на этот счет. Почему?

- Хочешь, я тебе покажу кое-что интересное, - сказал Флойд, когда его в самолете снимала камера. Далее боксер вынул из своей сумки вкладыш и продолжил. - Об этой штуке сейчас многие говорят. Это чек. Хочешь узнать, все ли цифры на месте. Смотри.

И демонстрирует чек на 100 миллионов долларов. Эти деньги Флойд уже заработал. Даже не выйдя на ринг. Даже еще не посетив первую пресс-конференцию. Поэтому он спокойно молчал, когда Конор высмеивал его костюм.

The suit says fuck you pic.twitter.com/y5pargzIsC — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 12 июля 2017 г.

Кстати, о костюмах. Макгрегор для этой встречи надел особенный смокинг. Он был исписан неприличными словами. И предназначались они, скорее всего, его оппоненту. Но для тех кто не понял Магрегор добавил еще:

- У него маленькие ноги, маленький корпус, маленькая голова. Я вырублю его в течение четырех раундов. Запомните мои слова. Он дрался с людьми, которые прятались от него. Я не боюсь его. Меня не пугает этот ограниченный свод правил, который превращает бой в половину боя, даже в четверть от настоящего боя. Это не настоящий бой. Если бы это был настоящий бой, то он бы не продлился и одного раунда.

И еще Конор добавил, что планирует выпустить собственную линию костюмов. И за всем этим шоу наблюдало 20 тысяч человек только из зала, а сколько людей еще посмотрело в прямом эфире. Бой уже начинает себя окупать.

Оба спортсмена развлекают публику как могут. И это нормальная ситуация для США. Там даже реслинг считается видом спорта. И словесные перепалки боксеров только приветствуются. В России нечто похожее можно было бы организовать только если бы в ринге встретились Федор Емельяненко и Александр Поветкин. Да еще устроили шоу взаимной ненависти. Что совершенно нереально.



При этом результат боя Мэйвезер-Магрегор заведомо известен. Флойд Мэйвезер-старший уверен: «Даже я побью Конора».