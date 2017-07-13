Каррера зажег на пресс-конференции, а Бердыев кое-что пообещал… (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День до Суперкубка

В среду «Спартак» провел пресс-конференцию с участием Массимо Карреры и Реброва. Итальянец отвечал лаконично, но остановился на вопросе о классе своих подопечных.

– Раньше многие говорили, что эти футболисты не для «Спартака», что они не могут выиграть больше одного матча. Так вот, наши ребята опровергли это. И я горжусь ими. Сидеть здесь или на стадионе, писать или просто разговаривать о чем-то очень легко. Но никто не имеет права ставить под сомнение профессионализм спартаковцев. Они полностью отдаются на поле. Рад, что мои ребята… моя семья, как я говорю, доказала всем, кто ее не любит, что можно поаплодировать ей и немного опустить свою голову.

«Цепляться за судей и погоду – это алиби неудачника». Как мотивирует Каррера





О трансферах, которых нет, Каррера сказал следующее.

– Не можем позволить себе промахнуться с выбором. Нам обязательно нужно сделать правильный выбор.

Все игроки «Спартака» здоровы, кроме Таски и Тимофеева. Еще одна важная новость – с Зе Луишем продлен контракт до лета 2021 года.

У «Локомотива» на трансферном рынке дела обстоят не лучше. Юрий Семин вновь заявил, что новые игроки нужны – и в атаку, и в оборону. Из реальных новичков пока только вратарь Медведев. Кверквелия, Ари и Корян выступали за «Локомотив» раньше. Последний, правда, только за молодежку.

«У нас слабая оборона? Будем атаковать». Как «Локомотив» готовится к Суперкубку





Игорь Денисов стал капитаном «Локомотива».

– Я вижу в нем игрока, который может быть принципиальным по всем вопросам, руководит на поле, не безразличен в игре. Гилерме очень сложно руководить из ворот всем процессом. Поэтому выбрал Денисова, – прокомментировал Семин свое решение.

Матч за Суперкубок состоится завтра в 21.30 (мск). «Локомотив» дважды выигрывал этот трофей – в 2003 и 2005 годах. «Спартак» – ни разу.

Сводки межсезонья

«Зенит» презентовал новую форму (этим сейчас занимаются все), отдал Юсупова в «Ростов» и продлил контракт с… Зыряновым. Последние годы Константин провел в «Зените-2». Любит человек футбол. А ведь мог бы тратить «честно заработанные деньги», как многие.





Еще «Зенит» покинут Маурисио и Эрнани, и, видимо, не только они, о чем заявил Константин Сарсания.





ЦСКА сегодня проведет встречу с болельщиками на своем стадионе, где игрокам и тренерам вручат серебряные медали прошлого сезона.

Главный фаворит сезона. Михаил Борзыкин – о ЦСКА

«Краснодар» во всем стремится быть современным. Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, что Сергей Галицкий готов купить на свои деньги систему видеоповторов.

– Не знаю, будет ли введена система видеоповторов в РФПЛ на данный момент. Галицкий заявил, что готов купить на свои деньги эту систему. Но сейчас это сложно, подготовка видеосудей может занять время. Процесс сложный, должны быть определенные критерии. Должны быть две-три регламентирующие нормы. Нужно строгое определение – где и когда можно воспользоваться видеоповтором. Процесс непростой, к нему надо готовиться. Система определения гола уже существует, – сказал президент РФПЛ.

Процесс сложный. А какие процессы не сложные?





Взял слово и Курбан Бердыев

– Мы вернулись домой. Для нас это самое важное. Хотелось бы через вас обратиться к болельщикам «Ростова», чтобы с пониманием отнеслись к нашему переходу, потому что это наш дом. Их отношение было настолько позитивным, и поддержка с первого тура была настолько мощной, что есть определенное разочарование, что мы с ними распрощались. Я прекрасно понимаю, что от нас ждут болельщики здесь, и единственное, что я могу гарантировать – равнодушных на поле не будет.



Фото: «Рубин»

А еще «Рубин» расстался с Дядюном. Ну, что тут скажешь... Трагедия!