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Почему «Ростов» будет жить и без Бердыева

Сергей Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почему «Ростов» будет жить и без Бердыева
Фото: «Советский спорт»

ФИНАНСЫ

Если брать финансовую составляющую, то Курбан Бердыев оставил после себя далеко не «выжженную землю». Во многом благодаря бывшему вице-президенту, у желто-синих существенно сократились долги. Клуб практически «обнулился». И дело не в призовых за еврокубки. Авторитет специалиста и его харизма помогали привлекать в «Ростов» средства мелких спонсоров.

Что касается текущей ситуации, то перед персоналом и футболистами (которые числятся в команде) долгов нет. Закрыты все вопросы по премиальным. Остаются задолженности перед игроками, которые уже ушли из «Ростова», но составлены графики погашения и в скором времени Полоз, Ерохин и другие, скорее всего, получат свои деньги.

Интересно, что по информации «Советского спорта», в ближайшее время у клуба появится спонсор, логотип которого будет красоваться на игровых футболках команды. Об этом «Ростов» должен объявить до старта нового чемпионата России.

ТРЕНЕР

Вчера на официальном сайте донского клуба вышло интервью президента «Ростова» Арташеса Аратунянца. В нем он немного рассказал и о поисках нового главного тренера.

- Выбирали из пяти кандидатов: испанец, итальянец и три русскоязычных тренера. Со всеми мы провели переговоры. По сути, команду нужно строить с нуля, очень серьезные обновления. Мы приняли решение, что Леонид Станиславович Кучук нам подходит больше всего. Это высококлассный специалист, в которого мы верим. Кредит доверия у него очень большой, мы выбрали хорошего тренера, - сказал один из руководителей клуба.

В профессионализме Кучука сомневаться не приходится. В России он чуть не привел к победе в чемпионате «Локомотив», вывел в финал Кубка России «Кубань». Проявил себя тренер и в украинской «Стали», где в 14 матчах под его руководством команда одержала 8 побед и из безнадежного аутсайдера превратилась в главное открытие второй части чемпионата.

РУКОВОДСТВО

В начале весны в «Ростове» серьезно обновился менеджмент. Делами клуба потихоньку стал заниматься Арутюнянц (в середине июня он официально занял пост президента клуба), который в паре с новым генеральным директором Павлом Лощиловым начал «разгребать» проблемы, возникшие при прошлом руководстве. Речь идет, прежде всего, о финансовых вопросах. Именно они всегда были главной головной болью желто-синих.

- На сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы сбалансировать бюджет и проводим финансовое оздоровление клуба, - отметил новый президент в интервью сайту «Ростова».

Кто же такой новый президент «Ростова»? Арутюнянц – довольно-таки обеспеченный человек, генеральный директор инвестиционной компании «Южный капитал». За прошлый год он заработал свыше 200 миллионов рублей.

Сам Арутюнянц «Ростов» полностью содержать не сможет, но среди его деловых партнеров есть люди, которые готовы помогать команде.

Интересно, что именно с приходом нового руководства простой менеджмент клуба забыл, что такое задержки по заработной плате. Кроме этого, намного быстрее стали решаться простые бытовые вопросы, которые ежедневно появляются в офисе.

ТРАНСФЕРЫ

Летом «Ростов» покинули 11 футболистов, вот-вот уйдет Азмун, который все сборы проводит с «Рубином». Казалось бы, быть беде, но новому спортивному директору Алексею Рыскину удалось собрать симпатичную на имена команду. Особенно выделяется защита. Желто-синие подписали контракты с бывшими спартаковцами Макеевым и Паршивлюком. Кроме этого, теперь в ростовских футболах будут играть исландец Ингасон, мощный словенец Бобен и поляк Вилюш.

 В полузащите появились арендованные Юсупов и Зуев, словенец Майер, которого селекционный отдел «Ростова» вел долгое время, и малыш из «Челси» Кинтеро. Не забыли и про нападение. Дядюн кандидатура спорная, но заменить уставшего Бухарова в концовке он сможет. В ближайшее время клуб должен пополнить еще один нападающий. Шомуродов из «Бунедкора» вот-вот подпишет контракт с «Ростовом».

Нет вопросов и по вратарской линии. Профессионализм Песьякова и Абаева отметил помощник Бердыева Виталий Кафанов, который воскресил Джанаева и сделал рекордсмена из Медведева.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Второй «Томью» ростовчане точно не станут. Состав желто-синих на данный момент тянет на середину турнирной таблицы. А если новички «Ростова» быстро адаптируются и донской команде будет везти, то еврокубки вновь могут стать реальностью. Чудеса можно творить и без магии Бердыева. У Кучука, кстати, тоже есть четки, которые он любит перебирать во время матчей и тренировок. 

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