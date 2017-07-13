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«Витиньо должен решить проблемы ЦСКА». Рейтинг Ловчева

Евгений Ловчев, Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Витиньо должен решить проблемы ЦСКА». Рейтинг Ловчева
Фото: «Советский спорт»

В конце недели – старт нового сезона РФПЛ. «Советский спорт» представляет рубрику «Рейтинг Ловчева», в которой наш обозреватель выделяет в каждой линии несколько футболистов. За ними он будет следить в первую очередь. Сегодня, в четвертой серии, – обзор нападающих.

1. ФЕДОР СМОЛОВ

Клуб: «Краснодар»
Возраст: 27 лет
Статистика РФПЛ-2017/18: 22 матча (18 забитый мячей)

Вокруг Смолова много слухов: то им «Зенит» интересуется, то «Спартак», то Европа. Но в этой ситуации, считаю, от добра добра не ищут. Мало кто может прийти в любой клуб и сходу там заиграть. В «Краснодаре» Смолов заметная фигура, ему доверяют, в каком бы состоянии он не находился. Но Кубок конфедераций, где форвард выглядел неубедительно, показал, что не в любой команде он дает результат.

И в «Зените», и в «Спартаке» сейчас хватает хороших нападающих. И что будет, если в какой-то момент тренер перестанет верить в него? Черчесов, например, в интервью рассказывал, что в «Динамо» Смолов на тренировках был очень хорош, но когда выходил вместе с Ворониным, Кураньи, еще амбициозным Кокориным, то терялся. Та конкуренция психологически его ломала.

И насчет Европы. Последние примеры Мусы, Думбия, Ниасса, которые, уехав из России, где считались топ-игрокам, потерялись в своих клубах. И Смолова, если честно, в Европе пока не вижу. Не знаю, где в итоге он окажется в новом сезоне, но наблюдать за этим будем особенно интересно.

2. ВИТИНЬО

Клуб: ЦСКА
Возраст: 23 года
Статистика РФПЛ-2017/18: 13 (6)

Если честно, одно время уже отчаялся понять, зачем был куплен Витиньо. Бразилец проигрывал конкуренцию Мусе и Думбия, явно чувствовал себя не в своей тарелке, поэтому его постоянно отдавали в аренды. Витиньо был для меня потерянным бойцом.

Но когда Гончаренко начал ему доверять – не знаю, от безденежья в клубе или действительно что-то увидел в бразильце, то к концу сезона Витиньо стал полноценной боевой единицей. Оказалось, у него есть все – скорость, дриблинг, удар. ЦСКА на протяжении большей части сезона именно атаки и недоставало для борьбы за чемпионство. Теперь, судя по сборам, ЦСКА нашел, как решить эту проблему.

3. СЕБАСТЬЯН ДРИУССИ

Клуб: «Зенит»
Возраст: 21 год
Статистика РФПЛ-2017/18: 29 (13) – за «Ривер Плейт»

В последние годы «Зенит» забирал лучших бомбардиров с российским паспортом к себе, забыв, кстати, про питерских воспитанников. Эта стратегия себя не оправдала. Потому что в России они может и лучшие, но в Европе уже не так конкурентоспособны, как, например, качественные иностранные нападающие.

И вот в «Зенит» приезжает 21-летний Дриусси. Это интересное приобретение. Во-первых, он котировался у себя на родине. Все-таки играл за серьезный клуб – «Ривер Плейт». Во-вторых, Манчини умеет работать с аргентинцами. Если возникнут, какие-то конфликтные ситуации, думаю, итальянец их решит. В свое время он управлялся с Тевесом и Агуэро.

4. СЕРДАР АЗМУН

Клуб: «Ростов»
Возраст: 22 года
Статистика РФПЛ-2017/18: 27 (7)

Азмун – интересный форвард. Важно, что быстрый, потому что нападающие, как и защитники какие-то все медленные стали. Иранец хорошо играет вверху, полезен в подыгрыше. Но непонятно пока, где он начнет новый сезон. Вряд ли в «Ростове». Идеальный вариант – переезд в «Рубин» к Бердыеву. Но есть разговоры и о Европе.

5. АРИ

Клуб: «Локомотив»
Возраст: 31 год
Статистика РФПЛ-2017/18: 9 (6)

Продав Ниасса и похвалившись удачной сделкой, бывшее руководство «Локомотива» оставило команду без забивного нападающего. Пробовали Шкулетича, Портнягина, Хенти. Ни у кого не получилось. Пока не появился Ари, забивать было попросту некому.

Пусть бразилец не выдающий форвард, но игрок добротного уровня. И в первых же матчах за клуб он стал забивать. Будет интересно, как он проявит себя в новом сезоне. Для «Локомотива» это очень важный момент. Один из определяющих в борьбе за высокие места.

ВНЕ КОНКУРСА. РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО

Клуб: «Арарат» (Москва)
Возраст: 33 года
Статистика РФПЛ-2017/18: 21 (4)

У Павлюченко есть ко мне вопросы. Как-то в интервью он сообщил, что Ловчев договорился, сказав, мол, что только дурак мог купить Павлюченко в Англию. Но я такого никогда не говорил. Никогда. Во-первых, потому что в свое время Роман был заметным форвардом и для сборной, и для «Спартака». А, во-вторых, потому что много забивал.

Но вот что я всегда говорил и буду говорить: Павлюченко – это человек-гол. Если его фамилия высветилась на табло, значит – он не зря выходил на поле. Если нет, то тренеры обычно к 70-й минуте его меняли. Особенно, это проявлялось в Англии. Павлюченко – не Вагнер Лав, который может и обыграть, и отдать голевую, нет, он – игрок штрафной, одного момента, удара.

Когда я прочитал это его интервью, захотел с ним поговорить. Как-то увидел его на похоронах Федотова. Кстати, то, что он нашел время и приехал из Англии, чтобы проститься со своим бывшим тренером, делает ему честь. Но пока я стоял у гроба, Павлюченко куда-то уехал. Не получилось поговорить. Но повторюсь: про игрока сборной подобных слов я никогда бы не сказал. Говорил только то, что Павлюченко – игрок определенных возможностей.

Его переход в «Арарат» мне пока непонятен. Судя по тому, как укрепляется команда, руководители метят в высшие дивизионы. Будет интересно на это посмотреть. Похожая авантюра была в «Кубани», когда вместе с Павлюченко туда пришел еще и Аршавин. Закончилось все не очень хорошо для обоих. Поэтому хочу пожелать, чтобы тренеры «Арарата» понимали, какого игрока им привезли. И подстроили игру под него.

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