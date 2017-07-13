Владимир Сальников: финальный рывок перед неминуемым провалом?

Главный редактор «Советского спорта» поясняет позицию редакции накануне громкого судебного процесса. Напомним, речь идет о расследовании ситуации в плавании, которое провела наша газета.

Многие задались вчера вопросом: зачем мы опубликовали информацию о том, что глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подал на нас в суд?

Мы – спортивные журналисты. Наша работа – не только освещать матчи, заплывы и гонки, но и внимательно следить за тем, что происходит внутри структур управления спортом в нашей стране. Следить и рассказывать нашим читателям, где есть возможности для улучшений. В плавании проблем, которые надо решать – огромное количество. Мы честно делаем свою работу. Функционеры – нет. Хочется спросить: что вы хотите доказать своим иском? У нас растет популярность плавания? У нас сплошь золото на мировых чемпионатах и олимпиадах? У нас мамы ведут детей в бассейны, где с ними занимаются тренеры, у которых высокая зарплата?

Докажите это – хоть в суде, хоть в любом ином пространстве. Мы с удовольствием об этом напишем.

Но федерацию волнует не это. Давайте посмотрим на эту историю без каких-то экивоков и ответим честно на вопрос: что стоит за нападками Сальникова на «Советский спорт»? (Речь не об иске в суд – у нас правовое государство, и обратиться в суд может каждый: речь о публичных заявлениях Сальникова, что мы отрабатываем какой-то заказ, критикуя его) Некогда легендарный спортсмен, а ныне провалившийся функционер, безуспешно пытается цепляться за ускользающую власть.

Сохранить лицо перед неминуемой отставкой? Вряд ли кто-то захочет оставлять во главе одной из ключевых федераций столь неэффективного управленца.

Или попытка отвлечь внимание от чего-то иного? От продолжающегося беспредела внутри федерации? От того, что те же люди, то же близкое окружение, которое врет на каждом шагу, остались на своих местах? От того, что ни одна из проблем, о которых мы пишем, не решается? И когда это происходит? Аккурат перед началом мирового первенства, где, кстати, вновь в главных ролях окажутся те наши спортсмены, кому руководство федерации постоянно ставило палки в колеса.

Что написано одним из первых пунктов устава любой спортивной федерации? Какая задача указана как основная? Популяризация данного вида спорта. Между тем есть такие федерации (и Всероссийская федерация плавания – в их числе), для которых главная задача – чтобы о них пореже вспоминали, чтобы никто не занимался расследованиями о том, что внутри у них происходит. ВФП занимает нижние строчки в любых рейтингах о том, как занимается популяризацией своего вида спорта. «Советский спорт» делает то, что как раз должны делать спортивные чиновники. Честно занимаемся проблемами в одном из самых медалеемких видов спорта. В отличие от чиновников, которым стоило бы не за бюджетные деньги обелять свой образ (юрист, представляющий интересы федерации в суде – у кого он на зарплате?), а заниматься своими прямыми обязанностями.

Впереди суд. И поверьте, в отличие от Сальникова, нам есть что сказать.