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«У нас слабая оборона? Будем атаковать». Как «Локомотив» готовится к Суперкубку

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«У нас слабая оборона? Будем атаковать». Как «Локомотив» готовится к Суперкубку
Фото: ФК «Локомотив»

Главный тренер «Локо» Юрий Семин и новый капитан команды Игорь Денисов ответили, как противостоять чемпиону, имея проблемы с составом.

СЕМИН: ДЕНИСОВ НЕ ВСЕМ УДОБЕН, НО МЕНЯ УСТРАИВАЕТ

- Что скажете о позднем начале матча? Вас это время устраивает?
- Это правильное решение, впервые нас покажут по Первому каналу. 

Важно, что на Первом канале есть российский футбол. Это же замечательно! В точно такое же время мы будем играть и в еврокубках. Суперкубок - репетиция.

- Матч на своём поле придаст команде уверенности?
- Все-таки больше спартаковских болельщиков придет. Можно сказать, в такой ситуации «Спартак» будет хозяином арены. Ну а поле идеальное. В этом условия совершенно равные.

- В отсутствие Чорлуки вы назначили капитаном Игоря Денисова. Почему?
- Я вижу в нем игрока, который может быть принципиальным во всех вопросах, руководит на поле, не безразличен к игре. Поэтому я принял такое решение. Гилерме, например, очень сложно руководить всем процессом из ворот. По совокупности факторов выбрал Денисова. У Игоря хороший бойцовский характер. Он не всем удобен, не всех устраивает, но меня он устраивает.

- Представляете, как «Спартак» будет играть в атаке? Готовитесь к конкретной схеме?
- Особенно вариантов у нас нет, их немного. Но постараемся использовать все, что есть в наличии. Оборона - наше слабое место? Значит, будем атаковать.

- Какие позиции ещё хотите усилить?
- Команде требуется качественное и количественное укрепление. Нам нужны игроки обороны и один атакующий. Работа ведётся, как она закончится, не могу сказать. Доверяю ребятам, которые были в прошлом году, пусть их и маловато. Наша команда в очень сложный момент смогла переломить ситуацию и завоевала кубок. Уход Майкона? Большая потеря.

ДЕНИСОВ: ХОТЕЛ СЫГРАТЬ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ

- Что для вас значит капитанская повязка?
- Наш капитан – Чорлука, но он получил тяжелейшую травму. Мы очень ждем его возвращения. Он нужен «Локомотиву». Семин сказал, что в данный момент я буду капитаном. Не вижу в этом никаких проблем. 

- Создает ли какое-то неудобство позднее начало матча?
- Я играл много матчей в Лиге чемпионов, которые начинаются в 22.45 по московскому времени, так что никакой проблемы в этом нет. Нормальное время, ничего страшного.

- Сейчас в команде всего три центральных защитника. В матче со «Спартаком» это не скажется?
- На данный момент не должно сказаться. Но на протяжении всего сезона... Мы ждём возвращения Чорлуки, тогда будет четыре центральных защитника. Но он будет восстанавливаться ещё 3-4 месяца.

- На матче ожидается аншлаг. Для вас это дополнительная поддержка или давление?
- Это просто фантастика. Мне очень нравится и давление, и ажиотаж вокруг матча, кайфую от этого. 

- Настраиваетесь на Суперкубок как на супербой?
- Когда встречаешься со «Спартаком», без разницы, товарищеская это игра или Суперкубок. Мы будем играть на полную катушку. Это московское дерби. Матч будет особенным.

- Как думаете, скажется ли на игроках «Спартака» то, что свои золотые медали они получили за несколько дней до игры? Они продолжают праздновать.
- Не верю, что у них опять были какие-то мероприятия. По-моему, спартаковцы уже очень неплохо отпраздновали, как я видел. 

- Следили за сборной России на Кубке конфедераций?
- Смотрел каждую игру, переживал за ребят. Они молодцы, немножко не повезло. Надеюсь, на  чемпионате мира сыграем лучше. Я уверен, что болельщики помогут.

- Для вас плюс, что не сыграли на Кубке конфедераций? Смогли пройти полноценную предсезонную подготовку в клубе.
- Странный вопрос. Конечно же я хотел сыграть на Кубке конфедераций. В плане подготовки нет разницы: играть на турнире или проходить сборы.

- Устраивает ли вас количество болельщиков, которое ходит на «Локомотив»? И поможет ли завоевание Суперкубка привлечь ещё зрителей на трибуны?
- Очень хочется, чтобы ходило побольше болельщиков. Но спасибо тем, кто постоянно поддерживает нас. Сезон был очень тяжёлым. Победа в Суперкубке - это здорово. Но если потом в чемпионате несколько матчей проведем не очень хорошо, болельщики опять уйдут. Нужно хорошо играть на протяжении всего сезона.

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