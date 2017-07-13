Максим Власов: Уорд мог отправить Ковалева в тяжелый нокаут
Российский боксер первого тяжелого веса Максим Власов поделился мнением о поражении полутяжа Сергея Ковалева американцу Андре Уорду.
Напомним, что россиянин проиграл нокаутом после пропущенной серии ударов ниже пояса.
– Ковалев проиграл
Уорду. Понятно, рефери мог быть внимательнее, но как бы вы оценили шансы
Ковалева, если бы бой продолжился?
– Минимальные. Было видно, что Сергей уже ничего не может противопоставить. И если ему не удалось ничего сделать за первые семь раундов, дальше – тем более ничего не получилось бы. Уорд его прочитал. И опасности для Уорда Сергей уже не представлял.
Если бы рефери не остановил бой, все могло закончиться еще хуже. В заключительных раундах Уорд мог нокаутировать Сергея.
– Получается,
остановка боя помогла сохранить Ковалеву лицо? Оставила недосказанность.
– Конечно. Теперь можно говорить, что решение было несправедливым. Но, на мой взгляд, дальше было бы еще хуже для Сергея. Хотя, не факт. Он мог продержаться и до конца боя, но были предпосылки, что Уорд сможет отправить Сергея в тяжелый нокаут.
Сергей и сам, исходя из его слов, не считает, что случилось что-то страшное или слишком несправедливое решение. Он признал, что бой проиграл. И решающими были не удары ниже пояса. Решающим стало то, что Уорд был готов лучше. Технически и тактически он просто подавил Ковалева.
– Что Сергею не
удалось сделать? Дело в физике или в чем-то еще?
– Дело в технике. Сергей как боксер достаточно примитивный и однообразный. У него совершенно нет технического арсенала. Они ничего не умеет в бою. Он бьет два-три удара: левый прямой, правый прямой, левый боковой. Все. Больше ничего. И он не умеет перестраиваться. Он не знает, как меняться и что делать. Ни комбинаций, ни работы в ближнем бою. Это и был решающий фактор.
– Американская школа?
– Нет. Он боксирует на базе российской любительской школы. Но здесь он практически ничему не научился. Там – тем более. Там никто ему ничего не давал. Да и сам Сергей – человек своеобразный, ничего не хотел брать. Он самобытный. Считает, что все знает. Больше, чем тренера. Пытается ими управлять, говорить, что делать. Он боксировал на том, что умел в любителях, а этого мало на самом высоком уровне. С такими боксерами как Уорд необходимо техническое разнообразие.
– Почему этот бой не
привлек большого внимания в США? Его посмотрели меньше людей, чем первую
встречу боксеров.
– Сложно сказать. Два сильнейших боксера. Для меня это непонятное. Наверное, это из-за Уорда. Он не очень зрелищный. Он – боксер-спойлер высочайшего уровня.
– Он все еще
находится на чемпионском уровне? Может составить конкуренцию Адонису Стивенсону
или другим талантливым полутяжам, которых сейчас много?
– Нет. Сейчас уже нет. Эмоционально и физически он уже истратился. Видимо, нет прежней мотивации. Он уже был на вершине. И его многие прочитали и просчитали. Знают, как с ним боксировать. Теперь ему будет гораздо сложнее.
– Вы со своими
поражениями справились и вышли на новый уровень. Что Сергею посоветуете?
– Ему нужен хороший тренер. Это ему что-то даст. Нужно понять взгляд на бокс и работать над техникой. Сам Ковалев признал, что боксировал на старом багаже и сейчас его недостаточно. Я думаю, что он это понимает и попытается что-то изменить. Нужен хороший тренер, но найти его не так просто. Тем более в Америке.