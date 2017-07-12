РФС займется серфингом и доедет до Бали

Чемпионат России Bully Surf Cup (назван в честь знаменитой модели микроавтобуса, когда-то ставшей культовой для первых серферов) станет отборочным для попадания в сборную России по серфингу.



Об этом сообщил президент РФС (Российской Федерации Серфинга) Сергей Расшиваев на пресс-конференции, посвященной первому официальному чемпионату России по сёрфингу Bulli Surf Cup и фестивалю серф-культуры Locals Only. Участник, набравший наибольшее количество баллов в олимпийской дисциплине «шортборд»(используется короткая доска для резких маневров на критическом этапе волны), получит звание чемпиона России, кубок Bully Surf Cup и возможность попасть в национальную сборную по серфингу.

Чемпионат пройдет в трех городах России. Первый этап пройдет с 15 по 30 июля в Калининграде, где определяется чемпион в лонгборде (используется длинная доска для более плавного и размеренного движения по волне). На этапе в Санкт-Петербурге (15 августа – 30 августа) будет выявлен чемпион в дисциплине «сапсерфинг с веслом». При этом шортбордеры на обоих этапах будут набирать очки для общего зачета. Наконец, в Сочи с15 сентября по 1 октября) пройдет финал чемпионата России, и именно там бкудут объявлены имена победителей в шортборде.

Кроме того, по словам Сергея Расшиваева, соревновательный год завершится на Бали, где пройдет фестиваль «Серф Джем» (ежегодный фестиваль-чемпионат, организуемый РФС). Он станет дополнительной возможностью отобраться в сборную для тех, кто не смог присутствовать на этапах в России.

Участники пресс-конференции старательно объясняли журналистам, что нынешний чемпионат России не похож ни на один предыдущий, а у российского серфинга вообдще начинается новая жизнь. И все благодаря МОК, который включил серфинг в программу ближайшей летней Олимпиады в 2020 году. Пока речь идет только о соревнованиях на шортбордах, но в будущем и другим категориям серферов может предоставиться возможность выиграть олимпийскую медаль.

Олимпийские перспективы сразу превратили серфинг из невинного увлечения в настоящий серьезный спорт. Поэтому и на пресс-конференции присутствовал представитель Минспорта Ирина Григорьева, которая рассказала, что совместно с РФС они готовят «дальнейшие шаги развития серфинга в России»: программы для подготовки спортивного резерва, разработку федерального стандарта, оценку необходимых средств для подготовки спортсменов разного уровня: от новичка до члена сборной РФ. Идут переговоры о создании бассейнов с искусственной волной для возможности проведения соревнований и подготовки спортсменов. Данная технология является достаточно сложной и дорогой в реализации, но она поможет не только развить серфинг-культуру на территории России, но и уравнять каждую страну(даже ту, у которой нет доступа к подходящим водным ресурсам) в правах проведения летних Олимпийских игру. После ее выступления ни у кого не могло остаться и тени сомнения в том, что серфинг - это серьезное государственное дело, и подготовку будущих олимпийских чемпионов на самотек никто пускать не собирается.



