«Завтра Дзюба забьет за «Спартак» четыре гола «Зениту» и фанаты его простят»

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин - о нынешних переменах в команде и судьбе Смолова.

«КОБЕЛЕВ ГОВОРИЛ: «КТО ТРЕНИРУЕТСЯ НА ПЕРВОМ СБОРЕ, ТОТ НЕ ИГРАЕТ»

- Манчини не устроил уровень двух основных форвардов «Зенита» - Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Он сказал, что первый недостаточно агрессивен, второй – медлительный.

- Ну, это не является открытием, это мы итак знаем.

- Но итальянец далек от наших реалий, он полагает, что игроков такого уровня у нас в каждой команде по 5 человек. Он не понимает, что эти двое - наше национальное достояние.

- Как говорил великий Андрей Кобелев: «Кто тренируется на первом сборе, тот потом не играет». Раньше сборов было четыре, а сейчас один. Поэтому это правило уже не работает.

- Вы полагаете, что Кокорин и Дзюба последовали заветам Кобелева?

- Вполне возможно, что они стали жертвами этого заблуждения. Иначе я не могу понять, на чем основывались выводы Манчини, помимо того, что он всю свою жизнь видит футболистов несколько иного уровня.

- Вы - президент «Зенита». Что вам делать в такой ситуации, когда два высокооплачиваемых футболиста оказались не нужны тренеру?

- В любом случае, эти ребята заслужили шанс доказать тренеру свою состоятельность. Возможно, поначалу они что-то и делали неправильно, но они заслужили некое время, чтобы доказать, что пригодятся. И здесь даже вопрос не к тренеру, а к президенту клуба. Он ведь знает, что это за футболисты. Поэтому им нужно дать время, чтобы доказать свою нужность.

- То есть, доказывать на тренировках?

- Конечно. Просто в последнее время в «Зените» при бывших специалистах этого порой не надо было делать. Многие критиковали «Зенит» за то, что вначале чемпионата можно было назвать состав, который начнет второй круг.

- А если Манчини уже поставил на них крест?

- Не думаю, что он их гонит. Он пока высказал свои сегодняшние мысли, но все может поменяться.

- Задача руководства клуба – убедить Манчини, что это хорошие футболисты?

- Задача руководства – убедить футболистов, что они это должны доказать. А затем футболисты должны убедить тренера. А затем все три стороны должны прийти к общему мнению.

«ВРЯД ЛИ ДЗЮБА ПОЕДЕТ В УСЛОВНЫЙ «УРАЛ»

- Если этого не произойдет, какова судьба этих дорогостоящих игроков с огромными зарплатами? У Дзюбы путей для отхода кроме «Локомотива» почти нет.

- Согласен, что для него возможно только возвращение в Москву, вряд ли он поедет на резкое уменьшение зарплаты в какой-то клуб из провинции – условный «Урал» или «Амкар». Возможен еще вариант с какой-то не совсем звездной европейкой лигой, как это было с Кержаковым.

- Но вариант с возвращением Дзюбы в «Спартак» точно невозможен.

- На сегодняшний день – да. Он и про другие команды что-то говорил. Но болельщицкая память все короче. Раньше невозможно было представить вариант с переходом из «Зенита» в «Спартак» и обратно. Но Быстров доказал, что это возможно. А завтра Дзюба забьет за «Спартак» четыре гола «Зениту» и все забудется.

- А куда девать Кокорина?

- Здесь даже разговор не о деньгах. Когда футболист со звездным статусом не играет, это не очень полезно для обстановки внутри команды. «Зенит» может отдать его в аренду и оплачивать при этом 70 процентов зарплаты. Это вполне реальный вариант.

- Про ситуацию со Смоловым хотелось бы поговорить. Он вроде бы хочет уйти или уехать за границу.

- Это разные вещи – уйти или уехать. Уйти он может в «Спартак» или «Зенит» и что-то там выиграть. Либо уехать в тот заграничный клуб, который не будет бороться за чемпионство в испанской лиге.

- Он хочет играть в Лиге чемпионов и бороться за чемпионство во внутреннем чемпионате. В «Краснодаре» это невозможно.

- Конечно, болельщики хотели бы его увидеть в хорошей европейской команде, где он заиграет. И тогда мы могли бы сказать, что наш чемпионат способен воспитывать игроков близких к европейскому уровню. В этом смысле на сегодня Смолов наша единственная надежда. Но он будет решать свои вопросы, а не наши.

- Но чтобы вы ему посоветовали?

- Остаться в «Краснодаре» до чемпионата мира, где ему удалось набрать хорошую форму. Еще прибавить, а уже после ЧМ попытаться уехать в хороший европейский клуб. А сейчас переход внутри России – это всегда риск. У нас вон вратарь Кержаков вернулся в «Зенит» - свой, фамилия какая. И где он сейчас?