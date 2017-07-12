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«Пошли навстречу сборной. Лишь бы выиграла!» Боссы клубов КХЛ - о календаре

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Пошли навстречу сборной. Лишь бы выиграла!» Боссы клубов КХЛ - о календаре
Фото: «Советский спорт»

После опубликования календаря Чемпионата КХЛ на сезон 2017/2018 руководители клубов высказали мнения о нем.

Кирилл Фастовский, генеральный менеджер «Сибири»:

- Могу сказать, что в целом календарь гораздо лучше первоначального варианта. Учли многие вещи, и сейчас он для нас приемлем. Понятно, что год грядёт форс-мажорный, и календарь под него составлялся такой же. Сезон ведь будет очень насыщенный, неритмичный, рваный, и от этого никак не отстраниться. Но с точки зрения «Сибири», считаю, КХЛ достойно вышла из положения. Мы высказывали свои пожелания лиге, у нас было шесть наиболее важных, серьёзных пунктов. И может быть, не в полном объёме, но практически всё было учтено и удовлетворено. За что КХЛ спасибо. Догадываюсь, что совсем идеально сделать было просто нереально.

Геннадий Величкин, вице-президент магнитогорского «Металлурга»:

- После получения первоначального варианта календаря мы очень плотно работали с представителями КХЛ, и все отмеченные нами недостатки были исправлены. Команда ведь не может по семь-восемь матчей играть в гостях или дома. На выезде это противоестественно тяжело, а дома это плохо для болельщиков. Людям, которые семьями ходят на матчи, никакой зарплаты не хватит, чтобы выдать серию из восьми посещений за месяц. Окончательный вариант календаря оказался удовлетворительным, и я благодарен, что все наши замечания были приняты и переработаны. Вообще мне очень нравится, как лига в этом сезоне отработала по календарю. Маленькое замечание – на следующий год надо делать сроки публикации календаря чуть пораньше.

Будь это простой год, не олимпийский, мы бы, возможно, вносили ещё какие-то поправки. Но ведь есть и чемпионат мира достаточно ранний, который зажимает нас в рамки короткого плей-офф, и огромный перерыв до Олимпийских игр, и Еврохоккейтуры, которые будут продолжать идти. Так что могу сказать субъективное мнение от своего клуба: с учётом всего этого календарь лучше сделать было невозможно.

Игорь Есмантович, президент ЦСКА:

- Абсолютно нормальный календарь олимпийского сезона, не вижу никаких не решаемых сложностей. Есть определённые моменты по выборочным перелётам в один город. Но это олимпийский год, будем подстраиваться. По сравнению с первоначальным вариантом поменяли кое-какие вещи: в утверждённом календаре у нас изменился декабрь, январь по тем моментам, которые мы хотели бы видеть. В принципе, всё адекватно и уютно. Лига пошла навстречу просьбам и пожеланиям, был диалог.

В паузах ничего сверхъестественно болезненного я не вижу. Календарь рабочий. У ЦСКА есть месяцы по 11 матчей, есть по 12, есть по 9, в августе четыре игры. А февраль... Олимпиада раз в четыре года! Так всегда было, как ещё должно быть? Ради российской сборной, ради её спортивного результата, это очень важно.

Алексей Кознев, директор «Северстали»:

- Все мы знаем, что сезон олимпийский. Перед лигой, безусловно, стояла очень сложная задача, и я рад, что КХЛ вела активный диалог по вопросу календаря со всеми клубами, в том числе и с «Северсталью». Наши просьбы были услышаны, итоговый календарь мы принимаем и оцениваем как хороший. Все клубы находятся в одинаковой ситуации, это важно.

Просьб по корректировке у нас было не так много, и по утверждённому варианту календаря мы будем общаться уже непосредственно с клубами. По поводу некоторых матчей напрямую свяжемся с соперниками, узнаем, какие у них календари и будем договариваться с ними о возможности переноса. В частности, у нас очень плотный сентябрь, хотелось бы как-то разбить домашнюю серию. То есть кое-какие вариативности по «Северстали» я для себя в календаре вижу. 

Олег Гросс, спортивный директор «Автомобилиста»:

- Нам в календаре всё нравится. По предыдущему варианту у нашего клуба было два вопроса, и оба они оказались урегулированы. Никаких проблем для «Автомобилиста» не вижу. Считаю, что календарь ровный, хороший. А по поводу февральской паузы... Раз сборной России нужно время для подготовки к Олимпиаде, почему не дать такую возможность главной команде своей страны? Понятно, что всем не угодишь. Но раз в четыре года ведь можно пойти навстречу сборной? Лишь бы выиграли. Да, по большому счёту, не хотелось бы играть в августе, начинать чемпионат так рано, да и подготовка получается чуть усечённой. Но теоретически – не было бы февральской паузы, и августовские матчи можно было бы как раз провести в феврале.

Леонид Вайсфельд, генеральный менеджер «Салавата Юлаева»:

- Когда мы получили предварительный календарь, нас там не очень устраивала одна игра – с ХК «Сочи». Мы связались с сочинцами, они с нами согласились, и мы совместно попросили поменять домашнюю и выездную игры. Плюс, я спрашивал – почему у нас восемь игр дома, десять на выезде. Но есть объяснение: у некоторых арен очень высокая загруженность и кто-то просит, к примеру, не делать домашних матчей с сентября по октябрь, а клубы становятся заложниками этой ситуации.

При этом, какой бы ни был нынешний календарь, я прекрасно понимаю: в новом сезоне слишком много лимитирующих факторов. И когда люди возмущаются календарём, мне кажется, это по меньшей мере непрофессионально. Да, чем меньше лимитирующих факторов, тем календарь удобнее. Но в данном случае – Олимпиада, Евротуры, чемпионат мира. Какие могут быть из-за этого недовольства? Это всё равно, что быть недовольным погодой. Дали календарь – и дали, не вижу смысла в дискуссии о нём. Главное, чтобы он был одинаковым для всех.

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