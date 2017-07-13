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Анисина вернули в «Динамо»… Мудрый ход или лихая авантюра?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анисина вернули в «Динамо»… Мудрый ход или лихая авантюра?
Фото: «Советский спорт»

Как стало известно «Советскому спорту» скандально известный форвард Михаил Анисин уже подписал с бело-голубыми контракт на один год.

Скажу честно, в слухи о возвращении 29-летнего нападающего Михаила Анисина в московское «Динамо» до самого конца верилось с трудом. Но вот сегодня надежный источник в клубе мне сообщил, контракт уже подписан.

Да, пока только на один год, да, на очень скромную сумму. Но это большой шанс для форварда вернутся на высокий уровень. Потому что именно в «Динамо» Анисин в 2012 году стал топ-игроком, завоевав в составе бело-голубых Кубок Гагарина и став самым метким снайпером плей-офф.

Тогда Михаила вся команда готова была носить на руках. И на торжественном вечере закрытия сезона, когда «Динамо» праздновало чемпионство, он распевал песни, сидя на коленях у главного тренера Олега Знарка.

Однако затем между руководством клуба и игроком вышла, мягко говоря, сильная размолвка. Анисин настаивал на увеличении контракта. «Динамо» требовало, чтобы он отработал прежний – с которым перешел к бело-голубым из «Витязя».

В результате стороны так и не смогли прийти к соглашению. И по ходу сезона 2012/13 Михаил со скандалом покинул московский клуб, проклиная своих недавних друзей за вероломство.

«Динамо» в ответ вновь стало чемпионом в 2013 году, уже без Анисина. А вот карьера форварда резко пошла на спад. Нарушение спортивного режима, дисквалификация за пьяную драку во время выездного матча «Донбасса» в Уфе, дисквалификация… Потом амнистия, два неплохих, но невыдающихся сезона в ХК Сочи… Последний раз Михаил сыграл в КХЛ за «Кузню». И было это 22 ноября 2016 года. Впрочем, и новокузнецкий «Металлург» он вскоре покинул, разругавшись с главным тренером Сергеем Бердниковым.

После такой богатой «яркими событиями» личной истории наверняка и у нынешнего тренерского штаба «Динамо» есть сомнения в том, насколько он может быть полезен команде, в которой сейчас много молодых игроков, поднявшихся из ВХЛ.

И Анисину придется очень сильно постараться, чтоб завоевать доверие Владимира Воробьева. В первую очередь – добросовестным отношением к тренировкам, строгим соблюдением спортивного режима и вообще полным отсутствием различных эмоциональных срывов, которыми он прославился в прошлом.

По правде говоря, лично у меня сложилось впечатление, что нынешнее руководство «Динамо» отчасти дало Анисину шанс проявить себя в команде в пику бывшему генеральному директору обанкротившегося АНО ХК «Динамо» Андрею Сафронову, с которым у Михаила и был основной конфликт.

Пока Сафронов руководил ХК «Динамо», Анисина там быть не могло. И то, что Михаил вернулся в состав бело-голубых сразу после того, как власть в «Динамо» переменилась – показательный и даже нарочитый факт.

Что же касается болельщиков «Динамо», то и у них в отношении Анисина наметился раскол. Одна часть категорически не приемлет игрока, не простив ему жесткого разрыва с клубом. Другая помнит, как Михаил здорово общался с трибунами и готово принять «блудного сына» обратно в семью.

Справедливости ради, надо отметить, что находить короткие и быстрые пути к сердцам фанатов Анисин умел всегда. Он любил обращаться к трибунам напрямую, никогда не ленился задержаться на площадке после матча, как бы не сложилась игра. И даже уже не будучи динамовцем, никогда не скрывал, что питает к клубу нежные чувства и всегда с удовольствием вспоминал, как стал в нем чемпионом страны.

В этом плане, возвращение Анисина – неплохой пиар-ход. Учитывая, что «Динамо» пережило своеобразное перерождение этим летом, сменив руководство клуба и переписав контракты игроков, то ему надо заново наладить контакт и с болельщиками. И тут Михаил может помочь – располагать к себе людей он умеет.

Другое дело, сможет ли он реально помочь команде на льду?

Тут уже многое будет зависеть от самого Анисина. Не взирая на недоверчивое отношение тренеров - а его поначалу наверняка не избежать, уже слишком много Михаил напортачил в последние годы – форварду надо, стиснув зубы, пахать, пахать и пахать. Завоевать место в составе сперва безупречным отношением к делу, а потом и самим делом.

Потому что форвардов ценят в первую очередь не за красивый голос, игру на гитаре и грустные глаза с поволокой, а за голы в плей-офф. Впрочем, это Анисину как раз прекрасно известно.

Вспомни 2012-й год, Миша. И, если получится, добро пожаловать домой!

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