Календарный беспредел от РФПЛ

Календарь российского футбольного первенства – эта штука будет пострашнее, чем фильмы ужасов. Точнее, даже не сам календарь, а то, как он составляется. Невозможно вспомнить ни один сезон, когда можно было бы понять, основываясь на каких принципах календарь составлялся. И даже если принципы нам разъяснят, то уж точно никто не увидит, что этим принципам РФПЛ последовательно, на протяжении всего сезона следует.

Казалось бы, не семь команд у нас в еврокубках, как «у взрослых», а только пять. Все «вводные» понятны изначально: вот эти две будут играть в Европе по вторникам и средам, вот эти три – по четвергам. Все остальные условия тоже просты и прозрачны. Если лень делать это руками, забей все необходимые требования в компьютер – машина выдаст тебе готовую схему. Надо не проводить два матча в одном городе в один и тот же день – это тоже компьютер учтет. В принципе, написание такой программы – несложная задачка для первокурсника МФТИ.

Но это нам все просто и понятно. Я не знаю, что за специфические люди там составляют календарь в РФПЛ. Они каждый год успешно находят нерешаемые задачи, сами себя загоняя в какие-то непонятные рамки. Вот и сегодня выяснилось: клубам не разрешено теперь меняться друг с другом кругами. Раньше это происходило из-за климатических соображений или из-за неготовности (по разным причинам) одного из стадионов. Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил: РФПЛ не давала разрешения «Анжи» и «Динамо» меняться кругами.

Напомним: во вторник гендиректор бело-голубых Евгений Муравьев не только наговорил кучу всего про стадион и свои взаимоотношения с ВТБ (явно что-то выторговывая: в «Динамо» болельщики привыкли, что им все и всегда должны), но и сообщил практическую информацию, а именно: игра 6-то тура с «Анжи» пройдет в Москве, а не в Махачкале.

И хотя раньше такое практиковалось, на сей раз это вызвало гневное возмущение со стороны Сергея Прядкина: «Не знаю, откуда информация про матч «Динамо» - «Анжи», Муравьев может что угодно сказать. Но есть инстанция – РФПЛ… Что значит клубы поменялись кругами? Невозможно, чтобы клубы просто между собой договорились об обмене кругами, и всё. Какой форс-мажор у них... Все клубы РФПЛ находятся в равных условиях».

Сергею Геннадиевичу напомнили: а как же быть с матчем первого круга, когда тоже стадионами «махнулись» «Спартак» и то же «Динамо»? А тут, дескать, совсем иная ситуация: не успевают после Кубка конфедераций разобрать сооружения. Но тогда в чем последовательность? «Мы не колхоз, - отвечает Прядкин. - Мы идем навстречу только тем, кому это действительно необходимо».

В Англии сезон слоднее, календарь сложнее, потому что команд больше, игр больше, случаются они чаще. Но почему-то нет таких проблем с календарем. У нас же не ясно, кто его составляет, как составляет. Да это и не важно – главное, выходит плохо.

Ок, колхоза быть не должно. Где колхоз – там бедность. Пусть РФПЛ определяет, насколько весомы причины для переноса матчей, обмена кругами и т.п. Но хотелось бы список этих причин посмотреть. А то выходит, что опять одни оказываются в привилегированном положении, а удел других – «обтекать». Но к этому динамовские болельщики тоже привыкли…



