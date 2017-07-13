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Как должна выступить Россия, чтобы не убить интерес к синхронному плаванию?

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как должна выступить Россия, чтобы не убить интерес к синхронному плаванию?
Фото: «Советский спорт»

Иностранцы в шоке: «Что, опять все золото соберут русские?» Но одну медаль в Будапеште мы точно отдадим…

В пятницу в Будапеште стартует 17-й чемпионат мира по водным видам спорта, в котором разыграют 75 комплектов наград. Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, чем будет интересен турнир.

Первая часть – о нашем самом золотоносном виде спорта.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

14-22 июля, 9 комплектов наград

На четырех последних чемпионатах мира Россия стабильно занимала третье место в общем зачете, вслед за США и Китаем. Было завоевано 34 золотые медали. Четыре золота взяла Юлия Ефимова, по одному – Анастасия Зуева, прыгунья Юлия Пахалина. А на счету синхронисток – 28 наград. Невероятно!

Вот почему я часто пишу, что синхронистки – это наша Dream Team. Команда мечты. Маленький заводик по производству золота на всю страну под руководством двух Татьян – Покровской и Данченко.

Теперь в штаб войдет пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, которая будет работать помощником тренера. А в среду Света поделилась счастливой новостью, что она беременна. Ромашина говорила, что хочет вернуться в сборную к 2019 году. То есть в планах – еще и Олимпиада в Токио. Ну а Наталья Ищенко получила большой пост в правительстве Калининградской области и объявила о завершении карьеры.

Теперь солисткой будет Светлана Колесниченко, и она выступит в дуэте с Александрой Пацкевич. Но тут гораздо больше шансов, что смена поколений пройдет безболезненно. Хотя все девять золотых медалей наши синхронистки не завоюют. Уже потому, что Россия отказалась участвовать в комбинированной программе. Должен ведь кто-то кроме нас стать чемпионом! Иначе интерес к виду спорта будет убит.

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