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Олейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММА

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММА
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В июльском рейтинге произошло немало изменений.

Трое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает пятое место в легком весе, Магомед Бибулатов находится на десятой строчке в наилегчайшем дивизионе. Кроме того, Алексей Оленик ворвался в топ-10 тяжеловесов после победы над американцем Трэвисом Брауном.

Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого – получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься в течение двух лет – выбываешь из рейтинга.

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА
Июль

Тяжелый вес

Федор Емельяненко после поражения от Мэтта Митриона на турнире Bellator 180 опустился на 15 строчек в обновленном рейтинге лучших тяжеловесов мира. На данный момент Последний император занимает 43-е место.

В мировом рейтинге тяжеловесов по-прежнему на первом месте находится американец хорватского происхождения Стипе Миочич, который является чемпионом UFC.

Лучший из россиян — Алексей Олейник, который ворвался в топ-10 после победы над американцем Трэвисом Брауном на турнире UFC 213.

Заметный скачок в рейтинге совершил Сергей Харитонов (+7 позиций), который на турнире М-1 в Харбине (Китай) одержал побьеду нокаутом над Рамо Сокуджу.

1. Стипе Миочич (США, 17 побед, 2 поражения)
2. Алистар Оверим (Голландия, 43-15)
3. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-7-1)
4. Кейн Веласкес (США, 14-2)
5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)
6. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1)
7. Джош Барнетт (США, 35-8)
8. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)
9. Деррек Льюис (США, 18-5)
10. (+22). Алексей Олейник (Россия, 57-10-1)



... 11. (+1). Александр Волков (Россия, 28-6)
17. (-1). Виталий Минаков (Россия, 20-0)
23. (+2). Иван Штырков (Россия, 11-0)
26. (0). Денис Гольцов (Россия, 19-4)
27. (0). Сергей Павлович (Россия, 11-0)
29. (+1). Евгений Ерохин (Россия, 17-5)
33. (+7). Сергей Харитонов (Россия, 26-7)
43. (-15). Федор Емельяненко (Россия, 36-5)
45. (+2). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)
46. (+2). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)
57. (+3). Мухомад Вахаев (Россия, 5-4-1)
61. (+2). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)
62. (+2). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-2-2)
68. (0). Валентин Молдавский (Россия, 5-1)
72. (+1). Алексей Стоян (Россия, 5-2)
76. (0). Салимгерей Расулов (Россия, 15-7)
92. (0). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-2)
99. (NEW). Евгений Гончаров (Россия, 8-3)

Полутяжелый вес

Виталий Бигдаш заметно опустился в рейтинге, потеряв 28 позиций. Дело в том, что он потерпел первое поражение в карьере в рамках турнира One FC.

Среди россиян по-прежнему лучший Рашид Юсупов, он сохранил 15-ю строчку в рейтинге.

1. Даниэль Кормье (США, 19-1)
2. Джонс Джонс (США, 22-1)
3. Райан Бэйдер (США, 23-5)
4. Фил Дэвис (США, 17-4)
5. Александр Густафссон (Швеция, 18-4)
6. Гловер Тейшейра (Бразилия, 26-6)
7. Джими Манува (Великобритания, 17-2)
8. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10)
9. Линтон Васселл (Великобритания, 18-5)
10. Волкан Оздемир (Швейцария, 14-1)

…15 (0). Рашид Юсупов (Россия, 7-1)


18. (-1). Виктор Немков (Россия, 25-6)
20. (0). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-4)
25. (-2). Магомед Анкалаев (Россия, 8-0)
29. (-1). Владимир Минеев (Россия, 9-1)
30. (-1). Шамиль Гамзатов (Россия, 10-0)
39. (-3). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)
46. (-2). Максим Гришин (Россия, 24-7)
61. (-28). Виталий Бигдаш (Россия, 9-1)
66. (-6). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0)
69. (-7). Вагаб Вагабов (Россия, 23-1-1)
75. (-8). Максим Футин (Россия, 7-4-1)
81. (-4). Батраз Агнаев (Россия, 3-0)
89. (-3). Илья Щеглов (Россия, 6-1)
93. (-3). Муслим Махмудов (Россия, 9-3)
95. (-3). Заурбек Башаев (Россия, 3-2)

Средний вес

В среднем весе у россиян в сравнении с прошлым месяцем практически ничего не поменялось — Александр Шлеменко — лучший.

На вторую строчку с пятой поднялся Роберт Уиттакер, который победил Йоэля Ромеро. На третьем месте — Гегард Мусаси, который поменял UFC на Bellator.

