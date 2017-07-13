Где припаркуется бронепоезд Юрия Семина после главного матча июля?

«Локомотив и «Спартак» сыграют между собой в Суперкубке впервые, при том, что на двоих – у них 7 таких финалов. Мне кажется, именно сейчас это будет очень интересно. Столкновение двух миров, двух разных тренерских школ, если угодно – двух эпох.

Полагаю, что, как говорят шахматисты, – в этой позиции у Семина стоит лучше. «Спартак» всеми воспринимается как явный фаворит матча, хотя если детально разбираться – он не стал лучше. Тигиев и Петкович – такое себе усиление. А про Зобнина все еще будут вспоминать не раз, и сожалеть о его отсутствии – тоже.

Юрий Семин – мастер финальных игр. Вряд ли его «Локомотив» (что и показал прошлый сезон) готов ввязываться в серьезную дистанционную борьбу с грандами российского футбола, но в одном отдельно взятом матче может устроить «баню» любому.

И «баня» эта именно сейчас нужна Семину, как никогда. Несмотря на выигрыш титула в прошлом сезоне (не забываем, что аналогичный «Локомотив» брал во времена Черевченко и Смородской), в отношении возможностей дуайена российского тренерского корпуса у многих возникают сомнения. И слухи о возможной его смене тоже появляются с регулярной периодичностью. И если Палыч сокрушит действующего чемпиона – то разом накинет платки на все недоверчивые ротки.

Чемпионская сага «Спартака», в какие бы нарядные фолианты ее не облекали поклонники – все же больше была историей про эмоции, чем про класс. Обилие побед со счетом 1:0, умение терпеть, везение – все это скреплялось дивным и ответственным настроем. «Спартак» очень хотел, и понимал – если не сейчас, то когда. А что случилось, когда выплеск эмоций оставил игровые достоинства без «скреп» - мы увидели на поле стадиона в Туле в последнем туре прошлого чемпионата.

Новый сезон ставит перед Массимо Каррерой крайне широкий круг задач. Тут и Лига чемпионов, и «удержание титула», что исполнить всегда сложнее, чем его завоевание. Нет никаких причин, чтобы «Спартак» форсировал форму, и целенаправленно настраивался на Суперкубок (хоть у него и три поражения из трех с разницей мячей 5:10).

«Локомотив», напротив, прекрасно понимает, что ожидания его болельщиков не столь глобального содержания. Он готовился к старту сезона практически в тишине, а не в ежедневном перемывании трансферных слухов. Совсем не исключаю того, что Семин мог сделать ставку на этот матч.

Что же до людских ресурсов – то по мне они вполне сопоставимы. Более того, думаю у лидера «Локомотива» Миранчука – сейчас побольше реваншистских настроений, чем у любого спартаковца. В сборной на Кубке конфедераций они натерпелись все вместе, но Миранчук еще и игрового времени получал несуразно мало.

Поставлю на «Локомотив». «Спартак» свой последний финал из одного матча выиграл летом 2003-го. «Локомотив» с тех пор одержал 4 победы в шести таких ситуациях, а Юрий Семин имеет в финалах статистику 8-5.

Да и красиво будет, если автор первого гола «Спартака» в еврокубках постоит за отечественную тренерскую школу, немного откатившую свои позиции назад.

За Палыча!