Умар Кремлев: Хотим, чтобы профессиональный бокс стал прозрачным и понятным

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о регистрации профессионального бокса в качестве отдельной дисциплины в реестре Министерства спорта. Ранее профессиональный бокс в стране находился в ведении Федерации профессионального бокса России, которая была создана в январе 1992 года.

- В последние годы многие спортсмены без согласования бросали сборную и переходили в профессиональный бокс. Я считаю, что Федерация бокса России должна контролировать такие вещи.

Государство вкладывает деньги в боксера. Развивает его, а он просто уходит в профессиональный бокс, который у нас никак не регламентирован, как это сделано в других странах. Например, иностранные спортсмены, приезжая боксировать в Россию, не оплачивают налоги и уезжают обратно. Наша задача, чтобы оплачивали.

Профессиональный бокс даже не был внесен в реестр спорта. Это нужно было исправить. Бокс один и тот же. Только правила немного отличаются. Поэтому из названия своей федерации мы убрали слово «любительского». Мы хотим, чтобы олимпийский и профессиональный бокс были одинаково прозрачными и понятными.

Наша федерация будет заключать соглашения со всеми другими международными федерациями: WBA, IBF и другие. Это нужно сделать, чтобы защищать интересны наших спортсменов. Им должны выплачивать гонорары и они должны быть защищены от предвзятого судейства. Были масса примеров, когда наших боксеров обманывали.

Мы хотим распределить роли. Не может один человек быть и менеджером боксера и его промоутером. Этим должны заниматься разные специалисты. И все от промоутеров и до катменов должны иметь соответствующие лицензии. Например, работа катменов сейчас никак не регламентирована. По сути, платили налоги только сами боксеры. Мы готовы выстроить систему. Она уже готова. С понедельника она должна начать работу.

- У вас есть статистика, сколько боксеров-любителей за последние годы перешли в профессионалы без ведома Федерации бокса России?

- Почти все.

- Та же олимпийская сборная вроде не сильно изменилась…

- Мы этот процесс остановили первого февраля 2017 года. До этого было много моментов с переходами. Почти все боксеры выращиваются Федерацией бокса России, а затем они уходят в профессионалы. Этот вопрос должен быть прописан и согласован.

- Хорошо. Про боксеров понятно. Многие из них выросли из любительского бокса. Но катменов и менеджеров Федерация бокса России не готовит.

- Почему? У нас 23 числа открывает центр бокса. Там будут проходить все обучающие процесс, которые будут затрагивать тренеров, судей, промоутеров и менеджеров.

- Вы контактировали с ведущими промоутерскими компаниями по этому вопросу?

- Этим вопросом у нас занимается Кирилл Щекутьев. С «Миром бокса» уже разговор был. Но мы еще планируем всех собрать и все объяснить. Составим регламент, наладим процесс выдачи лицензии.

- Допустим, одна промоутерская компания не получит вашу лицензию. Сможет ли она проводить бои за границей?

- Нет.

- Каким образом?

- Если это гражданин России или российская компания, она не будет иметь на это право. Все уже обговорено и работа в этом направлении ведется. Санкции на бой в том числе должна давать наша федерация. И все должно быть понятно, прозрачно и открыто.

- Неужели российский бокс до сегодняшнего дня был настолько темным и закрытым местом?

- Если в реестре Минспорта не было профессионального бокса, о чем тут говорить? Я не видел закона профессионального бокса и его порядка.

- Я не представляю, чтобы подобная система могла работать в США. Никакая Федерация бокса там не сможет контролировать промоутеров. Есть ли аналоги в других странах?

- В США совсем другая система. У них есть свои комиссии в каждом штате. Аналоги нашего регламента есть в Италии, Франции и Германии. В эти странах одна Федерация бокса.