87 лет назад стартовал первый чемпионат мира по футболу
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стадион «Сентенарио» в Монтевидео
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|Иртыш0 : 0Црвена Звезда
|Маккаби Тель-Авив- : -Рейкьявик
|Ружомберок- : -Бранн
|Нымме Калью- : -Видеотон
|Брондбю- : -ВПС
|Аполлон- : -Заря Бельцы
|Габала- : -Ягеллония
|Эстерсунд- : -Галатасарай
|Валлетта- : -Утрехт
|Бейтар- : -Ботев
|Слован- : -Люнгбю
|Хайдук Сплит- : -Левски
|Абердин- : -Широки Бриег
|Корк Сити- : -АЕК Ларнака
|Паниониос- : -Горица