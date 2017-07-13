Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каррера зажег на пресс-конференции, а Бердыев кое-что пообещал… (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Каррера зажег на пресс-конференции, а Бердыев кое-что пообещал… (видео)
Фото: ФК «Спартак»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День до Суперкубка

В среду «Спартак» провел пресс-конференцию с участием Массимо Карреры и Реброва. Итальянец отвечал лаконично, но остановился на вопросе о классе своих подопечных.

– Раньше многие говорили, что эти футболисты не для «Спартака», что они не могут выиграть больше одного матча. Так вот, наши ребята опровергли это. И я горжусь ими. Сидеть здесь или на стадионе, писать или просто разговаривать о чем-то очень легко. Но никто не имеет права ставить под сомнение профессионализм спартаковцев. Они полностью отдаются на поле. Рад, что мои ребята… моя семья, как я говорю, доказала всем, кто ее не любит, что можно поаплодировать ей и немного опустить свою голову.

«Цепляться за судей и погоду – это алиби неудачника». Как мотивирует Каррера


О трансферах, которых нет, Каррера сказал следующее.

– Не можем позволить себе промахнуться с выбором. Нам обязательно нужно сделать правильный выбор.

Все игроки «Спартака» здоровы, кроме Таски и Тимофеева. Еще одна важная новость – с Зе Луишем продлен контракт до лета 2021 года.

У «Локомотива» на трансферном рынке дела обстоят не лучше. Юрий Семин вновь заявил, что новые игроки нужны – и в атаку, и в оборону. Из реальных новичков пока только вратарь Медведев. Кверквелия, Ари и Корян выступали за «Локомотив» раньше. Последний, правда, только за молодежку.

«У нас слабая оборона? Будем атаковать». Как «Локомотив» готовится к Суперкубку


Игорь Денисов стал капитаном «Локомотива».

– Я вижу в нем игрока, который может быть принципиальным по всем вопросам, руководит на поле, не безразличен в игре. Гилерме очень сложно руководить из ворот всем процессом. Поэтому выбрал Денисова, – прокомментировал Семин свое решение.

Матч за Суперкубок состоится завтра в 21.30 (мск). «Локомотив» дважды выигрывал этот трофей – в 2003 и 2005 годах. «Спартак» – ни разу.

Сводки межсезонья

«Зенит» презентовал новую форму (этим сейчас занимаются все), отдал Юсупова в «Ростов» и продлил контракт с… Зыряновым. Последние годы Константин провел в «Зените-2». Любит человек футбол. А ведь мог бы тратить «честно заработанные деньги», как многие.


Еще «Зенит» покинут Маурисио и Эрнани, и, видимо, не только они, о чем заявил Константин Сарсания.


ЦСКА сегодня проведет встречу с болельщиками на своем стадионе, где игрокам и тренерам вручат серебряные медали прошлого сезона.

Главный фаворит сезона. Михаил Борзыкин – о ЦСКА

«Краснодар» во всем стремится быть современным. Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, что Сергей Галицкий готов купить на свои деньги систему видеоповторов.

– Не знаю, будет ли введена система видеоповторов в РФПЛ на данный момент. Галицкий заявил, что готов купить на свои деньги эту систему. Но сейчас это сложно, подготовка видеосудей может занять время. Процесс сложный, должны быть определенные критерии. Должны быть две-три регламентирующие нормы. Нужно строгое определение – где и когда можно воспользоваться видеоповтором. Процесс непростой, к нему надо готовиться. Система определения гола уже существует, – сказал президент РФПЛ.

Процесс сложный. А какие процессы не сложные?


Взял слово и Курбан Бердыев

– Мы вернулись домой. Для нас это самое важное. Хотелось бы через вас обратиться к болельщикам «Ростова», чтобы с пониманием отнеслись к нашему переходу, потому что это наш дом. Их отношение было настолько позитивным, и поддержка с первого тура была настолько мощной, что есть определенное разочарование, что мы с ними распрощались. Я прекрасно понимаю, что от нас ждут болельщики здесь, и единственное, что я могу гарантировать – равнодушных на поле не будет.


