«Беговой полумарафон удался, теперь готовим веломарафон»

Беговые марафоны, любительские велогонки, массовые спортивные мероприятия как форма отдыха – в последние годы здоровый образ жизни из модного тренда превратился в норму.

В прошедшие выходные в городе Плесе стартовал спортивный фестиваль, который объединяет два спортивных направления – беговой полумарафон и велогонку. Плес – небольшой старинный русский город на границе Ивановской и Костромской областей, где особое внимание власти уделяют развитию событийного туризма. Здесь регулярно проходят культурные, а теперь еще и спортивные мероприятия федерального масштаба. О том, как строится работа по проведению крупных спортивных событий в маленьком городе, где бережно чтут традиционный жизненный уклад, мы поговорили с Председателем Совета Плесского городского поселения Тимербулатом Каримовым.

– Тимербулат Олегович, на днях в рамках начавшегося спортивного фестиваля в Плесе впервые состоялся беговой полумарафон. Что он принес городу и как выстроена работа по его организации? Мероприятия такого формата проходят по всей России, но в чем особенность именно плесской трассы? Чем она интересна спортсменам?

– Наша беговая трасса не самая легкая. Она включает крутые подъемы, спуски, несколько сложно проходимых участков, в том числе брод. Конечно, участие в соревнованиях могли принять люди с разной подготовкой – для них разработаны отдельные маршруты, различной протяженности и степени сложности. Всего в Плесском полумарафоне участвовали 385 спортсменов – для нашего небольшого города это уверенная победа. И от участников соревнований я слышал много положительных отзывов. Можно говорить, что наш первый спортивный праздник в этом сезоне удался.

С точки зрения организации мы делаем все возможное, чтобы гости Плеса были довольны уровнем сервиса и хотели возвращаться в город снова и снова. При подготовке спортивного фестиваля мы уделили особое внимание взаимному комфорту и спортсменов, и гостей, и жителей города.

Идея объединить в фестиваль несколько крупных событий неслучайна. Такой подход, с одной стороны, дает возможность централизованно организовать все, что мы запланировали, а с другой – гарантирует удобство нашим гостям – прогнозируемую программу, согласованные спортивные трассы, возможность заблаговременно планировать свой отдых в Плесе.

– Почему были выбраны именно эти спортивные направления?

– Плес находится в экологически чистой заповедной зоне. Перепад высот на холмах, крутые спуски к Волге, возможности для купания – каждого жителя с детства воспитывают спортсменом. У нас в городе вообще принято вести здоровый образ жизни, поэтому мы хорошо вписались в общемировой тренд на популяризацию спорта и ЗОЖ.

Велосипеды, спортивная ходьба и бег – часть обычной жизни в Плесе. К тому же город находится на берегу Волги – традиционно у многих жителей есть лодки. Мы просто решили популяризировать традиционные для Плеса активности. В программу спортивного фестиваля мы включили также «Плесскую регату» – водный парад, приуроченный к Дню рождения города, который состоится в ближайшее воскресенье – 16 июля.

– … что включает в себя регата? это будет состязание или все-таки скорее развлечение?

– Плесская регата в 2017 году – это в первую очередь спортивный праздник для всей семьи, в который войдет развлекательная программа на воде и на берегу, водный парад, показательные выступления спортивных клубов из Иваново и Ивановской области. Гостей ждет много сюрпризов. Всего рассказывать не стану, но уверен, будет интересно и весело и взрослым, и детям. не стану, но уверен, будет интересно и весело и взрослым, и детям.

– Вернемся к спорту. Вы рассказали, что в рамках фестиваля состоится веломарафон. Какие трассы предусмотрены для него?

– Веломарафон в Плёсе проходит не первый год, но в этом сезоне (уже совсем скоро - 23 июля) спортсменов ждет несколько новинок. Мы подготовили трассу, которая пройдет по живописным местам, ранее закрытым для туристов. К тому же мы уделили особое внимание и проработке самой трассы (в том числе согласованию с жителями тех участков, где будут проезжать спортсмены), и комфорту самих спортсменов не только на старте и финише, но и на протяжении всей велогонки, а также до и после нее.

В этом году основные мероприятия Спортивного фестиваля - торжественные церемонии, старты - перенесены из исторического центра Плёса на территорию хорошо оборудованного спортивного комплекса «Миловка». Сама трасса веломарафона по сравнению с прошлым годом увеличена на 10 км, в нее включены два подъема со значительным градиентом и брод. Опасных спусков, проездов через традиционные места отдыха и площадки со стихийными туристическими палатками на трассе больше нет.

Плесский спортивный фестиваль является для нас общественно значимым проектом. Он проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Мы сотрудничаем с Федерацией велоспорта России и компанией RussiaRunning. Благодаря их опыту и поддержке все события фестиваля соответствуют самым высоким требованиям к качеству.

Для города очень важно, что впервые туристический (а теперь еще и спортивный) сезон в Плёсе комплексно распланирован и выстроен тематически. Наша основная задача – обеспечить безопасность и комфорт для жителей города и интересный и полезный досуг для его гостей.

– Кто может стать участником Плесского спортивного фестиваля?

– Участником может стать любой желающий после предварительной регистрации на сайте фестиваля. Там же есть информация по возможностям размещения в городе специально для спортсменов и их семей.

– Вам и самому не чужд велоспорт. Вы входите в попечительский совет профильной федерации. Будете участвовать в каких-то спортивных состязаниях в рамках фестиваля?

– Я очень сожалею, что не смогу принять участие в программе фестиваля этим летом – пока восстанавливаюсь после травмы. Но, открою еще один секрет, спортивный фестиваль в Плесе не ограничится летней программой. Уже сейчас мы планируем зимнюю часть фестиваля, в которую войдет беговая лыжная гонка. Надеюсь к тому моменту уже прийти в форму.