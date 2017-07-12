Серия, которая набирает популярность

Mitjet Series Russia выступит гонкой поддержки самой престижной европейской кузовной серии DTM.

В 2017 году российская гоночная серия Mitjet выступит в качестве гонки поддержки популярной международной гоночной серии Deutsche Tourenwagen Masters – DTM.

Гонки самой популярной, высокотехнологичной и престижной европейской кузовной серии Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) пройдут на автодроме Moscow Raceway в период с 21 по 23 июля. Дебют DTM перед российскими болельщиками состоялся в 2013 году, после чего лучшие пилоты серии ежегодно приезжают в российскую столицу.

Впервые в истории Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) гонкой поддержки станет российская серия Mitjet, которая известна российским болельщикам в качестве быстро развивающейся серии, выступившей в 2017 году единственным партнером «Формулы-1» на этапе в Сочи.



В рамках гоночного уик-энда Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) на автодроме Moscow Raceway состоятся три заезда Mitjet с участием двадцати лучших пилотов серии. В последние годы Mitjet становится самой привлекательной отечественной серией для мировых лидеров автоспорта. В 2016 году Mitjet стала первой в истории российской серией, выступившей в роли гонки поддержки «Формулы-1».

«Этот год для российской серии Mitjet является эпохальным, – говорит владелец Mitjet Series Russia Сергей Егоров. – С интервалом в несколько месяцев наша серия выступает гонкой поддержки «Формулы-1» и DTM, которые являются самыми культовыми автоспортивными проектами в мире. Лучшие пилоты нашей серии поедут параллельно с лучшими гонщиками самой престижной кузовной серии. Мы планомерно и осознанно выходим на международный уровень. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что российская гоночная серия Mitjet принята мировым автоспортивным сообществом».

«Последние детали совместного выступления с представителями DTM мы согласовали только на прошлой неделе, – говорит генеральный директор Mitjet Series Russia Борис Шульмейстер. – В эти дни мы формируем список из 20 пилотов-счастливчиков, которые представят серию Mitjet на одном из самых интересных автогоночных уик-эндов этого года в России. Уникальность нашей серии заключается в том, что наряду с профессионалами на машинах Mitjet соревнуются и любители. Оказаться в самой гуще событий гоночного уик-энда DTM, который отличается своей неповторимой атмосферой и огромным зрительским интересом – это настоящее счастье для любого пилота!»

В Европе и во всем мире серия Mitjet стремительно набирает популярность. За последние годы гоночная серия зарекомендовала себя в национальных чемпионатах Франции, Италии, США, Дании, а в этом году и в Германии.



DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) – самая престижная немецкая гоночная серия кузовных автомобилей (силуэт-прототипов). В рамках DTM свои лучшие модели представляют три флагмана немецкого автомобилестроения: Mercedes-Benz, BMW и Audi. Этапы гоночной серии DTM проходят в крупнейших странах мира.

Справка:

Mitjet 2L – популярная гоночная серия, которая была создана французским гонщиком Жаном-Филиппом Дайро в 2012 году. Машины Mitjet представляют из себя 750-килогромовые заднеприводные спортпрототипы с двухлитровым мотором мощностью 230 л.с.

Отличительными особенностями серии являются доступность и унифицированность гоночных автомобилей, благодаря чему на первый план выступают гоночные таланты пилотов. Национальные чемпионаты и традиционные соревнования проводятся во Франции, Италии, Дании, США, России и в Германии с 2017 года.

В 2015 году автомобили Mitjet 2L были завезены в Россию компанией Arctic Energy, штаб-квартира которой располагается на автодроме в Сочи, что позволяет круглогодично проводить тренировки и соревнования на действующей трассе «Формулы-1».





