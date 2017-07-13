«Россия даже шамана в сборную взяла!», Или хорошо, когда есть надежная крыша

Прыгуны в воду – ребята сложные. За место главного тренера сборной России разыгралась настоящая «Санта-Барбара».

В пятницу в Будапеште стартует 17-й чемпионат мира по водным видам спорта, в котором разыграют 75 комплектов наград. Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, чем будет интересен турнир.

Первая часть – о синхронном плавании

Вторая часть – о прыгунах.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

14-23 июля, 13 комплектов наград

На прошлом чемпионате мира сборная России завоевала два серебра и бронзу. У женщин не отличился никто. У мужчин вторыми на трехметровом трамплине стали Илья Захаров и он же в дуэте с Евгением Кузнецовым. На десятиметровой вышке третье место занял дуэт Виктора Минибаева и Романа Измайлова.

Но на Олимпиаде в Рио сборная России осталась без наград вообще, и это привело к смене наставника. Ушел Олег Зайцев, а главным тренером впервые в истории наших прыжков в воду стала Светлана Моисеева. Кстати, о ней Зайцев с досадой говорил год назад: «Моисеева, личный тренер Минибаева, подчинила себе весь коллектив, торпедировала мои ноу-хау, идеи по работе, буквально разбила команду изнутри». То есть нельзя сказать, что наши методики в прыжках в воду устарели. Просто женщина вытеснила мужчину, и это случилось в неудачный момент.

Что интересно, на пост также претендовал легендарный Дмитрий Саутин, делавший громкие заявления: «На Олимпиаду в нашей сборной не поехали массажист и врач, а какой-то шаман поехал!» и «Думаю, мне просто необходимо возглавить сборную России!» А еще среди претендентов были олимпийский чемпион Глеб Гальперин и Алексей Евангулов, руководивший сборной России до Зайцева, а потом работавший с британцами. Настоящая «Санта-Барбара»!

Теперь наши прыгуны начинают все с нуля. Моисеева говорит, что на чемпионате мира хотелось бы завоевать две медали. И если в порядке будут Захаров с Кузнецовым, то это задача-минимум. Кстати, соревнования пройдут в плавательном комплексе Дагалы. И хорошо, что там будет крыша! Потому что наши прыгуны после Олимпиады говорили, что в бассейне Рио не было навеса, солнце било в глаза, и это спутало им все карты.