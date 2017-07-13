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Фалькао сдал Мендеша. Зачем в Португалии проверяют сделки агента за три года

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Налоговая инспекция Португалии начала расследовать сделки по игрокам и тренерам, к которым имел отношение Жорже Мендеш в последние три года.

Как сообщает Jornal de Noticias, Мендеш — один из главных фигурантов расследования налоговых органов, которое затрагивает сразу 13 португальских клубов: «Бенфику», «Порту», «Спортинг», «Брагу», «Виторию Гимарайнш», «Маритиму», «Насьонал», «Тонделу», «Виторию Сетубал», «Ароуку», «Боавишту», «Эшторил» и «Морейренсе».

«Все, что связано с Мендешем, вызывает подозрения», - цитирует издание источник в налоговой. Однако добраться до нужных бумаг будет непросто, так как многие сделки проходили через офшоры, а значит была гарантирована секретность. С другой стороны, у налоговых органов Португалии есть поддержка из других европейских стран, в частности Испании, где клиентов Мендеша (Моуринью, Роналду, Коэнтрау, Ди Марию, Рикарду Карвалью и Фалькао) уже обвиняли в неуплате налогов. Колумбиец и вовсе заявил, что именно Мендеш стоит за схемой создания компаний в офшорах с целью перенаправлять туда напрямую часть заработанных игроками денег. Пока что в Португалии пытаются понять, была ли эта схема применена и в национальных чемпионатах.

Правда Мендеш заявил, что никогда не советовал своим клиентам, как им распоряжаться деньгами, и как платить налоги. Компания агента, Gestifute, подтвердила JN, что на данный момент проходит инспекцию, что «все идет в обычном режиме», и что «всегда открыта к сотрудничеству с налоговыми органами».

Помимо прочего налоговую интересует схема с выплатой подъемных и двойными контрактами, которые не регистрируются официально, а значит часть денег игрокам, тренерам и агентам могла быть выплачена незаконным путем.

Самые громкие сделки Мендеша

2017/18

Эдерсон: «Бенфика» - «Манчестер Сити» 40 млн евро

Андре Силва: «Порту» - «Милан» 38 млн.

Рубен Невеш: «Порту» - «Вулверхэмптон» 16 млн.

2016/17

Ренату Саншеш: «Бенфика» - «Бавария» 35 млн.

Гонсалу Гедеш: «Бенфика» - ПСЖ 30 млн.

2015/16

Родриго: «Бенфика» - «Валенсия» 30 млн.

Андре Гомеш: «Бенфика» - «Валенсия» 20 млн.

Иван Кавалейру: «Бенфика» - «Монако» 15 млн.

Жоау Канселу: «Бенфика» - «Валенсия» 15 млн.

2014/15

Мангала: «Порту» - «Манчестер Сити» 30,5 млн.

Энцо Перес: «Бенфика» - «Валенсия» 25 млн.

Ян Облак: «Бенфика» - «Атлетико» 16 млн.

Бернарду Силва: «Бенфика» - «Монако» 15,7 млн.

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