Динияр Билялетдинов: Ставлю на победу «Локомотива»

Полузащитник Динияр Билялетдинов, поигравший за московские «Локомотив» и «Спартак», поделился ожиданиями от Суперкубка России, нового сезона РФПЛ и высказался на тему лимита.

«СТАВЛЮ НА «ЛОКОМОТИВ»

- Матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком» смотреть буду обязательно. И обязательно буду болеть за «Локо». К тому же, железнодорожники играют на домашней арене. Праздник! – говорит Билялетдинов.

- На кого ставите?

- На «Локомотив», конечно. «Спартак» можно обыграть – в первую очередь за счет дисциплины в обороне, контратак. Необходимо воспользоваться свободными зонами, которые команда Карреры периодически точно будет оставлять. Про стандартные положения не стоит забывать, это, своего рода, козырь.

- Есть мнение, что после чемпионства «Спартак» не сильно мотивирован в Суперкубке.

- Не думаю, что в «Спартаке» такие настроения. Любой трофей приятен. Тем более, этот матч открывает чемпионат страны, ответственность большая, фанаты заждались кумиров. Суперкубок – славная страница в биографии любого футболиста.

- В «Спартак» пришел Петкович, в «Локо» - Медведев и Корян. Не маловато?

- «Спартак», по сути, как команда сформирован, да и «Локомотив» тоже. Поэтому следуют лишь точечные укрепления. Юрий Семинвообще всегда только так и усиливался. Думаю, ему хватит игроков. Лига Европы? Так еще полтора месяца впереди, время купить кого-то точно есть.

«ШАНСЫ «СПАРТАКА» НА ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ ЛЧ – 50 НА 50»

- «Спартак» впервые за долгое время попал в Лигу чемпионов, «Локомотив» - опять в Лиге Европы.

- Перспективы в каждом из турниров стоит оценивать по-разному. «Спартак» хоть и будет при жеребьевке в первой корзине (как чемпион России – Прим. Ред.), с ним в группу точно попадут не только большие клубы, но и менее именитые неуступчивые команды. Тем интереснее! Шансы на выход из группы – 50 на 50. У «Локомотива» шансов пролезть через групповой этап и пройти как можно дальше в плей-офф больше. Все-таки уровень конкуренции внутри турнира не такой серьезный, как в ЛЧ. Многие команды играют смешанным составом, кому-то откровенно не везет. «Локо» будет попроще.

- Прошлый сезон РФПЛ стал одним из самых скучных и блеклых. В этом году будет веселее?

- Раз на раз не приходится. И если кто-то заскучал в прошлом году, то сейчас от нашего футбола получит точно больше удовольствия.

- Переживать в этом сезоне вы будете за «Локомотив»?

- Не прям уж переживать… Смотреть точно буду, почему нет. Да и поддерживать тоже.

«НЕ ЯСНО, КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ НОВЫЙ ЛИМИТ»

- После ЧМ-2018 формулу лимита изменят. Повлияет ли это на развитие футбола в стране?

- Смотря какие цели ставит перед собой футбольное руководство страны. Еще ведь будут вопросы к клубам, у кого сейчас легионеров больше, чем нужно. Что они будут с ними делать? Возможно, легионеры с давними контрактами не будут попадать под это правило. Иначе не избавляться же клубам впопыхах от лишних игроков. Пока не ясно, как это все будет работать. Новый лимит поможет тем клубам, политика которых предусматривает успешное развитие в таких рамках. Одним проще купить игрока, а не растить своего. Другие, как «Краснодар», наоборот – строят академии, надеются на внутренний ресурс. В общем, дальше видно будет, как это скажется.

- Вы начинали, когда обходились без лимита.

- В начале нулевых такого количества легионеров у нас не было, никакой лимит просто не требовался. Это потом уже, когда деньги появились в большом количестве, со всех сторон привезли иностранцев. Я не сторонник и не противник лимита. Это правило, спущенное сверху. Одни научатся им грамотно пользоваться, другие – нет. Все зависит от грамотного использования ресурсов в обозначенных условиях.

- Сейчас вы свободный агент. Есть предложения от клубов?

- Уже месяц обдумываю несколько вариантов, скоро все разрешится. Есть возможность поиграть за рубежом, но существуют некоторые сложности. Надеюсь, все получится.



