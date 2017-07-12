«Денисов нужен сборной, а Миранчук - ее будущее». Рейтинг Ловчева

В конце недели – старт нового сезона РФПЛ. «Советский спорт» представляет рубрику «Рейтинг Ловчева», в которой наш обозреватель выделяет в каждой линии несколько футболистов. За ними он будет следить в первую очередь. Сегодня, в третьей серии, – обзор полузащитников.

1. АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК

Клуб: «Локомотив»

Возраст: 21 год

Статистика РФПЛ-2016/17: 29 матчей (3 забитых мяча)

Ни в коем случае не вмешиваюсь в работу Черчесова, но все же считаю, что, раз мы готовимся к чемпионату мира, на Кубке конфедераций нужно было больше использовать молодежь. Миранчук – тонкий, умный игрок. Не знаю, почему он получал мало игрового времени. Понятно, что Ерохин более сыгран с Полозом и Бухаровом, плюс он набрался серьезного опыта в еврокубках. Но будущее за Миранчуком. Поэтому очень интересно будет посмотреть, как он проявит себя в новом сезоне. Важно, что Миранчук остался у Семина, который ему доверяет и у которого игроки прогрессируют.

2. АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН

Клуб: ЦСКА

Возраст: 21 год

Статистика РФПЛ-2016/17: 30 (3)

Кто-то скажет, что я нелестно отзывался о Головине в концовке сезона. Напомню, как было на самом деле. Перед матчем ЦСКА – «Спартак» в эфире «Матч ТВ» мы спорили с Михаилом Моссаковским о том, кто выстрелит в дерби. Я был за Зобнина, он – за Головина.

И я сказал следующее: «Не помню, когда Головин играл очень важную роль в ЦСКА в топ-матчах и выделялся на фоне остальных». Так, кстати, со «Спартаком» и получилось. Если помните, Попов от него убежал и прострелил на гол. Считаю, это была грубейшая ошибка – надо было любой ценой хватать и не отпускать спартаковца.

Но то, что Головин был лучшим в составе сборной на Кубке конфедераций, очевидно. Он играл в современный европейский футбол. Ни разу стоя не принимал мяч - сразу же куда-то уходил. Был постоянно нацелен на ворота, быстро работал с мячом. Это все – Европа.

3. КРИСТИАН НОБОА

Клуб: «Зенит»

Возраст: 32 года

Статистика РФПЛ-2016/17: 26 (2) – за «Ростов»

В России Нобоа всем и все доказал, но сделал он это, играя у одного тренера – Бердыева. Эквадорец – не работяга, он мозговой центр. Дадут ли ему такие возможности в «Зените»? Не уверен. Но мне будет очень интересно посмотреть за тем, как он проявит себя.

В «Ростове» он был важнейшей фигурой – забивал, раздавал, вел игру. Думаю, также было бы, пойди он вслед за Бердыевым в «Рубин». Но Нобоа рискнул. Может, этот тренерский состав «Зенита» видел успехи «Ростова» в еврокубках и тогда приметил игрока. Но меня не покидает ощущение, что этот трансфер был сделан, что называется, для кучи. Как и большинство зимних покупок «Зенита».

4. ЭРИК БИКФАЛВИ

Клуб: «Урал»

Возраст: 29 лет

Статистика РФПЛ-2016/17: 15 (3) – за «Томь», 9 (2) – за «Урал»

В «Томи», честно скажу, его не замечал. Но в «Урале» очень здорово смотрелся весной. Забивал, отдавал, принеся много очков команде. Для меня Бикфалви – открытие чемпионата. Ему 29 лет, что не так много еще. Интересно, сможет ли он обратить внимание более амбициозных клубов.

5. ИГОРЬ ДЕНИСОВ

Клуб: «Локомотив»

Возраст: 33 года

Статистика РФПЛ-2016/17: 23 (1)

Игровые возможности Денисова мы все знаем. В контексте сборной опорный полузащитник - дефицитная позиция. Ну, нельзя Глушакова наигрывать опорником-разрушителем. Не его это футбол. Лучшие моменты он выдает у чужой штрафной – либо проходы, либо яркие удары. Денисов в сборной мог бы снять часть обязанностей со спартаковца, чтобы тот мог чаще подключаться к атаке.

Я знаю историю взаимоотношений Черчесова и Денисова. И знаю, что Черчесов делал первые шаги в сторону игрока. Хотя ведь мог этого и не делать – за Игорем тянется череда скандалов. Очевидно, что это не случайность. Но с возрастом люди должны становиться мудрее. Денисов не может не понимать, что, скорее всего, это его последний шанс сыграть на чемпионате мира. Еще раз: последний.

Знаете, у меня тоже был конфликт с Бесковым в 1975 году. Я даже ушел из команды, но нашелся мудрый человек, который помог. Это тогдашний председатель федерации футбол Еремин. Он пригласил нас на встречу. А я шел туда такой же, как и Денисов – упертый, считающий, что Бескова для меня не существует. Хорошо, что со мной пошел Николай Петрович Старостин, который сразу предупредил: «Молчи. Я буду говорить».

А кончилось история тем, что вернувшись к Бескову, снова попал в сборную; все вспоминают, что я лучший игрок СССР 1972 года, но в 75-м я еще был признан третьим в стране. Впереди оказались только Блохин и Веремеев. А все потому, что рядом оказался мудрый человек, который помог выйти из конфликта. Надеюсь, и в окружении Черчесова и Денисова найдется такой человек. Потому что для меня Игорь – нужный игрок для сборной.

ВНЕ КОНКУРСА. ЖУЛИАНО

Клуб: «Зенит»

Возраст: 27 лет

Статистика РФПЛ-2016/17: 28 (8)

Когда бразилец только приехал, сразу было видно, что это очень сильный игрок. Не случайно «Зенит» тогда шел в лидерах. А когда Жулиано сдал, то сдал и весь «Зенит». Сейчас в атакующую линию Манчини уже привезли двух аргентинцев. Интересно будет посмотреть, как на их фоне покажет себя Жулиано.