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-7)
2. Роберт Уиттакер (Австралия, 19-4)
3. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 42-6-2)
4. Йоэль Ромеро (Куба, 12-2)
5. Люк Рокхолд (США, 15-3)
6. Роналдо Соуза (Бразилия, 24-5)
7. Крис Уайдман (США, 13-3)
8. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)
9. Дэвид Бранч (США, 21-3)
10. Келвин Гастелум (США, 13-2)

...17. (0). Александр Шлеменко (Россия, 56-9)


24. (-1). Рамазан Эмеев (Россия, 15-3)
34. (-1). Анатолий Токов (Россия, 25-3)
44. (0). Вячеслав Василевский (Россия, 30-5)
46. (0). Курбан Омаров (Россия, 7-0)
52. (0). Алексей Буторин (Россия, 12-1)
59. (0). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)
64. (+2). Артур Астахов (Россия, 15-5)
74. (-1). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 9-2)
75. (+2). Муслим Салихов (Россия, 12-1)
83. (+2). Артем Фролов (Россия, 9-0)
90. (-2). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)
95. (-4). Олег Оленичев (Россия, 9-4)
97. (-1). Гасан Умалатов (Россия, 17-5-1)
98. (-1). Михаил Колобегов (Россия, 11-3)

Полусредний вес

В топ-10 ворвались бразильца Рафаэль дос Аньос и Дуглас Лима. Лучший из россиян — Андрей Корешков. Он потерял три позиции и располагается на 20-м месте.

1. Тайрон Вудли (США, 17-3-1)
2. Стивен Томпсон (США, 13-2-1)
3. Демиан Майа (Бразилия, 25-6)
4. Робби Лаулер (США, 27-11)
5. Хорхе Масвидаль (США, 32-12)
6. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 26-9)
7. Дуглас Лима (Бразилия, 29-6)
8. Дональд Серроне (США, 32-8)
9. Нейт Диас (США, 19-11)
10. Нейл Мэгни (США, 19-5)

…20 (-3) Андрей Корешков (Россия, 19-2)


45. (-3). Альберт Туменов (Россия, 18-4)
58. (-4). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 14-1)
68. (-3). Мухамед Берхамов (Россия, 12-1)
71. (-3). Беслан Исаев (Россия, 36-9)
78. (-5). Александр Яковлев (Россия, 23-8-1)
79. (-3). Беслан Ушуков (Россия, 15-2)
82. (-3). Омари Ахмедов (Россия, 17-4)
83. (-4). Альберт Дураев (Россия, 9-3)
86.(-5). Алексей Кунченко (Россия, 16-0)
98. (-5). Абубакар Вагаев (Россия, 15-2)

Легкий вес

В рейтинге легковесов очень многое поменялось. Россиянин Хабиб Нурмагомедов поднялся на одну строчку. Это связано с тем, что бразилец Рафаэль дос Аньос поднялся на один дивизион выше. В топ-10 поднялся бывший чемпион лиги WSOF Джастин Гейтжи, который в июле дебютировал в UFC победой над Майклом Джонсоном.

1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21-3)
2. Эдди Альварес (США, 28-5)
3. Тони Фергюсон (США, 22-3)
4. Эдсон Барбоса (Бразилия, 19-4)
5. (+1). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)


6. Энтони Петтис (США, 20-6)
7. Кевин Ли (США, 16-2)
8. Джастин Гетжи (США, 18-0)
9. Бенсон Хендерсон (США, 24-7)
10. Брент Примус (США, 8-0)

…16. (+3). Рустам Хабилов (Россия, 21-3)
26. (0). Марат Гафуров (Россия, 15-0)
31. (0). Рашид Магомедов (Россия, 20-2)
38. (+2). Хусейн Халиев (Россия, 17-1)
40. (+2). Ислам Махачев (Россия, 14-1)
41. (+4). Ахмед Алиев (Россия, 15-4)
43. (+1). Эдуард Вартанян (Россия, 16-3)
46. (+4). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)
63. (+1). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 9-3)
70. (+9). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)
72. (+8). Ислам Мамедов (Россия, 14-1)
73. (+4). Магомед Мустафаев (Россия, 13-2)
81. (+5). Абукар Яндиев (Россия, 10-1)
89. (+4). Александр Сарнавский (Россия, 35-6)
92. (+4). Шамиль Завуров (Россия, 32-5-1)

Полулегкий вес

1. Макс Холлоуэй (США, 18-3)
2. Жозе Алдо (Бразилия, 26-3)
3. Фрэнки Эдгар (США, 22-5-1)
4. Рикардо Ламас (США, 17-5)
5. Патрисо Фрейре (Бразилия, 26-4)
6. Куб Свэнсон (США, 25-7)
7. Даррен Элкинс (США, 22-5)
8. Ренато Карнейро (Бразилия, 11-0-1)
9. Даниэль Вайхель (Германия, 39-9)
10. Джереми Стивенс (США, 25-14)

