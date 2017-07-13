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Развести «Милан». «Ювентус» готовит самый хитрый трансфер межсезонья

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонардо Бонуччи в сборной Италии
Леонардо Бонуччи в сборной ИталииФото: Gettyimages.ru

Накануне итальянские СМИ  ошарашили весь футбольный мир, сообщив, что защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принял решение покинуть туринский клуб.

Вообще, когда-нибудь это должно было произойти. Первым, кто начал проявлять серьезный интерес к игроку был никто иной, как Рафаэль Бенитес.

Это сейчас испанский специалист работает с «Ньюкаслом», а два года назад наставник хотел видеть Бонуччи в мадридском «Реале». Тогда, если вы помните, Серхио Рамос не мог договориться о новом контракте. Бенитес был готов к отъезду своего соотечественника на «Олд Траффорд» и уже приготовил запасной вариант.

Переезда в Мадрид не случилось – Рамос продлил контракт со «сливочными» и помог клубу выиграть еще одну Лигу чемпионов.

***

Теперь о «Ювентусе», который в минувшем сезоне был просто прекрасен. Возможно, команде не повезло в финале, но давайте вспомним первый матч с «Барселоной» – туринский клуб обыграл сине-гранатовых по всем статьям.

Все нахваливали Пауло Дибалу, а также других игроков атакующей линии. Но не каждый обратил внимание, как Бонуччи «выключил» Луиса Суареса и не дал Месси с Неймаром распечатать ворота Буффона.

Очевидно, игра Бонуччи влюбила в себя не только Антонио Конте, но и Жозе Моуринью вместе с Хосепом Гвардиолой. Оба, наверняка не спят ночами, и пытаются уговорить звезду «Ювентуса» сменить клубную прописку. Но это обычные вещи. Игрок на протяжении многих лет демонстрирует высокий уровень. Конечно, к нему будут проявлять интерес. Тут странным кажется совсем другое...

Оказывается, защитник уже успел договориться с «Миланом». Стороны согласовали контракт и теперь нужно уладить все вопросы с «Ювентусом»...

Да, «россонери» можно с уверенностью назвать чемпионами трансферного рынка-2017. Ну кто потратил больше, чем «Милан» в это межсезонье? А главное – все трансферы очень качественные, и, возможно, деньги, заплаченные за каждого игрока, действительно того стоят.

Но другой вопрос – стоит ли опытный Бонуччи сразу двух игроков «Милана»? Те, кто болеют за «россонери» прекрасно знают, как провели минувший сезон Алессио Романьоли и Маттия Де Шильо. Первый своей игрой заслужил вызов в сборную, второй – стал увереннее, и, возможно, на фоне такого «Милана» превратился в одного из лидеров.

Леонардо Бонуччи и Алесио Романьоли
Леонардо Бонуччи и Алесио РоманьолиФото: Gettyimages.ru

По информации все того же источника, «Ювентус» отпустит Бонуччи в «Милан», а те отправят в стан чемпиона двух !!!МОЛОДЫХ!!! защитников (Де Шильо – 24 года, а его партнеру – 22). При этом «россонери» переведут на счет туринского клуба 10 млн евро.

Стоит ли этому верить?

Сегодня агент Бонуччи заявил, что действительно начал работу по продаже своего клиента. О том, где может оказаться защитник сборной Италии представитель уточнять не стал.

В любом случае, переход Бонуччи на таких условиях вызывает, как минимум, удивление. Конечно, ни Де Шильо, ни Романьоли не играют на уровне своего соотечественника. Но они стабильно провели сезон в «Милане». Никто не сомневается в том, что оба выйдут на один уровень со своим коллегой. Нужно лишь время...

Многие эксперты, особенно в Англии, весь минувший сезон критиковали Поля Погба за 105 млн евро, которые заплатил за его возвращение «Манчестер Юнайтед». Мол, мир сошел с ума. Иногда кажется, что на фоне таких сделок, которую готовят «Ювентус» и «Милан», переход Погба представляется обычным компромиссом со стороны заинтересованного лица. Настоящий развод еще состоится, и в следующем сезоне новой мишенью экспертов станет именно Бонуччи.

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