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Россия снова впереди планеты всей: КАМАЗы перед Китаем уходят в отрыв

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Россия снова впереди планеты всей: КАМАЗы перед Китаем уходят в отрыв
Фото: Ралли «Шелковый путь»

«Советский спорт» продолжает передавать самое интересное из сердца самого сложного ралли-марафона планеты – «Шелкового пути».

С тех пор, как мы писали о ралли-марафоне «Шелковый путь» в последний раз прошло два дня. За это время участники успели преодолеть два этапа – почти 1450 километров, из которых более 870-ти прошло по бездорожью в степях и возвышенностях Казахстана.

Мы успели за это время пережить тропическую бурю, которая чуть не смела бивуак. Некоторым журналистам даже потребовалась медицинская помощь – ралли-рейды они такие – опасны не только для пилотов.

Россия выходит вперед

Но главное – общий зачет в у грузовиков и внедорожников изменился практически до неузнаваемости. У легковых автомобилей продолжает лидировать Себастьен Леб на своем Peugeot – час преимущества перед своим партнером по команде Серилем Депре. Третий – американец, который дебютирует в формате ралли-марафонов – Брайс Мензес. Он на своем Mini отстает от лидера на полтора часа.

Главные для нас изменения произошли в зачете грузовиков – Россия наконец-то впереди планеты всей. За этап до середины марафона команда КАМАЗ-мастер вышла в лидеры. Первым пока идет Дмитрий Сотников. За ним следует Антон Шибалов с отставанием в две минуты. Третий – недавний лидер из Чехии Мартин Коломы – десять с небольшим минут отставания. Сохраняет шансы на победу и действующий победитель ралли-рейда Айрат Мардеев, которого от партнера по команде отделяет чуть больше 20 минут. Четвертый российский экипаж во главе с победителем «Дакара» Эдуардом Николаевым практически потерял шансы на успех, отставая от лидеров больше, чем на два часа.

По большому счету, у КАМАЗов осталось не так и много конкурентов – практически все серьезные соперники уже в первой половине марафона потеряли слишком много времени. И Де рой, и ван ден Бринк, и Вязович на МАЗе отстают более чем на два часа. Ветеран «Шелкового пути» чех Алеш Лопрайс и вовсе устанавливает рекорд, набрав уже 439 часов штрафа за нарушения на этапах.

Встречают не по одежке

На седьмом этапе гонка покидает просторы Казахстана и переезжает в Китай, где пройдет половина марафона. Отойдя от минут, километров и мест в общем зачете, мы решили вспомнить, как гонщиков встречали на финише каждого из этапов. Поверьте, в этом компоненте с «Шелковым путем» не выдерживает сравнения даже легендарный «Дакар». Да что там говорить – смотрите сами.

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