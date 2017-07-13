«Мой клуб выше «Зенита» на пять голов!»

Футболисты "Аланда"

Более тридцати лет назад коллектив со смешным названием «Куусюси» из финского города Лахти выбил «Зенит» из Кубка европейских чемпионов. Одним из зрителей на стадионе имени Кирова был тренер Александр Семенов, четверть века отдавший «Динамо», женской «Авроре» и другим командам Санкт-Петербурга. Тогда он и представить не мог, что Финляндия станет ему второй родиной.

Александр Семенов

«ПОЯВИЛИСЬ ЗАВИСТНИКИ – КЛУБ ЗАКРЫЛИ»

Сейчас Семенов – главный тренер и спортивный директор клуба третьей лиги «Аланд», базирующегося на одноименных островах. Когда-то они принадлежали Швеции, затем Российской империи, а ныне имеют почти неограниченную автономию в составе Финляндии.

– Что вас подвигло покинуть Россию?

– В конце 90-х я работал в приграничном карельском городке Питкяранта. Там мы создали женскую команду, которая играла на первенство Финляндии. Сложились прекрасные отношения с их федерацией футбола. А спонсором была российская фирма, занимавшаяся лесом. Все это работало – девочки ездили на матчи по туристическим визам и на следующий день возвращались домой. Но появились завистники, мэр города начал вставлять палки в колеса. Спонсоров отобрали, клуб пришлось закрыть. А дело-то было отличное – нас в Финляндии уважали, писали, что мы укрепляем дружбу между странами. Вернулся в Питер – а там всем не до футбола. Нервы просто не выдержали. Видел, как живут люди в Финляндии, и сделал свой выбор.

– В этой стране тогда уже было много футбольных людей из России. Помогали друг другу?

– Когда приехал, первое, что услышал от одного бывшего русского: здесь человек человеку – волк. А ведь я его только попросил помочь с переводом. Но многие местные относились доброжелательно. Познакомился, в частности, с Алексеем Еременко. Обменивались какой-то информацией, но каждый пробивался сам.

– Как попали на Аландские острова?

– Уже начал учить финский, и тут поступило приглашение из Мариехамна (административный центр Аландов. – Прим. ред.). Мою жену – она была вратарем в «Авроре» – позвали туда играть, а мне предложили тренировать юниоров. Аландские острова – совершенно другой мир, это уже не Финляндия, здесь никто никогда не знал финский. Все надписи на шведском, в школах финский изучают как дополнительный, по желанию.

– А тренерскую лицензию вы как получали?

– Финская федерация, раз уж в стране два государственных языка, была обязана проводить обучение и на шведском. Но она это делала с неохотой. Пришлось ждать несколько лет, пока не «родили» эту шведскую группу. В ней мы прошли обучение сначала на лицензию «B», потом на «А». Сейчас жду лицензию Pro. В сентябре поеду учиться.

«НА ПОБОИЩЕ В ЛЕСУ ПОЛИЦИИ НЕ ХВАТИЛО»

– Шведско-финские футбольные зарубы такие же, как в хоккее?

– Иногда да. В эти выходные наш «Мариехамн» играл с ХИКом из Хельсинки. На острова приехало из столицы 150 фанатов. Наши, зная об этом, позвали друзей из шведского «Хаммарбю». Ребята устроили побоище в лесу – пришлось вызывать полицию на вертолетах аж из Турку. Местных полицейских – от силы человек двадцать, их не хватило.

– Уровень жизни на Аландских островах выше, чем в материковой Финляндии?

– Да. Здесь уровень, как в Швеции, а он выше финского. Местный банк выдает жителям кредиты практически под ноль процентов.

– Выходит, и спонсоров для футбола проще находить?

– Так и есть. Здесь зарегистрирована крупнейшая игровая фирма, которая работает на всех паромах – автоматы, ставки, и так далее. Она не имеет права работать в Финляндии, а на Аландских островах может. Поддерживает местный футбол. Судоходные компании тоже помогают – на все гостевые матчи ездим бесплатно.

– Вы лично со спонсорами разговариваете?

– Да. Я же в клубе не только тренер, но и спортивный шеф. Приходилось пробиваться самому. Но меня уже знали как тренера – здесь есть две газеты, обо мне много писали. Так что общаться легко.

– Неужели не посылают? К русскому, который просит денег, должны относиться настороженно.

– Ну я тут уже свой, больше пятнадцати лет живу. Местным сложно что-то говорить против русских. Я им постоянно напоминаю: у вас кровь-то чья течет? Когда здесь была Российская империя, на островах стояло три тысячи солдат на семь тысяч остального населения. Ну чьи это потомки? Тут и вензель Петра Первого на скале до сих пор.

– Какая у спонсоров мотивация помогать футболу?

– С одной стороны, реклама. Но это не главное. Куда важнее, что их же пацаны занимаются футболом, могут вырасти в настоящих игроков. Все гордятся, что на острове есть команда высшей лиги «Мариехамн», обладатель Кубка Финляндии (2015) и чемпион страны (2016). Мы стали ее фарм-клубом. Кстати, на детском уровне «Мариехамн» частенько обыгрываем.

«ЗАРАБАТЫВАЕМ НА ЗЕВАКАХ»

– Сколько болельщиков у «Аланда»?

– Думаю, не меньше, чем у питерского «Динамо». Есть сотня своих, они ходят на каждый матч. Плюс туристы. Стараемся, чтобы летом было побольше игр на Аландах. В это время здесь очень много отдыхающих – просто Лас-Вегас! В общем, на зеваках тоже чуть-чуть зарабатываем. Билеты недорогие – восемь евро.

– У нас во втором дивизионе с ума бы сошли от таких цен.

– Но ведь эти сто человек, которые платят, знают: деньги пойдут на поддержку клуба. А еще, например, фабрика чипсов бесплатно выдает нам свою продукцию на две-три тысячи евро. Мы ее продаем на матчах. Родители детей, занимающихся у нас, сами встают к прилавку.

– Кто по профессии ваши футболисты?

– Есть заведующий детским садом, спасатель, продавец красок. А в основном – студенты.

– Часто приходится просить, чтобы их отпускали с работы?

– Порой бывает. Но мы стараемся играть по субботам.

– Каков уровень зарплат в финском футболе?

– Даже в высшей лиге люди получают по 2500 – 3000 евро. И никаких премиальных, никаких бонусов. Примерно столько же можно заработать на какой-нибудь фабрике. Но они считают, что вытянули счастливый билет, ведь могут тренироваться и играть, а не стоять целый день у конвейера. Вообще в Финляндии есть всего одна команда, ХИК, где футболисты получают от пяти до семи тысяч. Их считают миллионерами.

– Какой был самый дорогой трансфер на острове?

– Пять лет назад «Мариехамн» продал полузащитника Петтери Форселла в турецкий «Бурсаспор» за 400 тысяч евро. Это был огромный навар! А мы фарм-клуб – отдаем лучших бесплатно.

– Сложно сравнивать «Аланд» и «Зенит». Но есть ощущение, что в чем-то вы круче?

– Да мы выше на пять голов! Мы живем по-человечески и делаем правильное дело. Пару лет назад я привез в Питер ребят 98-го года рождения, и мы обыграли третью команду пятимиллионного города со счетом 2:0. Мы, с Аландских островов! Это показатель не моей тренерской работы, а того, как обстоят дела в футболе вообще. Они смеются над тем, что у нас играют пожарные, а потом не могут пройти эти клубы.

– Как было в свое время с «Куусюси»?

– Именно так.