Фото: «Рубин»

А еще «Рубин» расстался с Дядюном. Ну, что тут скажешь... Трагедия!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Веденеев: Любое нынешнее усиление «Зенита» будет заведомо слабее Халка с ГараемБывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего сезона, а также высказался об игре питерского клуба при Мирче Луческу.Валерий Непомнящий: «Зенит»? Перебор игроков не всегда полезен для командыБывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий высказался об активности «Зенита» в летнее трансферное окно.«Завтра Дзюба забьет за «Спартак» четыре гола «Зениту» и фанаты его простят»«Завтра Дзюба забьет за «Спартак» четыре гола «Зениту» и фанаты его простят»Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин - о нынешних переменах в команде и судьбе Смолова.Итальянский клуб ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере МаурисиоКак сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, хавбек «Зенита» Маурисио может перебраться в чемпионат Италии.Михаил Гершкович: В «Зените» перебор исполнителей - это не всегда хорошоГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о летней трансферной кампании «Зенита».Константин Сарсания: По Гарсии есть предложения, но мы еще не обсуждали этот вопросСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил информацию об интересе к капитану питерского клуба Хави Гарсии.Константин Сарсания: Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут «Зенит»Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал интерес клубов к игрокам сине-бело-голубых Луишу Нету, Хави Гарсии, Эрнани и Маурисио.Главный фаворит сезона. Михаил Борзыкин – о ЦСКАГлавный фаворит сезона. Михаил Борзыкин – о ЦСКА«Советский спорт» продолжает сериал, рассказывающий о готовности российских топ-клубов к новому сезону.Алексей Игонин: Дзюба? Быстров доказал, что переход из «Зенита» в «Спартак» возможенЭкс-капитан «Зенита» Алексей Игонин - о возможном уходе Кокорина и Дзюбы.Как в прошлом веке. «Зенит» показал форму, в которой должен вернуть чемпионствоКак в прошлом веке. «Зенит» показал форму, в которой должен вернуть чемпионствоОбновленный «Зенит» обратился к традициям и посвятил форму матчу 1950 года.«Зенит» презентовал гостевой и третий комплекты формы на сезон-2017/18 (фото)«Зенит» на своем официальном сайте показал, как будут выглядеть гостевой и третий комплект формы на грядущий сезон.Олег Шатов: Третье место «Зенита» два года подряд - большая неудачаПолузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился ожиданиями от нового сезона РФПЛ.Артем Дзюба: Новый стадион «Зенита» пока - не наш домНападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».Третий комплект формы «Зенита» на сезон-2017/18 будет фиолетовым (фото)«Зенит» представил резервный комплект формы на новый сезон.Дзюба, Кокорин, Иванович, Шатов и Ерохин презентовали форму «Зенита» на сезон-2017/18«Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» презентовал игровую форму на новый сезон.«Цепляться за судей и погоду – это алиби неудачника». Как мотивирует Каррера«Цепляться за судей и погоду – это алиби неудачника». Как мотивирует КаррераИстории о том, как итальянец выжигает искру из людей, стали классикой.Массимо Каррера: Новый лимит поможет сборной РоссииГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера - о новом лимите на легионеров.Нападающий ЦСКА Витиньо будет играть под новым номеромНападающий ЦСКА Витиньо выбрал себе новый номер игровой футболки.Массимо Каррера: Мы не можем позволить себе промахнуться с трансферомГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем за Суперкубок против «Локомотива» - о замене Зобнина и трансферах.«Зенит» представил форму на сезон-2017/18 (фото)«Зенит» на своем официальном сайте показал, как будет выглядеть домашняя форма клуба на новый сезон.
Футбол
В пятницу хавбек «Монако» подпишет контракт с «Челси»
Футбол
Итальянский клуб ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Маурисио
Футбол
«Манчестер Сити» может купить защитника «Саутгемптона» Бертрана за 30 млн фунтов
Теннис
Макарова и Мирный не вышли в четвертьфинал Уимблдона в миксте
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости