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Трансфер в день рождения. Как «Бавария» будет использовать Хамеса

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Трансфер в день рождения. Как «Бавария» будет использовать Хамеса

«Советский спорт» рассказывает о том, как прошел первый день Хамеса Родригеса в Мюнхене.

О переходе Хамеса Родригеса из мадридского «Реала» в «Баварию» стало известно 11 июля. Атакующий полузащитник отыграет в Германии два сезона на правах аренды, после чего «красные» при желании смогут выкупить футболиста за 35 миллионов евро.

Уже на следующий день Хамес прилетел в Мюнхен, где прошел медосмотр, подписал контракт и дал свою первую пресс-конференцию, в которой приняли участие ключевой инициатор перехода – главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, а также председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«Барабанные палочки»

Популярный колумбийский тележурналист Хавьер Боннет рассказал о том, что звездным новичком «Баварии» мог стать вовсе не Родригес.

По его словам, Анчелотти всерьез рассматривал возможность приглашения в команду другого бывшего подопечного - Анхеля Ди Марии. Однако, в конце концов, «Папа Карло» выбрал колумбийца и сразу же потянулся к телефонной трубке. А уже затем в дело вступили руководители немецкого клуба и агент игрока Жорже Мендеш.

Ди Мария и Анчелотти хорошо сработались в «Реале»

История любопытная, но верится с трудом. Во-первых, еще свеж в памяти брифинг президента «Баварии» Ули Хенесса, который безапелляционно заявил о том, что клуб не будет покупать 29-летних футболистов за большие деньги (Ди Марии – как раз 29). А, во-вторых, французский «ПСЖ» явно не собирается расставаться с одним из своих лидеров, особенно в свете возможного переезда Марко Верратти на «Камп Ноу».

В то время как «Реал» не планировал насильно удерживать Хамеса, которому так и не удалось найти общий язык с Зинедином Зиданом.

Представление Родригеса началось с небольшого конфуза. Любимый игровой номер колумбийца – «десятка», однако в нашем мире не существует обстоятельств, которые заставили бы пойти на какие-либо уступки Арьена Роббена. В результате, Хамес получил «барабанные палочки» - одиннадцатый номер, под которым за «Баварию» раньше играли Штефан Эффенберг, Зе Роберто, Лукас Подольски, а последним его носителем был вингер Дуглас Коста.

Журналистам удалось «поймать» Родригеса с его новой футболкой еще до официальной презентации. Однако Коста, вопрос ухода которого в туринский «Ювентус» де-факто был делом решенным, формально еще оставался игроком «Баварии».

Официальный твиттер клуба подобных накладок себе не позволил: сообщение о номере Хамеса появилось там только после подтверждения арендного трансфера бразильца.

Слева, справа или в центре?

 - Я могу сыграть как слева в полузащите, так и справа, а также на позиции «десятки». Но, конечно, за место в стартовом составе «Баварии» придется побороться. Это один из трех лучших клубов Европы. Хотел снова поработать с Анчелотти, у нас очень хорошие, доверительные отношения, - заявил Родригес, когда ему предоставили слово.

Слова новичка подтвердил и Карло Анчелотти:

- Рад, что Хамес теперь с нами. Он отличный игрок и очень скромный человек. Родригес может играть практически где угодно в группе атаки: слева, справа, в центре… Он найдет свою позицию, - отметил итальянский специалист.

Также Родригес вынудил представителей масс-медиа тщательно проштудировать энциклопедические справочники.

- Для меня большая честь стать вторым колумбийским футболистом в истории мюнхенского клуба. Моя цель - написать свою историю, - сказал Хамес.

Первый колумбиец в составе «Баварии» не оставил яркого следа в истории клуба

Мало кто мог вспомнить без шпаргалки, что в сезоне-1993/94 за «Баварию» успел поиграть нападающий Адольфо Валенсия – участник двух чемпионатов мира в составе сборной Колумбии. В 26 матчах за немецкий клуб он забил 11 мячей, а затем отправился в мадридский «Атлетико».

В конце пресс-конференции Родригесу вручили праздничный торт: 12 июля футболисту исполнилось 26 лет.

Полная видеозапись презентации Хамеса

А вечером Хамес, уже получивший значительный объем информации о городе и о клубе от Тони Крооса, провел свою первую тренировку с «Баварией».

И все же интересно, какое место на поле займет колумбиец. Если он будет регулярно играть на любимой позиции «десятки» - пострадавшим может оказаться другой новобранец клуба Корентен Толиссо или же Тиаго Алькантара, для которого сезон-2016/17 стал лучшим в Мюнхене.

Поэтому не исключен вариант, при котором Родригес действительно будет командирован на фланг. Левого вингера Дугласа Косты в «Баварии» больше нет, статус Сержа Гнабри по-прежнему остается неопределенным (21-летний игрок все еще может быть отдан в аренду «Хоффенхайму»), а Франку Рибери крайне редко удавалось отыграть сезон без травм даже в свои лучшие годы. Возможно, иногда Хамес будет подменять и Роббена справа.

Определенно можно сказать только то, что количество возможных атакующих схем, опций и расстановок для штаба Анчелотти с приходом колумбийца значительно увеличилось.

По зову «Папы Карло». Как «Бавария» и Хамес нашли друг друга

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