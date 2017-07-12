Трехочковая могила-3. Игра-красавица, она же - чудовище

Это третья из серии статей о «трехочковой революции», которая произошла в мировом баскетболе за последние годы.

Предыдущий материал был в основном посвящен статистике. С ее помощью нам удалось установить, что дальнобойный бум - не выдумка и не преувеличение, а неоспоримый факт. Сегодня, как и было обещано, переходим к следующему вопросу: хорошо это или плохо?

ВЫГОДНАЯ МУТАЦИЯ

Хотя такая формулировка - вообще-то неправильная. Замечательный журналист Евгений Цирлин, во второй половине 90-х работавший пресс-атташе ЦСКА, а также в разные годы успешно пробовавший силы в шоу-бизнесе (от сценариев первого в стране конкурса красоты до московских кинофестивалей), как-то заметил, что спорт, бесспорно, является искусством, но отличается от его прочих областей четкой иерархией. В литературе, музыке или живописи любой бездарь имеет полное право утверждать, что Толстой (Достоевский, Бетховен, Пикассо, Спилберг и так далее по списку) - дутая, устаревшая фигура, и все его творчество не стоит выеденного яйца. Вот не нравится мне - и все тут.

Зато на того, кто рискнет назвать пустым местом Пеле, Гретцки, Джордана или Усэйна Болта, окружающие просто глянут, как на ненормального, и тихо отойдут в сторону. Слушать его разлагольствования не станет никто, потому что спортивное величие измеряется (пусть и приблизительно) во вполне понятных всем единицах – победах, медалях, рекордах, секундах, голах и очках. Здесь есть фактор «счета на табло», игнорировать который невозможно. И раз уж в баскетболе десятых годов ХХI века ставка на трехочковые броски приносит успех, то упрекать следующих данной моде по меньшей мере глупо.

Можно называть это болезнью, можно - прогрессом или мутацией, или эволюцией. От жонглирования словами суть явления не изменится совершенно. Как говорил один персонаж братьев Стругацких: «Мои больные никогда не выздоравливают по двум причинам. Во-первых, я не умею лечить генетические болезни. А во-вторых, они не хотят выздоравливать». Думаю, за обезьяной, которая первой додумалась сбить палкой с дерева банан, ее стая тоже наблюдала с неподдельным ужасом. А в результате энное число миллионов лет спустя я сижу за навороченным устройством под названием ноутбук, печатаю на его экране всякие дивные загогулины и банан, при желании, могу получить, не сходя с места. Ну, или сделав десяток шагов - либо до холодильника, либо до входной двери, когда в нее позвонит курьер доставки.

Так что трехочковая «волна» - это не хорошо и не плохо. Это выгодно. Как коньковый ход в лыжах или стиль «флоп» в прыжках в высоту. И рассуждать мы с вами можем лишь на другую, чисто вкусовую тему: красив нынешний дальнобойный баскетбол или некрасив? Нравится он нам или не нравится?

ЛОТЕРЕЯ ДЛЯ ЭКСТРАСЕНСОВ

Тут нужно еще сделать пару существенных оговорок. С одной стороны, в спорте нет ничего привлекательнее побед, что, конечно, играет на руку поклонникам трехочкового бума. В то же время, любые резкие перемены вызывают у публики инстинктивное отторжение. Всегда. Тот, кому хоть раз доводилось «запускать» новую версию сайта или менять дизайн печатного издания, легко поймет, что я имею в виду - поначалу это почти никому не нравится.

Впрочем, данный «минус» и упомянутый чуть выше «победный плюс» компенсируют друг друга. Так что на них можно не обращать внимания. И теперь самое время признаться: лично мне сегодняшнее засилие дальнобойщиков совершенно не по душе.

Дело даже не в том, что судьба чемпионских титулов все чаще решается в обоюдных «перестрелках» по принципу «кто попал - тот и король». Хотя и от этого коробит изрядно. Какой тогда смысл в комбинациях, взаимодействиях, тактических задумках? Получается, что и тренерам, и нам с вами теперь впору изучать не глубину и сбалансированность составов команд, а графики биоритмов снайперов и их гороскопы - у кого сегодня «полетит»… Внимание! У Козерога Васькина хороший день! А Водолею Пупкину звезды не благоволят, да и вообще он не в духе - намедни поругался с тещей. Информация сверхнадежная: предоставлена ассоциацией «Астрологи, медиумы и экстрасенсы Верхней Пупырловки». Только у нас!

ВСЯКИЕ УКРАШЕНИЯ ХОРОШИ В МЕРУ

И это еще полбеды. Постановка трехочковых на «поточный конвейер» лишила их прежнего шарма, превратила в нечто обыденное. Раньше решающий дальний бросок был уникальным таинством, не имеющим аналогов в других спортивных играх. Несколько десятых долей секунды, пока мяч, мягко пущенный человеческой рукой, летит в сторону кольца, - это было волшебство. Оно приковывало миллионы глаз, останавливало дыхание. И от этой чудо-паузы реакция на конец полета, будь то взрыв восторга или вздох разочарования, становилась эмоциональнее в разы. А уж если броску еще предшествовала настоящая комбинация…

Аким Оладжьювон получает передачу на «усах». Он разворачивается в одну сторону и делает финт, потом, как в балете, крутит 360 градусов в другую, потом, не глядя, сбрасывает на дугу партнерам, потом эти партнеры в два быстрых паса находят в углу совершенно свободного Роберта Орри. Орри бросает. Мяч летит по высокой дуге. Он летит очень долго, невыносимо долго. Так долго, что кажется: время остановилось. Наконец, звучит финальная сирена, и одновременно с ней мяч влетает в сетку кольца. Дальше - всеобщее сумасшедствие.

Это не описание какого-то реально-конкретного эпизода, а некий образ, взятый «из головы». Я просто пытался понагляднее объяснить, чего именно нас лишают сегодняшние спринтерские битвы дальнобойщиков в ритме «бах - попал, бах - не попал». Хотя, конечно, и в них есть своя прелесть. Разве можно не восхищаться цирковыми чудо-бросками Стефена Карри? Конечно же нет! Но его последователи разной степени успешности, число которых стремительно растет, поневоле превращают чудо в нечто унылое и повседневное. Кого, спрашивается, интересует алгоритм действия стиральной машины?

Один вполне деликатный и вменяемый человек, комментируя этот «сериал», на днях написал в соцсетях, что «трехочковые украшают баскетбол». Признаться, эта формулировка меня взбесила… Послушайте, милейший. Вот вы, когда собираетесь куда-нибудь на люди, то наверняка повязываете на шею один красивый галстук, кладете в карман пиджака один красивый платок и надеваете на палец одно красивое кольцо. Обвешать все отростки тела галстуками и все 20 пальцев - драгоценностями вам в голову не приходит, не так ли? Потому что вы понимаете: тогда это будут уже не «украшения», а куча консервных банок на огородном пугале, да? Все, знаете ли, хорошо в меру.

Другое дело, что общепринятые понятия об этой мере со временем тоже имеют обыкновение меняться. И совершенно не исключено, что приведенные мной здесь доводы - не более, чем ворчание старорежимного брюзги. Хотя может и нет. Это только «вскрытие» покажет, с годами. В общем, вкусовщина - она вкусовщина и есть. Давайте-ка с ней заканчивать.

Ну, а на закуску у нас с вами остался еще один вопрос: что будет дальше? Им и зададимся в последней «серии».

