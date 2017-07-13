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За вторым подряд золотом! Михаил Борзыкин – о «Спартаке»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
За вторым подряд золотом! Михаил Борзыкин – о «Спартаке»
Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» завершает сериал, рассказывающий о готовности топ-клубов к новому сезону.

Произнося пламенную речь на церемонии награждения, Массимо Каррера снял с шеи золотую медаль и убрал в карман пиджака: «Это было в прошлом сезоне, а нам надо думать о предстоящем». Через три дня он повторил эти слова на пресс-конференции. Забыть о том, что было. Думать о том, что будет. Так итальянец настраивает игроков на новый поход, и чтобы лучше донести до них свою мысль, делает это публично.

Скорее всего, это психологический прием, который Каррера уже не раз использовал – например, когда после покупки Селихова поддержал Реброва в интервью, или покинул стадион после кошмарного матча с «Томью», не зайдя ни в раздевалку, ни в зал для пресс-конференций. Необходимый резонанс. Если вдруг Комбаров наутро забудет наставления главного тренера, то, открыв интернет, обязательно все вспомнит. И это работает.

* * *

В прошлом сезоне «Спартак» был сильнее и стабильнее всех. Но не стоит отрицать и тот факт, что он воспользовался эффектом неожиданности. Летом, после очередной смены тренерского штаба, большие клубы наверняка вычеркнули «Спартак» из списка прямых конкурентов. А осенью, когда опомнились, было уже поздно. Да и своих забот хватало: ЦСКА отмечал день сурка, а Мирча Луческу собирал досье на московских арбитров.

«Спартак» Карреры оставался непознанным до конца сезона. Теперь его просканировали, все фишки изучили. Если у нас тактическая модель с тремя центральными защитниками, то с вероятностью 90% «Спартак» ответит зеркально. Выход из обороны и развитие атак осуществляется через Фернандо. Адриано может играть слева. Зобнин… так, он пока не угроза. Самые уязвимые зоны – фланги обороны. Хорошо, если Ещенко с нами сыграет.

Вряд ли «Спартак» утратил способность удивлять, но в новом сезоне это будет намного сложнее. Можно, впрочем, вообще не удивлять, главное – быть сильнее. Как ЦСКА Леонида Слуцкого, который много лет практиковал модель 4–2–3–1 с одним набором исполнителей и оставлял позади всех конкурентов. Слабее «Спартак» точно не стал. Стал ли сильнее – большой вопрос. И хватит ли имеющихся сил для нового триумфа – тоже.

* * *

Очень плохо, что к старту сезона «Спартак» не усилил ни одной позиции, кроме правого фланга: подписаны Тигиев, который может сыграть и слева, и Петкович. Брешь на левом фланге полузащиты с потерей Зобнина стала еще больше. Варианта три. Или Попов, или Адриано, или кто-то из молодежи – Бакаев, например. Все три варианта такие, что хочется еще раз пожелать Зобнину скорейшего выздоровления. Хотя Бакаев на сборах был хорош.

Не удалось приобрести центрального атакующего полузащитника на позицию Попова и Ананидзе. Это балласт, пусть и не все согласятся с этой характеристикой Жано. Но, на мой взгляд, футболист, который каждый сезон выдает всего пять-семь классных матчей, должен быть заменен на более стабильного исполнителя. Это – проблема. Если что-то случится с Фернандо, отвечать за созидание в центре поля будет практически некому.

«Спартаку» может хватить и этого кадрового ресурса. Как в прошлом сезоне. Хотя тогда не было Лиги чемпионов, где каждый матч – решающий. И мы знаем, в какой форме находится «Спартак» после таких матчей: разгром в Ростове-на-Дону и та самая игра с «Томью», после которой стыдно было всем. Приличная обойма важна не только для распределения нагрузок, но и для сохранения необходимого эмоционального заряда.

* * *

В контрольных матчах «Спартак» понравился. Все командно, осмысленно и порой даже очень красиво, как во втором тайме последнего спарринга. Возможно, обойму удастся расширить за счет молодежи. Это не только Бакаев, но и Самбу, Нимели, Тимофеев. Другое дело, что молодежь на каждых сборах себя проявляет, как тот же Тимофеев, а потом пропадает с радаров основы. Уж насколько хорош был Зуев! И что в итоге?

«Спартак» будет бороться за чемпионство. Насколько успешно, зависит от того, как он пройдет испытание вторым фронтом. Факторов – уйма! Не поломается ли Фернандо, не заскучает ли Промес, не будет ли осложнений у Зобнина. И, наконец, не случится ли так называемого синдрома второго сезона – только не у какого-то игрока, а у всей команды. В случае благоприятного развития событий «Спартак» может выиграть второе золото кряду.

Сегодня, когда сезон еще не стартовал и информации о готовности команд очень мало, представляется, что за чемпионский титул поборются ЦСКА и «Спартак». Наверняка в эту гонку вклинится кто-то еще. Может быть, даже совсем еще сырой, перезагружающийся «Зенит». Но главные роли исполнят красно-белые и красно-синие. Причем у армейцев шансов чуть больше. Хотя бы потому, что они еще могут слить свой второй фронт.

Весь сериал

ЦСКА

«Зенит»

«Краснодар»

«Локомотив»

«Рубин»

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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