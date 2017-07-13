Фалькао сдал Мендеша. Зачем в Португалии проверяют сделки агента за три года
Налоговая инспекция Португалии начала расследовать сделки по игрокам и тренерам, к которым имел отношение Жорже Мендеш в последние три года.
Как сообщает Jornal de Noticias, Мендеш — один из главных фигурантов расследования налоговых органов, которое затрагивает сразу 13 португальских клубов: «Бенфику», «Порту», «Спортинг», «Брагу», «Виторию Гимарайнш», «Маритиму», «Насьонал», «Тонделу», «Виторию Сетубал», «Ароуку», «Боавишту», «Эшторил» и «Морейренсе».
«Все, что связано с Мендешем, вызывает подозрения», - цитирует издание источник в налоговой. Однако добраться до нужных бумаг будет непросто, так как многие сделки проходили через офшоры, а значит была гарантирована секретность. С другой стороны, у налоговых органов Португалии есть поддержка из других европейских стран, в частности Испании, где клиентов Мендеша (Моуринью, Роналду, Коэнтрау, Ди Марию, Рикарду Карвалью и Фалькао) уже обвиняли в неуплате налогов. Колумбиец и вовсе заявил, что именно Мендеш стоит за схемой создания компаний в офшорах с целью перенаправлять туда напрямую часть заработанных игроками денег. Пока что в Португалии пытаются понять, была ли эта схема применена и в национальных чемпионатах.
Правда Мендеш заявил, что никогда не советовал своим клиентам, как им распоряжаться деньгами, и как платить налоги. Компания агента, Gestifute, подтвердила JN, что на данный момент проходит инспекцию, что «все идет в обычном режиме», и что «всегда открыта к сотрудничеству с налоговыми органами».
Помимо прочего налоговую интересует схема с выплатой подъемных и двойными контрактами, которые не регистрируются официально, а значит часть денег игрокам, тренерам и агентам могла быть выплачена незаконным путем.
Самые громкие сделки Мендеша
2017/18
Эдерсон: «Бенфика» - «Манчестер Сити» 40 млн евро
Андре Силва: «Порту» - «Милан» 38 млн.
Рубен Невеш: «Порту» - «Вулверхэмптон» 16 млн.
2016/17
Ренату Саншеш: «Бенфика» - «Бавария» 35 млн.
Гонсалу Гедеш: «Бенфика» - ПСЖ 30 млн.
2015/16
Родриго: «Бенфика» - «Валенсия» 30 млн.
Андре Гомеш: «Бенфика» - «Валенсия» 20 млн.
Иван Кавалейру: «Бенфика» - «Монако» 15 млн.
Жоау Канселу: «Бенфика» - «Валенсия» 15 млн.
2014/15
Мангала: «Порту» - «Манчестер Сити» 30,5 млн.
Энцо Перес: «Бенфика» - «Валенсия» 25 млн.
Ян Облак: «Бенфика» - «Атлетико» 16 млн.
Бернарду Силва: «Бенфика» - «Монако» 15,7 млн.