«Кузнецова могла замахнуться на титул». Колонка Анны Чакветадзе

Эксперт «Советского спорта», экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе подвела итоги выступления россиян в одиночном разряде Уимблдона.

УСПЕХ. СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

Светлана 10 лет не играла в четвертьфинале Уимблдона. Конечно, нынешний турнир ей можно записать в актив. Могла ли Кузнецова добиться большего? Могла. Любой теннисист дает оценку своим выступлениям в сравнении со своим же лучшим результатам. У Светы за плечами – титулы «Ролан Гаррос» и US Open. Она – в первой десятке рейтинга, находится в хорошей форме. И в нынешних условиях – без Серены Уильямс, без Марии Шараповой – вполне была способна побороться на Уимблдоне за победу.

Немного не повезло. Были не лучшие погодные условия, не самая удобная соперница. Мугуруса любит активный теннис, хорошо подает, сама постоянно атакует – на нынешнем турнире такие теннисистки Кузнецовой раньше не встречались. Света неплохо действовала на корте, но в паре ключевых моментов дала Гарбине сделать брейк. Решающие мячи испанка отыграла увереннее, и это принесло ей победу. С другой стороны – заметно, что Кузнецова стала спокойнее чувствовать себя на «Больших шлемах». Раньше ее часто подводило волнение, связанное с излишним давлением… На рядовых турнирах Света выступала лучше. Теперь же спокойствие в ее игре появилось и на «мейджорах». Это – хороший знак.

НЕУДАЧА. ЕЛЕНА ВЕСНИНА

В прошлом году Веснина провела свой лучший Уимблдон в карьере – вышла в полуфинал. Теперь оступилась уже во втором круге. Это обидно, особенно с учетом того, что Лена потеряет много очков и опустится в рейтинге. Правда, во многом ей просто не повезло. Преимущество сеяных в том, что в первом-втором круге можно «разогреться» на более слабых соперниках. А тут Весниной в 1/32 финала досталась Виктория Азаренка…

Вика, после рождения сына - Лео-Александра - вернулась немного другой. Она стала спокойнее. Пока Азаренка просто играет в свое удовольствие. Наслаждается тем, что может снова выходить на корт. Конечно, до лучшей формы ей еще далеко, но класс и опыт никуда не делся. А особого давления за результат Азаренка сейчас не испытывает.

Лена же, разумеется, думала и о прошлогоднем полуфинале, и об очках. Девушки вообще более чувствительны к таким вещам, чем парни из ATP-Тура. Отсюда – лишнее давление. В матче с Азаренкой у нее были шансы, но Веснину где-то зажало, где-то не хватило терпения, спокойствия. Да и в целом в последние месяцы у нее наблюдается спад. Впрочем, для Елены это типично – стабильности на весь сезон ей не хватало никогда. Зато после любого спада наблюдался подъем. Думаю, с началом летней американской серии Веснина серьезно прибавит. В конце концов – не просто так она выиграла в этом году Индиан-Уэлс!

ДЕБЮТ. ПОТАПОВА И БЛИНКОВА

За Потапову, конечно, сложно радоваться – в своем матче первого круга она серьезно подвернула ногу и не смогла довести встречу до конца. Обидная травма – побежала за укороченным мячом, поскользнулась, не смогла сгруппироваться… При том, что немку Татьяну Марию обыгрывать было вполне по силам! С другой стороны – Анастасия прошла на Уимблдоне квалификацию. Ей всего 16 лет, она впервые попала в основу взрослого «Большого шлема», и у нее – большой потенциал. Лишь бы не подводило здоровье.

То же касается Блинковой. Меня порадовала борьба, которую Аня навязала Весниной в первом круге на протяжении всех трех партий. Блинкова, как и Потапова, начала выступление с квалификации. Причем она проводится в Рохэмптоне, где корты – гораздо хуже, чем на Уимблдоне, и девушкам по ходу турнира приходится пройти там семь кругов ада! Тут не только хороший теннис нужен. Но еще и характер. Аня и Настя показали – у них он есть.

ПРОГРЕСС. ХАЧАНОВ

Хачанов становится все более опытным и все больше верит в себя. Он понял, что способен обыгрывать игроков топ-10 не раз, не два, а регулярно. Он с ними постоянно тренируется и уже никого не боится. Да, есть в чем прибавлять – например, в тактических действиях. Но у Хачанова очень хорошая подача, высокая скорость, он постоянно атакует и играет раскрепощенно. За ним просто приятно и интересно наблюдать! Был ли шанс пройти Надаля, который в следующем круге сам уступил Жилю Мюллеру? Сложный вопрос. Карен точно мог взять у Рафаэля третий сет, который проиграл в итоге на тай-брейке. Кто знает, как бы дальше повернулась борьба? С другой стороны, Мюллер – теннисист другого плана. Даже не говоря о большем опыте – он левша, постоянно рвет темп, часто ходит к сетке… Надаль с такими на траве играть не любит. Хачанов в этом плане был для него более предсказуем. К тому же, они с Кареном успели вместе потренироваться в Лондоне, так что Рафаэль лучше представлял, чего ждать от россиянина. В любом случае, Карен закрепился в топ-30. Он здорово провел свой первый Уимблдон – особенно после успешного «Ролан Гарроса». Посмотрим, чем удивит Хачанов летом. В том числе – на US Open.

ГОРЯЧНОСТЬ. РУБЛЕВ И МЕДВЕДЕВ

Того, что есть у Хачанова, пока не хватает двум другим нашим молодым игрокам. Карен играет зрело. Ведет себя по-взрослому. А Рублев и Медведев пока еще – дети. Часто нервничают, поддаются эмоциям, заводятся не по делу… Им это мешает. Хотя все остальное для высоких результатов у ребят есть.

Медведев подарил нам сенсацию, выбив в первом круге Стэна Вавринку. А затем… не справился с Рубенсом Бемельмансом. Обидно! Похоже, Даниил просто неправильно настроился. После центрального корта и четвертой ракетки мира ему пришлось играть на площадке с маленькими трибунами и малоизвестным бельгийцем из второй сотни рейтинга. Пока перестроился – успел уступить два сета. Потом вернулся. Мог и додавить, но… Поддался эмоциям, завелся, начал спорить с судьями, в том числе – с арбитром на вышке (которая, кстати, не совсем корректно себя повела, начав давить на молодого теннисиста). Это сильно ему помешало. Но пусть такое поражение станет для Даниила уроком. Хладнокровие надо стараться сохранять всегда. А так он потерял верное место в третьем раунде.

Похожая ситуация с Рублевым. Андрей прошел в пяти сетах Стефано Травилью, затем так же в пяти уступил Альберто Рамосу-Винольясу. Играл ярко, но неровно. Рублев, может, не кажется таким физически мощным, как тот же Хачанов, но у него хватает сильных качеств. У Андрея хорошая работа ног, широкий арсенал ударов, который позволяет разыгрывать любые комбинации. Вот только в решающие моменты он часто суетится, торопится, теряет внимание. Ему бы одержать две-три хорошие победы над игроками из верхней части рейтинга – тогда появится и уверенность в себе, и стабильность. Надеюсь, что это случится уже в ближайшем будущем.