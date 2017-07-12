Главный фаворит сезона. Михаил Борзыкин – о ЦСКА

«Советский спорт» продолжает сериал, рассказывающий о готовности российских топ-клубов к новому сезону.

Мне очень нравится все, что делает Виктор Гончаренко. За несколько зимних недель он успешно привил тактическую модель 3–5–2 с акцентом на оборону – и оборона стала лучшей в нашем чемпионате (15 пропущенных мячей). Следующие несколько недель ушли на шлифовку атаки – и атака тоже стала лучшей (18,4 удара в среднем в десяти последних матчах прошлого сезона). Гончаренко сделал ЦСКА самой сбалансированной командой премьер-лиги. В сжатые сроки. И без какого-то финансового вливания.

В ЦСКА все логично, организовано и стабильно. Здесь порядок на всех участках поля, кроме левого фланга, куда долго искали латераля и нашли Головина, который, впрочем, вскоре вернулся в центр из-за травмы Дзагоева. Да, осязаемого прогресса ЦСКА добился без Алана, его потерю даже не заметили. А о Еременко вообще забыли. Без двух самых креативных исполнителей командная игра стала еще ярче и изобретательнее. Чудо? Волшебство? Счастливое расположение звезд на небе? Нет, просто тренерская работа.

Гончаренко сохранил все лучшее, что было при Леониде Слуцком, и избавился от всего худшего, привнеся что-то свое. Помогли универсальные качества футболистов, которые за годы кадрового дефицита научились исполнять разные роли. Жизнь заставила. Порой даже кажется, что если бы клуб зимой накупил Гончаренко новых игроков, то ЦСКА, скорее всего, не добился бы ни такой содержательной, самой качественной в весеннем отрезке игры, ни результата. Строительство новой команды затянулось бы на месяцы.

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Летом ЦСКА стал еще мощнее. В контрольных матчах он выглядел ярче всех остальных. Наигрывал основу, а не занимался непонятным кастингом в зенитовском стиле. Хотя основа здесь не меняется годами, и можно было бы ставить самые смелые эксперименты. А все равно наигрывал! Затем, чтобы модная схема 3–5–2 работала еще лучше, выход из обороны производился еще быстрее и слаженнее, а взаимодействия двух форвардов стали еще четче. Это совсем другая методика, которая в ЦСКА не меняется уже много лет.

Оборона – три центральных защитника. Над возрастом Игнашевича и братьев Березуцких можно, конечно, и посмеяться, но именно они образуют лучшую оборону чемпионата; теперь вместо одного из ветеранов играет Васин. Есть два секрета надежности армейской защиты. Первый – уровень чемпионата России, который позволяет Игнашевичу и братьям играть и до 45. Второй – новый тактический рисунок, в котором нагрузка распределена между тремя защитниками, а не двумя. Проще говоря, коридоры в обороне намного уже.

Средняя линия мобильна и креативна. Здесь блестящая взаимозаменяемость игроков – настолько, что можно поставить любое сочетание исполнителей и не потерять в качестве. Новый тактический штрих – выход из обороны через длинный пас. Этого у команды Слуцкого не было. Такой пас может сделать любой, и не только из средней линии. А дальше, в следующей атакующей фазе, сохранилась прежняя комбинационная структура – осада штрафной площади посредством коротких передач и выходом на ударную позицию.

На острие – Чалов и Витиньо. Мощная связка, сыгравшаяся в конце прошлого сезона. Не так давно, помнится, ЦСКА не мог найти всего-навсего одного нападающего. Вот нашел двоих. И оба идеально вписываются в гончаренковскую тактику. Витиньо на сборах очень впечатлил. А по итогам сезона-2016/17 стал лучшим по среднему количеству ударов за 90 минут (4,8). Чалов, к слову, стал пятым (3,3). А еще вторым по точности ударов (56%). Единственный форвард, не вписывающийся в командную игру, – Оланаре. Ну, не беда.

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На мой взгляд, у ЦСКА сильнейший стартовый состав. Подчеркиваю, стартовый. Не по именам, а по уровню организации игры. Но главный недостаток ЦСКА – отсутствие более-менее приличной скамейки запасных. По этой причине он и проваливался каждую осень – у игроков накапливалась усталость, организмы не выдерживали и ломались, из-за чего команда проваливалась в глубокую функциональную яму и испытывала кадровый голод. Такой, что Вернблум становился форвардом, а Головин играл на пяти позициях.

Если бы не этот фактор, можно было бы назвать ЦСКА главным претендентом на золотые медали. Хотя я рискну и все равно назову. Но все зависит от того, насколько болезненным окажется осенний отрезок. А это, в свою очередь, зависит от календаря: выйдет в группу Лиги чемпионов – будет день сурка, а не выйдет – возможно, сумеет впервые за несколько лет не провалиться в ноябре. А еще есть надежда на Гончаренко, который действительно умеет работать с молодежью, а значит, сможет основную обойму немного увеличить.





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