...16. (0). Магомед Идрисов (Россия, 7-0)


27. (-1). Салман Жамалдаев (Россия, 14-1)
32. (+2). Мурад Мачаев (Россия, 21-2)
43. (-3). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 26-7)
49. (-4). Забит Магомедшарипов (Россия, 12-1)
58. (-4). Расул Мирзаев (Россия, 17-1)
74. (-3). Мухамед Коков (Россия, 11-2)
83. (-1). Зубайра Тухугов (Россия, 18-4)
85. (-6). Марат Балаев (Россия, 8-0)
97. (-5). Ислам Исаев (Россия, 6-2)

Легчайший вес

1. Коди Гарбрандт (США, 11-0)
2. Доминик Круз (США, 22-2)
3. Ти Джей Диллашоу (США, 14-3)
4. Джимми Ривера (США, 20-1)
5. Эдуардо Дантас (Бразилия, 20-4)
6. Джон Линекер (Бразилия, 29-8)
7. Джон Додсон (США, 19-8)
8. Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 25-5)
9. Даррион Колдвелл (США, 10-1)
10. Марлон Мораеш (Бразилия, 18-5-1)

...34. (+1). Петр Ян (Россия, 7-1)


37. (0). Бекбулат Магомедов (Россия, 18-1)
40. (+1). Тимур Валиев (Россия, 11-2)
41. (+1). Саид Нурмагомедов (Россия, 10-1)
42. (+4). Мовсар Евлоев (Россия, 7-0)
43. (0). Хусейн Асхабов (Россия, 14-0)
45. (+3). Рахман Дудаев (Россия, 20-4)
50. (+2). Магомед Магомедов (Россия, 13-2)
55. (+1). Михаил Малютин (Россия, 34-12)
59. (+7). Рустам Керимов (Россия, 8-0)
66. (+5). Олег Борисов (Россия, 19-2-1)
70. (+5). Павел Витрук (Россия, 14-2)
75. (+2). Махарбек Каргинов (Россия, 8-0)
92. (NEW). Валерий Хажироков (3-0)

Наилегчайший вес

1. Деметриус Джонсон (США, 26-2-1)
2. Джозеф Бенавидес (США, 25-4)
3. Куеджи Хоригучи (Япония, 19-2)
4. Генри Седжудо (США, 10-2)
5. Рэй Борг (США, 11-2)
6. Брэндон Морено (Мексика, 14-3)
7. Бен Нгуен (США, 16-6)
8. Джусьер да Силва (Бразилия, 19-5)
9. Уилсон Рейс (Бразилия, 22-7)
10. (0). Магомед Бибулатов (Россия, 14-0)



...13. (0). Аскар Аскаров (Россия, 9-0)
24. (+3). Али Багаутинов (Россия, 15-6)
27. (-4). Юнус Евлоев (Россия, 21-8)
52. (-4). Курбан Гаджиев (Россия, 12-1)
55. (-4). Велимурад Алхасов (Россия, 4-0)
56. (-4). Тагир Уланбеков (Россия, 6-0)
58. (-1). Вартан Асатрян (Россия, 13-6)
74. (0). Мурад Зейнулабидов (Россия, 16-2)
79. (-2). Расул Альбасханов (Россия, 6-2)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

Деметриус Джонсон, выступающий в наилегчайшей весовой категории, продолжает занимать первое место в обновленном рейтинге бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий.

На втором месте расположился представитель США Мак Холлоуэй (полулегкий вес), на третьем - Стипе Миочич (тяжелый вес).

Чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор расположился на шестой строчке.

1. Деметриус Джонсон (США)
2. Макс Холлоуэй (США)
3. Стипе Миочич (США)
4. Даниэль Кормье (США)
5. Джон Джонс (США)
6. Конор Макгрегор (Ирландия)
7. Тайрон Вудли (США)
8. Майкл Биспинг (Великобритания)
9. Роберт Уиттакер (Австралия)
10. Гегард Мусаси (Голландия/Армения)
11. Коди Гарбрандт (США)
12. Алистар Оверим (Голландия)
13. Жозе Алдо (Бразилия)
14. Джозеф Бенавидес (США)
15. Стивен Томпсон (США)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

1. Джоанна Еджейчик(Польша)
2. Аманда Нуньес (Бразилия)
3. Кристина Джустино (Бразилия)
4. Клаудиа Гаделья (Бразилия)
5. Ливия Рената Соуза (Бразилия)
6. Валентина Шевченко (Перу)
7. Ракель Пеннингтон (США)
8. Дженнифер Майа (Бразилия)
9. Ронда Роузи (США)
10. Жермейн де Рандамье (Голландия)

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